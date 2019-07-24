 Россия незаконно задержала украинское судно в порту Ейска с 14 украинцами на борту

Сообщение о задержании судна Lizori под флагом Молдовы распространил Российский профессиональный союз моряков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
Судно задержали из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - $11,23 тыс.
На борту Lizori находились 14 граждан Украины. Троих из них еще накануне, 23 июля отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих в России Ольга Ананьина. "Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала она.
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По данным ТАСС, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"). Эта организация расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.
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а еще через два года появилось судно под флагом монголии порт приписки Уланбатор)))))
Московія так само може встановити зону в 5 тис. км.
Очевидно що в обох випадках це незаконно як і затримання Українских військових кораблів у Керченській протоці.
Але коли Північна Корея дає ляпаса московії - я аплодую!
Российские артиллеристы на своих страничках в Фейсбуке называли свои цели «УКРОПИТЕКАМИ».
Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского мира».
Дворники еще долго смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов. Неужели всё забыто???
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto