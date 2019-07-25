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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Россия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе. ВИДЕО

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который почти два года расследовал вмешательство России в выборы США и подозрения о сговоре команды Трампа с Кремлем, свидетельствовал в Конгрессе.

На слушаниях в Юридическом комитете Палаты представителей США он подтвердил, что его следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В частности, законодатели услышали подтверждение того, что тогдашний глава предвыборной кампании Пол Манафорт делился с Константином Климником, которого отчет независимого прокурора США связал со спецслужбами России, информацией о стратегии кампании кандидата Трампа и опросам американских избирателей в критически важных для победы штатах.

Спецпрокурор Мюллер также подтвердил, что между представителями предвыборной команды Трампа и российскими агентами за это время было 126 контактов.

"Американский народ узнал о нескольких вещах. Во-первых, россияне хотели, чтобы Трамп победил. Во-вторых, Россия провела систематическую и широкомасштабную киберкампанию. Россияне взломали компьютеры Демократического национального комитета и получили доступ к предвыборной стратегии демократов. Председатель предвыборной кампании республиканцев встречался с российскими агентами и неоднократно предоставлял им внутреннюю информацию, результаты опросов и информацию об избирательных настроениях в ключевых штатах. В то время, когда россияне покупали места для рекламы и распространяли пропаганду с целью влияния на результаты выборов, они были вооружены инсайдерской информацией, которую они украли, сломав компьютеры демократов, и которую им предоставил председатель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт", - подытожила информацию, полученную во время слушаний, конгрессменка-демократка Зои Лофгрен.

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Напомним, в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3139504
 
