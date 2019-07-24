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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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Все про:задержание (5435) Кубань (100) Россия (73418) украинцы (2994)

 Россия незаконно задержала украинское судно в порту Ейска с 14 украинцами на борту

Причина задержания - неудовлетворительное техническое состояние плавсредства и задержки с выплатой зарплаты. Россияне уверяют, что уже отправили троих украинцев домой и собираются отправить остальных.

Сообщение о задержании судна Lizori под флагом Молдовы распространил Российский профессиональный союз моряков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Судно задержали из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - $11,23 тыс.

На борту Lizori находились 14 граждан Украины. Троих из них еще накануне, 23 июля отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих в России Ольга Ананьина. "Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала она.

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По данным ТАСС, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"). Эта организация расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.

Также на Цензор.НЕТ: В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова

Источник: https://censor.net.ua/n3139500
 
 
 Топ комментарии
 
Это братаны от темы уводят главной своих таким способом. Только вот вылезло что северные корейцы захватили моряков РФ и держат в тяжёлых условиях уже около 10 дней. В РФ тишина была глухаринная. Пуздра корейского трогать нельзя---братан ведь. А бабы нарожают. Но вот вроде вчера уже вылезло в СМИ---кое где закипать стало. Списки требуют, родня кинулась. Будем посмотреть. Вот так бумеранг возвращается всегда---ему бумерангу ведь похер----полетал и обратно! Опа -ча!
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С каких это пор кацапов интересует выплата зарплаты украинцам ? 😵
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ото монголоїдів мокшанців плющить від українців! напевно бандерівців шукають? телепні.
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Это на реке Дон задержали. Кстати на фото мост через Дон в районе города Лиски, Воронежск обл.
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Но судно то не украинское, чего переживать.
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"...судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"). Эта организация расположена в Мариуполе."
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Мариуполь проголосовал "За життя"- все вопросы к куму Медведчука.
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С каких это пор кацапов интересует выплата зарплаты украинцам ? 😵
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З тих що у нас тепер Зеленський.
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а в турции в беларусского дипломата стреляли.в тяжелом состоянии
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Бытовуха. Очень наглый был дипломат. 😁
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Это братаны от темы уводят главной своих таким способом. Только вот вылезло что северные корейцы захватили моряков РФ и держат в тяжёлых условиях уже около 10 дней. В РФ тишина была глухаринная. Пуздра корейского трогать нельзя---братан ведь. А бабы нарожают. Но вот вроде вчера уже вылезло в СМИ---кое где закипать стало. Списки требуют, родня кинулась. Будем посмотреть. Вот так бумеранг возвращается всегда---ему бумерангу ведь похер----полетал и обратно! Опа -ча!
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ото монголоїдів мокшанців плющить від українців! напевно бандерівців шукають? телепні.
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я помню когдато в далеком 1995 году при потверждении должности) начальник погранконтроля прикалывался и вопрос задавал описание паспорта моряка молдовы или монголии)) а потом в 2003 судно зашло под молдавским флагом порт приписки Кишинев))
а еще через два года появилось судно под флагом монголии порт приписки Уланбатор)))))
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Регистрируют суда в Молдове,потому что под украинским флагом работать не удобно,особенно заходить в Украину
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Під українським прапором незручно заходити в Україну?
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Когда заходишь в Голландию под голландским флагом флагстэйт контрол и все власти помогают экипажу,когда заходишь под Украинским в Украину все пытаются ободрать,кто сколько может
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Тепер зрозумів, може й так, наші чинуші самі "чесні".
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у нас таможня своих так драла что капец!! когда на оформление судно шли и ежели экипаж Украина.Это было капец можно было в смок рум идти и спать ложиться,как минимум таможня часа 3 мурыжить будет!
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Все обдирают,начиная с санвластей и заканчивая пожарником,я такого даже в Африке не встречал
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корабли только военные! все остальное судно!
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А я думал судно - это то, шо в больнице под кровать ставят
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Якась маячня, що має московія до виплати платні українським морякам і які російські закони порушено?
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это "мелкая" месть Украине за задержаный Северной Кореей траулер раши...(по той же причине...))))))))))))
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ну ваще то там причина - нарушение границы, конкретно корейцы утверждают за нарушение запретной военной зоны. А так как на борту находится парочка южных корейцев, то вполне понятно почему их уже как нежелю мурыжат. запросто могут и шпионаж пророть.
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Ага - самостійно встановила воєнну зону 50 км.
Московія так само може встановити зону в 5 тис. км.
Очевидно що в обох випадках це незаконно як і затримання Українских військових кораблів у Керченській протоці.
Але коли Північна Корея дає ляпаса московії - я аплодую!
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нагло вероломно напали на косяк скрепной кильки...
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За@бали вже ті українці, що постійно лізуть в рашу.
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Ребята, панику не разводите почем зря. Это обычная процедура, Port State Control называется. Судну 47 лет и этим все сказано. Ничего страшного в этом нет
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Это смотря сколько порт стэт контрол запросит
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И оно еще двигается? Эти жабодавы потенциальная угроза жизни моряков. И за какое время эта задолженность ? За 10 дней? За 5?
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Люди до сих пор не понимают, что война идет...
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С печалью в сердце услышал сообщение, что жители Мариуполя проголосовали за ЗА ЖИД ТЯ. Трудно понять логику населения этого промышленного и приморского города. Православные россияне из стада Кирилла Гундяева убивают их «Градами», а они голосуют за российского миллиардера из Старой Руссы. 24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители пришли на рынок совершать покупки, «Ихтамнетовцы» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара.
Российские артиллеристы на своих страничках в Фейсбуке называли свои цели «УКРОПИТЕКАМИ».
Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского мира».
Дворники еще долго смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов. Неужели всё забыто???
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия незаконно задержала украинское судно в порту Ейска с 14 украинцами на борту
 
 
 
 
 
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