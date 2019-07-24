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 ЕС призывает Россию освободить политзаключенного Гриба и предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению, - Косьянчич

Европейский союз призывает Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, приговоренного к шести годам лишения свободы.

Об этом говорится в заявлении официального представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич, передает Цензор.НЕТ.

"Гриб страдает очень серьезным заболеванием, которое может стать опасным для жизни в любой момент. Однако в нарушение постановления Европейского суда по правам человека украинским врачам не позволили его увидеть. Мы ожидаем, что ему будет предоставлен немедленный доступ к специальному медицинскому лечению", - отмечается в документе.

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В ЕС отметили, что все незаконно задержанные Россией граждане Украины, в частности захваченные в ноябре прошлого года моряки, должны быть немедленно освобождены.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

МИД Украины призывает международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П. Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139498
 
   
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