   
 Топ комментарии
 
Мотиви для втручання у американські вибори на росії були, тому цьому можна вірити. Інша справа вибори у нас в Україні, де теж була зацікавленість росії у результатах виборів. Мабуть ще буде дослідження щодо втручання росії та їхніх виборчих маніпуляцій.
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А зато И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано ! 😎. Верим ? 😉
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Спасибо, господин Мюллер. Трампа не посадят, но и не переизберут. А самое главное, что ничего подобного в Америке больше не повторится, теперь никакой кремблевский хрен не будет иметь возможности влиять на выборы. Трампнаш был первым и последним.
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Мотиви для втручання у американські вибори на росії були, тому цьому можна вірити. Інша справа вибори у нас в Україні, де теж була зацікавленість росії у результатах виборів. Мабуть ще буде дослідження щодо втручання росії та їхніх виборчих маніпуляцій.
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Петя и Ко, с мотивами вляпались в историю с воборами в США или без, как считаешь?
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Про Пєтю немає відомостей щодо його втручання в американські вибори, а Луценко довів свої слова і Йованич прибрали. Тому скоріше вляпався у це діло янукович і його Манафорт.
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я тут ссылку оставил ниже, тоже VoA, там как раз информация про Луценко, ну Луценко конечно самостоятельно действовал и Петя ничего не ведал о том, что Луценко делал. Ещё была история с Шокиным подобная, просто совпадение, и Петя совсем не причём
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Формально Пєтя за своїми посадовими обов'язками не мав права втручатися у роботу прокурора. Тому, якщо немає доказів втручання, то він цим не займався.
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а без формальностей всем понятно чья креатура и Шокин, и Луценко, так же всем без формальностей понятно чей адвокат Джулиани
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А в случае чего Луценко тоже на себя вряд ли всю вину возьмёт
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тут интересно вот что, как так получается, что Петины интересы в США совпали с интересами агрессивного соседа за забором...
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Тут интересно все - от украинского газового флера у этой истории до двух посланцев Джулиани с рожами классических жуликов.
Картина вообще складывается на редкость. И фамилия художника уже просвечивается. Российская школа художеств.
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вряд ли эта история закончится этими слушаниями
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Ти, гнілозубий кацап, без Меті не можеш навіть показать сходити
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То Трамп все таки их, недаром в Рашке ликовали.
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А зато И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано ! 😎. Верим ? 😉
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Дебил он! А петикам кто платит? Наверное, пока доказать не может...
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Это ты про зомбаков с красными шариками ? 😁
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есть люди, которые поставили цель несмотря на эмоциональные страдания изучить и проанализировать данный "контент".
ссылка на репорт
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Тобто мова не йде, що втручання не було. Дійсно, що таких порушень не зафіксували, але у подальшому можуть знайти ці порушення.
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А за чьё бабло скуплены украинские каналы ? 😱
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Різних олігархів, але це не є доказом втручання росії у вибори.
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Правильно, это вмешательство прямо в мозг избирателям !
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Сравним. В США - были зафиксированы 126 контактов республиканцев с россиянами. В Украине - не зафиксирован полет в Россию и встреча с премьером Медведевым Медведчука, Бойко и т.п. 😁😁😁
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после периода отпусков предвидеться новые благо несущие, те которые на пользу.
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Ага, а то как же! Трамп прямо сгорает от желания...
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Спасибо, господин Мюллер. Трампа не посадят, но и не переизберут. А самое главное, что ничего подобного в Америке больше не повторится, теперь никакой кремблевский хрен не будет иметь возможности влиять на выборы. Трампнаш был первым и последним.
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На чём основываются надежды что Трампа не переизберут? Пока что у него почти 50% поддержки.
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Популистов не переизбирают, да они вообще долго не живут .
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Пока не скажется на карманах избирателей пофиг популист или нет.
Экономика штатов пока что растёт, и это всё что нужно знать о перевыборах.
Если бы либерали не мешали с первых дней его правления, возможно было бы даже лучше.
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у дони два больших недостатка
первый - ху..йла любит до беспамяти.
второй - хамовитый шо ховайся, сразу на личности и ну сразу погремухи раздавать.
к сожалению 1й никого здесь не интересует, кроме украинской диаспоры.
2му его выборцы даже аплодируют, ну как везде и в Украине тоже - хто хамовитее тот и самец.
опять же - чисто мое мнение....
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На том, что Трамп против выдачи злобным папуасам гражданства и пособий как в великой Европе ))
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Эта тема волнует только тех, кто на расеи, у них какой-то животный страх и ненависть к «понаехавшим» папуасам в Европу и Америку. Мы, украинцы, ксенофобией не страдаем и понаехавшие нас не волнуют.
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То есть, вы не против мужа который оплатит кастрацию ваших дочерей, а на вас оденет мешок с дырками для глаз?
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Не против - это пока в Украину Африка не перехала массово, причем самая дикая мусульманская Африка, самая отпетая.
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Сомалийцы очень женскую кастрацию *********, по слухам.
