 Россия незаконно задержала украинское судно в порту Ейска с 14 украинцами на борту

Сообщение о задержании судна Lizori под флагом Молдовы распространил Российский профессиональный союз моряков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Судно задержали из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - $11,23 тыс.

На борту Lizori находились 14 граждан Украины. Троих из них еще накануне, 23 июля отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих в России Ольга Ананьина. "Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала она.

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По данным ТАСС, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"). Эта организация расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.

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