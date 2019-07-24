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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Кононенко Игорь (385) Мосийчук (334) Дубинский (1)

 Дубинский победил Кононенко на округе №94 в Киевской области

Кандидат от "Слуги народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский с большим отрывом одержал победу в округе №94. Помимо него, там баллотировались нардепы VIII созыва Игорь Кононенко и Игорь Мосийчук.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов, опубликованные на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

За Александра Дубинского проголосовали 40,94% избирателей (30 781 голос). Игорь Кононенко получил занял второе место, получив поддержку 12,02% избирателей (9 036 голосов).

На этом же округе баллотировался как самовыдвиженец нардеп Игорь Мосийчук. 18 июля он заявил, что снимает свою кандидатуру. По словам Мосийчука, ему предлагали роль технического кандидата, который работал бы на победу Кононенко. А он сделал вид, что согласился, но незадолго до выборов решил вывести интриганов на чистую воду и обещал подать заявления в полицию и в ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция начала более 300 уголовных дел за нарушения на выборах

Тем не менее, фамилия Мосийчука была в бюллетене. Он за него проголосовали 420 человек - это 0,55% избирателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3139493
 
   
 Топ комментарии
 
Выплодок дамбаского сепара и брат причастного к сбитию mh-17... Можно поздравить зубожилых. Достойный выбор.
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Выплодок дамбаского сепара и брат причастного к сбитию mh-17... Можно поздравить зубожилых. Достойный выбор.
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редкосный ублюдок называющий "Слава Украине" нацистским приветствием
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Зноввдаєшзсебенедоумкаякогоугуглізабаниличерезнедоумкуватість?
Так?/Ні?
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Этому придурку ничего не сделал. Хелп!
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Еще одну свыню мокнули
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мокальщик тоже свыня на подсосе у Бабломойского.
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Этот Бабломойский что-то нехорошее с тобой сделал ночью?
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ну, тебе он точно слелал хорошо , ..............два раза )))))))
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або свиня, точніше свинособака, мокнула вас.
послухай що воно верзе в своїх роликах, це ж той же шарій.
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Не только мокнули, но и дали хорошо под зад! Теперь его единственное место сидеть вместе с Петром в одной камере!
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Журналісти отримали аудіозаписи телефонних переговорів про розподіл тіньових прибутків.Журналісти проекту «Схеми» опублікували записи розмов, які розкривають одну з найбільших афер в енергетиці за часів президентства Петра Порошенка. У центрі розслідування опинився близький друг і бізнес-партнер президента Ігор Кононенко, пише«Радіо.Свобода». Корупція в близькому оточенні Петра ПорошенкаДубинский победил Кононенко на округе №94 в Киевской области - Цензор.НЕТ 7344
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Это контрольный камшот в голову
системе потужных реформаторов (мародерам)
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В країні, в якій не проводять паради,
Не зради заради, а світлих ідей
В будинку Верховної Слугонаради
Триває звичайний парламентський день.

Ідуть, марширують в сесійную залу
Славетні нащадки впливових родин,
Знайомі батьків прибиральниць "Кварталу"
І п'ять журналістів "1+1".

У спікера графік напружений вранці -
Бо треба зайти розібратись в буфет,
Де двом наймолодшим народним обранцям
Без паспорта знов не дають сигарет!

Поважні вусаті дядьки з "Батьківщини"
В сортирі лупцють "слугу"-тамаду
За фразу "А щас, дорогіє мущіни,
Ідіть викупати свою молоду!"

Поглянеш у залу - і око радіє,
Усіх соціальний витримує ліфт:
Борець, ресторатор, чувак від Андрія,
Штангіст, гандболіст, онаніст, популіст!

Зайдеш за колону - налито по чарці,
Димок від мангалу роздражнює ніс...
Шашличник пробився по мажоритарці,
А бармен - за виборчим списком проліз!

Пронизливо, наче пожежна сирена,
Касирка з сільпа в міховому манто
Реве на всю залу: "Охрана, отмєна!
Я шото нажала, а ето нє то!"...

Щасливе майбутнє чекає нас, схоже,
В усій цій безкраїй зеленій красі:
Хоч букви у партії знає не кожен,
Писати закони готові усі!

Юрко КОСМИНА
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Дубинский сказал что у него есть доказательства что Кононенко гей
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Невероятная сенсация. А как постики публиковал как народ кинул через Приват и радовался с этого он не сказал?
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А какое отношение имеет сексуальная ориентация к политике?
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То уже политическо-сексуальная ориентация)))
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дуже суттєве !
в даному випадку - сексуальна ориентация мешканців Будки може означати напрямок втечі цих щурів - наприклад той , хто назветься геєм - може претендувати на втечу на Захід !
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лично для меня все это просто ещё одно доказательство лживости
Фасада за которым ничего
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що означає "ничего"...?! Там величезне накрадене бабло , яке ніхто не хоче втрачати !
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Да понятно