Так же любят, как и США, куда беженцами стремятся вместе с нигирийцами, сначала через океан в Южную Америку, а потом, потайными тропами, через Мексику - в заветную Флориду.
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доню переизберут, мое мнение.
не оказию же с охарой и сандерсом избирать - демократы в хламе, нет там никого.
Байден? - его поезд давно ушел ...
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Неужели нет достойной кандидатуры? Пошукайте кого-нибудь другого кроме Трампа,
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у демов нет.
т.е. ситуация такая - у республикацев доня - ну хоть пол стакана дерьма.
у демократов тупой ноль на сегодня....
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найдем достойного республиканца но не сейчас а в 2024 году
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Пенс вроде и понянул бы, но против дони не двинется,
а значит раньше 2024 глухо как в танке.
а економика да растет - рыжему в плюс - никуда не деться...
его ли ето заслуга или так звезды стали? - не знаю, но факт есть факт.
короче наш клован вашего сделает на раз два три, если без музыцирования....
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Понятно. Но, в любом случае: Боже, береги Америку! А с Трампом или без, то такое. Американцам виднее.
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Была, но вышла из строя.
А какая была кандидатура, какая кандидатура.
Блондинка с низким голосом, которая "спасала мир".
Гуглите Elizabeth Holms и ее компания Theranos - и наслаждайтесь.
Какие люди в нее вложились, какие люди вложились, все "сливки" демократов.
Сам дедушко Байден "слезу пускал", мол, перед нами - лаборатория будущего (дедушко нужно очечки у Юлии Владимировны позаимствовать, те очечки, которые без диоптрий, в них насквозь все видно без рентгена).
Сам Обама привечал, вместе с дедушкой Клинтоном.
Ну, и бывшие госсекретари тоже помогали посильно своими миллионами.
Ну кто же мог подумать, что так все дело обернется.
Ну кто же мог себе такое представить из бывшых хуманитариев.
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Ваша мечта по превращению США в СССР-2, ну, как любимая EC, может быть исполнится после 3-й мировой войны, когда все будут бегать с палками и камнями.
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Во дурак, взял и рассказал свою мечту. Вы там с палками и камнями уже бегаете по бескрайним просторам скрепной засрандии.
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Да, да, "я из скрепной засрандии", но это не изменит реальности, тебе ничего не достанется из того что либералы тратят на арабов с африканцами. Так что, зря надеешься.
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Арабы с африканцами кьют.
Как не дать, из рта вынешь - и им отдашь.
Особенно пластелинцам.
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Питання поставлено невірно. Спочатку президент поважає народ, а потім - народ президента. Тому й розглядуємо все те ж питання, чому Зеленський хороший. Поки рівень хорошості Зеленського = 0. А раз він не хороший, значить поганий.
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кацапия и будет вмешиваться по одной простой причине - плохо кацапам,
когда другие не в дырку в земле ходят и не в говне живут.
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Конечно, кацапия будет делать мерево во всей Европе. Но с Америкой у неё этот номер больше не пройдёт.
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Россию совсем не уважают. «Израиль» атаковал в Сирии российский радиоэлектронный центр : http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/07/24/118308/rossiyu-sovsem-ne-uvazhayut--izrail-atakoval-v-sirii-rossijskij-radioelektronnyj-tsentr.shtml
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исраэль мыролюбствует с русней не по реформистски.
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Північні корейці затримали російське судно, турки підстрелили союзного дипломата, Ізраїль знищив російську радіоточку, гарні друзі в москалів.
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Первоклашка, отмудохал десятиклассника. Респект и уважуха А вообще, постеснялись бы американцы так себя опускать. предоставлял им информацию, результатов опросов, вот это пипец вмешательство.Источник: https://censor.net.ua/v3139504
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Конечно же это политическая перепалка двух партий, никакого вмешательства не было, возможно попытка, так я уверен не первый раз. Как-то повлиять на выборную систему США очень, очень сложно из-за её устройства. Это нужно такие ресурсы чтобы повлиять на результаты выборов по каждому штату. И потом на самом деле выиграть выбор популярности это ещё не означает выиграть выборы електоральных выборщиков. Так что это нужно было бы ещё как-то повлиять на 538 електоральных выборщиков. Кто этому поверит?
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А как иначе оправдать проигрыш святой Клинтон? ))
Либералы так и не поняли, проблема в них, у них слишком явно начинает проявляться злобная харя тоталитарных систем из прошлого века, вместо приятного лица демократии.
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Денег вложили много.
Но бабуля, слава труду, наконец то на заслуженном отдыхе.
И что характерно - никаких новых кандидатов-в-демократы нет, не подготовили.
Горюшко-горе.
Надо им Пелози выдвинуть что ли, детей пугать. Россия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе - Цензор.НЕТ 9722
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Трампу, треба себе в спаринг партнёры,на выборы,вывести якогось китайца куме.Як Петя выводил Медведчука.
-Нащо?
-Тодi переможе.Бо за китайца нихто не проголосуэ.
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трамп неувиноватый, это все что вам надо знать про мюллера
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Русские дикари трахнули цитадель демократии.
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Цивілізації завжди програвали варварам.
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А на Донбасі знов рогаті порушили режим припинення -...чогось!! є пораненний, ось так рогаті втручаються в Україні!!!! здохне клята масковія!!!!
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А в Україні Московія не тільки втручається а бере участь.
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Если сопли будут жевать с рашей, то не только в выборы будут вмешиваться. История давно показала как надо вести с рашей, на примере союза.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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