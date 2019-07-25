 Россия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе. ВИДЕО

На слушаниях в Юридическом комитете Палаты представителей США он подтвердил, что его следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В частности, законодатели услышали подтверждение того, что тогдашний глава предвыборной кампании Пол Манафорт делился с Константином Климником, которого отчет независимого прокурора США связал со спецслужбами России, информацией о стратегии кампании кандидата Трампа и опросам американских избирателей в критически важных для победы штатах.
Спецпрокурор Мюллер также подтвердил, что между представителями предвыборной команды Трампа и российскими агентами за это время было 126 контактов.
"Американский народ узнал о нескольких вещах. Во-первых, россияне хотели, чтобы Трамп победил. Во-вторых, Россия провела систематическую и широкомасштабную киберкампанию. Россияне взломали компьютеры Демократического национального комитета и получили доступ к предвыборной стратегии демократов. Председатель предвыборной кампании республиканцев встречался с российскими агентами и неоднократно предоставлял им внутреннюю информацию, результаты опросов и информацию об избирательных настроениях в ключевых штатах. В то время, когда россияне покупали места для рекламы и распространяли пропаганду с целью влияния на результаты выборов, они были вооружены инсайдерской информацией, которую они украли, сломав компьютеры демократов, и которую им предоставил председатель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт", - подытожила информацию, полученную во время слушаний, конгрессменка-демократка Зои Лофгрен.
Напомним, в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.
Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.
Картина вообще складывается на редкость. И фамилия художника уже просвечивается. Российская школа художеств.
ссылка на репорт
Экономика штатов пока что растёт, и это всё что нужно знать о перевыборах.
Если бы либерали не мешали с первых дней его правления, возможно было бы даже лучше.
первый - ху..йла любит до беспамяти.
второй - хамовитый шо ховайся, сразу на личности и ну сразу погремухи раздавать.
к сожалению 1й никого здесь не интересует, кроме украинской диаспоры.
2му его выборцы даже аплодируют, ну как везде и в Украине тоже - хто хамовитее тот и самец.
опять же - чисто мое мнение....
Так же любят, как и США, куда беженцами стремятся вместе с нигирийцами, сначала через океан в Южную Америку, а потом, потайными тропами, через Мексику - в заветную Флориду.
не оказию же с охарой и сандерсом избирать - демократы в хламе, нет там никого.
Байден? - его поезд давно ушел ...
т.е. ситуация такая - у республикацев доня - ну хоть пол стакана дерьма.
у демократов тупой ноль на сегодня....
а значит раньше 2024 глухо как в танке.
а економика да растет - рыжему в плюс - никуда не деться...
его ли ето заслуга или так звезды стали? - не знаю, но факт есть факт.
короче наш клован вашего сделает на раз два три, если без музыцирования....
А какая была кандидатура, какая кандидатура.
Блондинка с низким голосом, которая "спасала мир".
Гуглите Elizabeth Holms и ее компания Theranos - и наслаждайтесь.
Какие люди в нее вложились, какие люди вложились, все "сливки" демократов.
Сам дедушко Байден "слезу пускал", мол, перед нами - лаборатория будущего (дедушко нужно очечки у Юлии Владимировны позаимствовать, те очечки, которые без диоптрий, в них насквозь все видно без рентгена).
Сам Обама привечал, вместе с дедушкой Клинтоном.
Ну, и бывшие госсекретари тоже помогали посильно своими миллионами.
Ну кто же мог подумать, что так все дело обернется.
Ну кто же мог себе такое представить из бывшых хуманитариев.
Как не дать, из рта вынешь - и им отдашь.
Особенно пластелинцам.
когда другие не в дырку в земле ходят и не в говне живут.
Либералы так и не поняли, проблема в них, у них слишком явно начинает проявляться злобная харя тоталитарных систем из прошлого века, вместо приятного лица демократии.
Но бабуля, слава труду, наконец то на заслуженном отдыхе.
И что характерно - никаких новых кандидатов-в-демократы нет, не подготовили.
Горюшко-горе.
Надо им Пелози выдвинуть что ли, детей пугать.
-Нащо?
-Тодi переможе.Бо за китайца нихто не проголосуэ.