Просто везде ложь. Даже в семейном положении.
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а больше предьявить и нечего кроме шавки Дубинского
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черговий осиковий кіл в прогнилу будку !
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Ппц округ...выбор между жабой, гадюкой и сколопендрой...
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Главного порохобота готовят к тюряге.
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Вот это победа для Украины. Рада клоунов, п#здаболов-журналистов, певцов-соловьев и всякого сопутствующего персонала, который обслуживает героев клоунов.
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Не тягніть, йдіть до нього за заробленим. Бо пан Кононенко вас кине, як Гриценко своїх спостерігачів і членів комісій
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дубінський відвертий сепар.
Ганьба Києв. обл. за вибір !
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ні, про це він говорить в своїх відео.
можете послухать самі.
не маю великого бажання тицяти вас мордами в лайно чергового парашника.
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если вам он не нравиться значит очень порядочный человек.
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ти ще скажи, що фуйло святий, бо я його ненавиджу.
де ви тільки беретесь, такі "розумні"..
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фуйло друг Пети и его порохоботов. Медведчук не даст соврать.
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та мені відомо, наскільки ти довіряєш медведчуку, портнову, коломойському та іншій хутінській гопоті.
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...мое отношение ничего меняет, как тайные встречи вашего шефа Порошенко с Медедчуком.
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100% - вони "ненавидять" ***** працюючи з РФії ..))
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Такий висновок, бо Дубінський публікується виключно російською?
Так, російською, але з дніпровським наголосом. Українська буде в нього ще.
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А вакарчук не сепар?
Когда в 2015 и 2016 пел у рашистких олигархов
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там саме і зеля виступав..
але зараз мова про дубінського.
люди самі себе зганьбили.
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Так дубинский находится и проживает в днр?
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а це тут до чого ?
в нього світогляд сепарка та запроданця і він його ретранслює в дурні макітри.
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А лжепатриотизм пецин и бпп ты как оправдывать буддешь?
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дятелко, скинь пруф, где это Вакарчук пел для рашкованов в 15-16 годах. Не скинешь - питух
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Для начала извинись,а там посмотрим скидывать тебе позорное видео
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От и славненько

Еще одной гидре отрубали голову
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Супер. Тепер засідання Ради буде слухати набагато цікавіше. Хочаб тепер Дубінському не стати "кононєнком"
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Заслужил, так как служил Дубинский ни кто на 11 не служил. Даже Мосийчучка в обливании грязью всех оппонентов Бени и Зе команды так не преуспела как Дубинский. Да что там Натаха, сама Скабаева против Дубинского не тянет. Саша просто виртуоз брехни, мастер метания го#на в неугодных им оппонентов. Такие как раз и нужны в ВР. Теперь с трибуны ВР будет на всю страну брехать.
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Заголовок на "Апострофе" :
"Пролетая над гнездом кормушки:.... кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду"
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А кто же теперь на 1+1 будет неугодных Коломойскому дерьмом обливать. Мосийчучка сама может и не справится.
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"Дермом" поливать и не надо. Нова прокуратура ими займется.
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Якщо запитати виборців про Дубинського, то виявиться, що ніхто про нього нічого не знає. Але ми маємо 40% за нього і це можливо дає привід зрозуміти яка там була політична технологія.
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Это, в первую очередь, даёт представление о самих избирателях.
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Звичайно, що обдурити можна тих, хто сприймає лише гасла та не вміє аналізувати інформацію. Але інших виборців нема і не буде. Тому брудна політична виборча кампанія з огульною брехнею є також політичною маніпуляцією.
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зато очень много знают кто такой Кононенко.
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Брехня. Всі чудово знають хто такий Дубінській і хто такий Кононенко. Тому люди і зробили свій вибір.
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Я впевнений, що більшість виборців цих персонажів не знають.
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Не тримай людей за тупе бидло, цапе. Наш нарід добре знає хто є хто.
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Я нікого не тримаю, особливо вас. Дехто знає, але це меншість. За образу вас у спам і на форум.
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В любом округе ставь хоть шимпанЗе, главное чтоб было Зе. Народ в дурмане - победа в кармане.
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Проте вочевидь, що вони знають про Кононенка...хто з цих двох гірший - навыть важко сказати.
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Сєпар, син активіста ;ДНР; став нардепом. Ну...Паєхалі, б....!;.
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На тему Зеленского, Коломойского и новых лиц

Вот смотрите. Раньше у нас все красивые люди устраивали вой на болотах по поводу любого наезда на бизнес. Иногда наезды бывали за дело (но все равно бабок срубить), иногда со старту бывал беспредел.

Но сейчас в деле со СкайАпом не просто там какое-то всратое одно незаконное решение суда. Давайте вот по порядку запишем достижения.

Оксана Пасенко НИКУДА не летала НИКОГДА и потому быть клиентом СкайАпа не могла. И в суд подать не могла по причине того, что ей услуги плохо оказали.

