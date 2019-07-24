 В белорусского дипломата стреляли в Турции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Hurriyet.
Нападавший, который, по данным издания, оказался отставным турецким военным, совершил самоубийство.
Поганшева доставили в больницу с пулевым ранением в тяжелом состоянии.
Турецкие СМИ сообщают, что нападавший был соседом дипломата и они враждовали.
Мужчина напал на дипломата, когда он гулял со своим 13-летним сыном рядом с белорусским посольством.
В посольстве Беларуси заявили, что напавший на Поганшева был психически неуравновешенным.
Сын дипломата не пострадал.