EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1273  22
Все про:задержание (5435) Кубань (100) Россия (73418) украинцы (2992)

 Судно под флагом Молдовы с 14 украинцами на борту задержали на Кубани власти РФ

Причина задержания - неудовлетворительное техническое состояние плавсредства и задержки с выплатой зарплаты. Россияне уверяют, что уже отправили троих украинцев домой и собираются отправить остальных.

Сообщение о задержании судна Lizori под флагом Молдовы распространил Российский профессиональный союз моряков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Судно задержали из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - $11,23 тыс.

На борту Lizori находились 14 граждан Украины. Троих из них еще накануне, 23 июля отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих в России Ольга Ананьина. "Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала она.

Читайте также: "Ведутся переговоры", - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков

По данным ТАСС, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"). Эта организация расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.

Также на Цензор.НЕТ: В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова

Источник: https://censor.net.ua/n3139500
 
 
 Топ комментарии
 
С каких это пор кацапов интересует выплата зарплаты украинцам ? 😵
 показать весь комментарий
 
ото монголоїдів мокшанців плющить від українців! напевно бандерівців шукають? телепні.
 показать весь комментарий
 
Бытовуха. Очень наглый был дипломат. 😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это на реке Дон задержали. Кстати на фото мост через Дон в районе города Лиски, Воронежск обл.
 показать весь комментарий
 
 
Но судно то не украинское, чего переживать.
 показать весь комментарий
 
"...судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"). Эта организация расположена в Мариуполе."
 показать весь комментарий
 
С каких это пор кацапов интересует выплата зарплаты украинцам ? 😵
 показать весь комментарий
 
 
а в турции в беларусского дипломата стреляли.в тяжелом состоянии
 показать весь комментарий
 
Бытовуха. Очень наглый был дипломат. 😁
 показать весь комментарий
 
 
Это братаны от темы уводят главной своих таким способом. Только вот вылезло что северные корейцы захватили моряков РФ и держат в тяжёлых условиях уже около 10 дней. В РФ тишина была глухаринная. Пуздра корейского трогать нельзя---братан ведь. А бабы нарожают. Но вот вроде вчера уже вылезло в СМИ---кое где закипать стало. Списки требуют, родня кинулась. Будем посмотреть. Вот так бумеранг возвращается всегда---ему бумерангу ведь похер----полетал и обратно! Опа -ча!
 показать весь комментарий
 
 
ото монголоїдів мокшанців плющить від українців! напевно бандерівців шукають? телепні.
 показать весь комментарий
 
 
я помню когдато в далеком 1995 году при потверждении должности) начальник погранконтроля прикалывался и вопрос задавал описание паспорта моряка молдовы или монголии)) а потом в 2003 судно зашло под молдавским флагом порт приписки Кишинев))
а еще через два года появилось судно под флагом монголии порт приписки Уланбатор)))))
 показать весь комментарий
 
 
Регистрируют суда в Молдове,потому что под украинским флагом работать не удобно,особенно заходить в Украину
 показать весь комментарий
 
Під українським прапором незручно заходити в Україну?
 показать весь комментарий
 
Якась маячня, що має московія до виплати платні українським морякам і які російські закони порушено?
 показать весь комментарий
 
это "мелкая" месть Украине за задержаный Северной Кореей траулер раши...(по той же причине...))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
нагло вероломно напали на косяк скрепной кильки...
 показать весь комментарий
 
За@бали вже ті українці, що постійно лізуть в рашу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудно под флагом Молдовы с 14 украинцами на борту задержали на Кубани власти РФ
 
 
 
 
 
 вверх