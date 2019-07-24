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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Россия распространяет дезинформацию о выборах в ВР и пытается убедить мир, что Украина остается коррумпированной, - Чолий

Российская дезинформация относительно выборов в Верховную Раду пытается убедить мир в том, что Украина была и остается коррумпированным государством.

Об этом во время брифинга в Киеве сказал председатель Международной наблюдательной миссии Всемирного конгресса украинцев на выборах 2019 году в Украине Евгений Чолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы наблюдали работу СМИ. Мы проводили медиамониторинг на 20 языках, и мы смотрели на то, как работает дезинформация о выборах, о ситуации в Украине. Мы хотели проверить и поделиться данными о того, как российская дезинформация работает... 22 июля Regnum опубликовал статью на русском языке под названием "Выборы в Раду были названы наиболее закрытыми в истории", - отметил Чолий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США

По его словам, в статье цитируется российский чиновник, который утверждает, что "судя по количеству нарушений процедуры, выборы 21 июля нельзя назвать выборами".

"Эта статья предлагает дезинформацию, что распространяется по миру и спонсируется российской пропагандой, пытается убедить мир в том, что Украина была и остается коррумпированным государством. Все, кто проводил мониторинг выборов в Украине, могли увидеть, что это на самом деле - полная ложь со стороны России", - сказал руководитель наблюдателей.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

Также читайте: Полиция начала более 300 уголовных дел за нарушения на выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3139494
 
 
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Читать рассуждения кацапов о выборах, это все равно
что читать комментарии кастратов о журнале Playboy...
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Корупція, це діло тонке, і ніякі коміки її перемогти напевно не зможкть.
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Василь Довганенко 7230397a

Корупція, це діло тонке, і ніякі коміки її перемогти напевно не зможуть.
Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій - Цензор.НЕТ 9924

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поменяй этому утырку флаг , он к флагу Украины отношения не имеет .
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такида. его место на кацапском сриколоре.
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Я что каких либо изменений пока не заметил. А то, что Украина одна из самых коррупмированных как минимум в Европе, это печальный факт
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Опа.
Покращання детектед

Коррупция побеждена.
Ура товагищи.
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Карлик возмущен выбором Украинского народа если такое произойдет в Казлостане то его повесят в тот же день на Красной площади публично и это будет Национальным праздником...
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Так вот откуда финансируются соевые зрадоботы. В принципе, ничего удивительного, особенно после призывов насильственно валить новую власть - все становится на свои места.
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До выборов - это была не дезинформация. Коррупция, порох, коррупция, цены, свинарчуки. Сразу после выборов - все хорошо, прекрасная маркиза. И цен нет, и коррупция пропала, рассосалась. А ведь скоморох только успел, что отчитать чертей и покупаться в море. Наверное все в море смыло. Разве не чудо? О сколько нам открытий чудных, готовит Скомороха дух...Вы еще удивитесь, на шо этот дух способен. Он и не такие чудеса способен вытворять. Вот только вряд ли это понравится тем, кому эти чудеса уготовлены.
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До речі, в світових рейтингах корупції за 2018 рік Україна на кращих позиціях, ніж при Янику у 2013 (хоча гірше, ніж при Ющі), але про це ніхто чомусь не говорив...
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Очень важно, как все это подается в СМИ. Потому все пошло так, как пошло. И сейчас зебилам придется выбрать: либо ДО - было враньем, либо ПОСЛЕ они просто не хотят писать про то же по причине того, что это будет привязано к любимому скомороху. Ведь очевидно, ничто никуда не исчезло. Только теперь все это на совести(точнее ее отсутствии) уже новых властей, и Зеленского в частности.
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Можно подумать , что кого-то нужно убеждать в том , что Украина коррумпирована ...
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Воно-то так, але коли про це говорить ще більш корумпована Рашка, то це звучить нємножко па-дибільнаму...
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А ведь в этом свинососы вторят московским ублюдкам.
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я знову ж, в 2961-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия распространяет дезинформацию о выборах в ВР и пытается убедить мир, что Украина остается коррумпированной, - Чолий
 
 
 
 
 
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