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 В белорусского дипломата стреляли в Турции

В столице Турции Анкаре мужчина открыл стрельбу по советнику посольства Белоруссии в Турции по административным вопросам Александру Поганшеву, тяжело ранив дипломата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Hurriyet.

Нападавший, который, по данным издания, оказался отставным турецким военным, совершил самоубийство.

Поганшева доставили в больницу с пулевым ранением в тяжелом состоянии.

Турецкие СМИ сообщают, что нападавший был соседом дипломата и они враждовали.

Мужчина напал на дипломата, когда он гулял со своим 13-летним сыном рядом с белорусским посольством.

В посольстве Беларуси заявили, что напавший на Поганшева был психически неуравновешенным.

Сын дипломата не пострадал.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139502
 
 
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