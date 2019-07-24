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 Политика Украины
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 Кабмин внес на утверждение СНБО новые санкции против России

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по расширению санкционного перечня предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода" Краснодарский Край - Крым ", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины", - говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что в список санкций попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории аннексированного Крыму.

Также в перечень попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "АО" Завод Фиолент ", который расположен на территории оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, Китайская Народная Республика, Республики Турция и Боснии и Герцеговины.

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"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и г.. Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в МинТОТ.

Увидомстви отметили, что введение санкций ко всем причастных предприятий, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым" и незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст основу для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139499
 
 
 Топ комментарии
 
надо вентиль закрутить и европеуским партнерам выразить озабоченость. Как только выкинут рашку из ПАСЕ, можно чуток открутить... Кабмин внес на утверждение СНБО новые санкции против России - Цензор.НЕТ 919
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Кабмін старий, СНБО нове. Якась тут невідповідність.
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50-летний житель ЯкутииАлександр Габышев уже полгода пешком идет в Москву с другого конца России вместе с собакой и верным попутчиком-хроникером по имени Ворон. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник, а в Москве он хочет свергнуть Путина, пишет "Настоящее время".
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надо вентиль закрутить и европеуским партнерам выразить озабоченость. Как только выкинут рашку из ПАСЕ, можно чуток открутить... Кабмин внес на утверждение СНБО новые санкции против России - Цензор.НЕТ 919
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Не-не, обрезать с концами, никаких условий !
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трубу обрезать и пустить бетон на встречу
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ну,не знаю.этож больно и потом родить не сможешьКабмін вніс на затвердження РНБО нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 970
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А газовые трубы из ********* такие чувствительные, думаешь?
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пасе ничего не решает и не решала, это место тупо попистеть и озаботиться.
А свиньи наши волну подняли только потому что они под видом участия в этом пасье за казенный счет шастали в гейропу.
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І з цієї щасливої нагоди посольство рф зняло зі своїх парканів колючий дріт.
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Кабмін старий, СНБО нове. Якась тут невідповідність.
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Ну вот как тут срочно придумать,ещё и в позднее время,почему Зеля-плохой?Бедные петьки...
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ні, треба придумати, чому він хороший. Тому що смішний?
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Не надо ничего придумывать.Надо оценивать строго по делам.
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ні, спочатку йде думка - потім справа. Якщо діло без думки - то це хіба яка дурість.
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Не-не-не.Наших политиков нужно оценивать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по делам.Трындёж,который вы называете думкой,уже не катит.Наелись.Хватит.
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та я не про триндьож кажу, а про думку. Ти просто думки ніколи не слухав може. От якщо нічого вигадати, чому він хороший, значить Зеленський поганий. Хіба не так? Кризис жанру. То згадаймо, чому ми його обрали і чому про Зеленського нема чого хорошого сказати. Тарифи високі. Ціни ростуть. Грошей у людей мало. Набрано Раду, яку Зеленський збирається чомусь вчити. Планів нуль. Творчості нуль.
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именно поэтому вам уже НИЧЕГО не говорят заранее, а просто ставят перед фактом.
Волкер предупреждал, что назначать Богдана не есть гут? предупреждал. Зеленский послушал и сделал по-своему. партнеры предупреждали, что звонить ***** напрямую нехорошо? предупреждали. Зеленский позвонил. каждый раз когда он так делает, он фактически плюет в лицо тем, кто его предупреждает о чем-то своим ТРЫНДЕЖОМ. так вот, не обижайтесь, если вас однажды пошлют всех вместе в известном направлении не смотря на ваши просьбы. такие ДЕЛА...
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Як там бізнес депутата опзж мертветчука в московії поживає? Мо на нього теж санкції не завадило би накласти?
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5 лет мародерства и обмана
А войну на себе испытали,так что не по адресу
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"Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, Китайская Народная Республика, Республики Турция и Боснии и Герцеговины."
Смело. С другой стороны, а почему бы и нет?
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50-летний житель ЯкутииАлександр Габышев уже полгода пешком идет в Москву с другого конца России вместе с собакой и верным попутчиком-хроникером по имени Ворон. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник, а в Москве он хочет свергнуть Путина, пишет "Настоящее время".
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к стати этот якут очень правильный и считает мордовское ***** - *****м. Таким людям и Украинское гражданство давать нужно, если он попросит.
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якщо ***** жмуранути зібрався то нехай автостопом до ********* добирається скоріше.
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а взагалі-то шамани усіляких **** повинні жмурити не виходячи з юрти. Всунув кістку з рибини в ляльку-мотанку,щось побурмотів під нюхало -і ****о має копита відкинути від серцевого нападу. а пішком нєфіг там ходити-забухане бидло може збити на дорозі і по шаману.
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он и так идет пешком с дальнего востока в стан улуса джучи. И к стати он прошол уже больше 2000 км. И люди на всем пути ему помогают.
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Фиолент "---хороший інструмент..єх...
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Первая проверочка для зелёной масти ! 😂
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Дай, Бог, не последние .
А ввести санкции против запоребрикового бузинеса в Украине?!
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так Луцик же ВЖЕ ДАВНО заявив , що Бойко до тих вишок не причетний !
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кловун санкції нє утвєрдіт, бо на росії живе багато українців.
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