Эти данные сама Оксана под видео журналистам Схеми: корупція в деталях - RFERL сказала лично. Есть личное свидетельство, Оксана по преднему жива и ходит по улицам Барышевки.

Дубінський переміг Кононенка на окрузі №94 у Київській області - Цензор.НЕТ 4319

Более того, Оксана подтвердила, что НИКАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОНА НИКУДА НИ В КАКОЙ СУД НЕ ПИСАЛА. Паспорт потеряла это было, а заявления не писала.

Суд решений о приостановке лицензий авиакомпаний, в качестве обеспечительной меры, по заявлению о качестве услуг принимать не может. Это дикое нарушение. Чистое, несмотря даже на все остальное.

Уже после того, как Оксана открыто заявила, что она никуда и никогда, в суде появился адвокат с доверенностью от нее.

Сами судьи Баришівський райсуд разбежались кто куда во все стороны от вопросов, камер и следствия.

ДБР начала расследование по судье, но ДБР у нас из говна и палок, да и господин Труба шатается вместе с курсом новой власти.

Казалось бы конец истории, ну дикий же беспредел.

ХЕР ТАМ.

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После этого кто-то от имени Оксаны Пасенко подает ДВЕ жалобы в Верховный суд. О том что видите ПОЧЕМУ-ТО ЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ БАРЫШЕВСКОГО СУДА ПО ПРОСТАНОВКЕ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.

И его выполнят по итогу. Да абсолютно подложное.

Спросите почему?

А КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА ЭТО ВСЕ?

Зеленский молчит. Можно конечно сказать, что суды независимая ветка власти и комментировать ее действия президент не должен и всяякое такое. Но ведь Зеленский говорит все, что хочет про ТАКУЮ же незавивисимую прокуратуру, что вот там будет ЕГО прокурор. И делает что хочет. И про Раду говорит и стращает депутатов, хотя они тоже верхушка независимой ветки власти. И делает с ними что хочет. И про Кабмин говорит, про МИД, что там обязаны бегать его указания исполнять. Да и всему Кабмину целиком указом приказывает законопроектов пакет разработать. И местные выборные власти ********* - хотя и тут не должен, а ну-ка говорит, требую чтобы вы написали заявление по собственному. Афигенное требование же вообще ничего не попутал. И бизнесу он говорит - а ну-ка дайте 200 скорых господин Ринат. И Арселору говорит перестать дымить.

Предвыборка, надо показать себя хозяином.

Короче всем говорит Зеленский, что хочет и инвестиции обещает защищать. Но вот Барышевка,и окружный города Киева все никак в поле его зрения не попадут. Хотя казалось бы идеальный вариант, никакой электорат у нас в стране судей не любит.

Можно было выйти Владимиру Александровичу, закатать рукава, побагроветь лицом и сурово отчеканить - да, что ж вы черти делаете, вы же компанию нормальную загоняете. И всем сказать и всех упомянуть - и суды, и АМКУ, и Держпрацю, и пожарников и много кого еще. А потом еще добавить к чертям, как у него бывает, про звонок Баканову по поводу ВРП или ВККС, или про конкретных судей, не знаю. Вот бы был предвыборный пиар.

Но не было такого. Не побагровел. Не сказал.

Хотя Зеленский уже там до мышей ******** показывая волевые качества и твердую руку. Страшные бориспольские чиновники из горсовета, ага, не то, что олигархи.

Ну ладно Зеленский. Может(ахахаха ***** может, да, давайте посомневаемся) там высокие политические материи.

А что люди рангом пониже?

David *****, а Нацсовет по инвестициям не хочет обратить на ситуацию внимание? Ну хер его может президент пропустил прочитать про этот вопиющий случай как кентули Портнова и Богдана загоняют белый бизнес в ручных судах? Может на Украинской правде не писали? Я могу ссылки в приват кинуть.

Как думаете, Давид, дохрена вы инвесторов в страну привлечете где суды лепят решения по заказу? Или план по привлечению инвестиций это завод бабулетов Бени из Кипра для приватизации на дне рынка всех активов, потому что хер кто вложится в такую страну?

Ну ладно чего, я все к Давиду, да к Давиду, он в конце то концов новенький и пока просто входит в материал.

Алексей Гончарук. Офис эффективного регулирования - вы же вроде как еще его глава? Одновременно вы замглавы ОПУ, тоже за инвесторов отвечаете, за экономический блок, за реформы и конкретно за реформу судебной системы, я слышал. Вообще бинго выходит. Ну проведите я хер его встречу с собственниками компании, прессуху по теме, давайте выфясним летата Оксана Пасенко СкайАпом или нет, я не знаю, я правда не знаю.

Галина Янченко вы там известный антикоррупционер и 5 номер в списке Слуги Народа. Сообщите президенту, что произошла трагическая ошибка. Надеюсь мой пост не поставит вас в неудобное положение, ведь я считаю, что за атакой на СкайАп стоит Коломойский, позицию по которому вы никак не выработаете. Можете захватить с собой для смелости Анастасию Красносельскую из Центра Противодействия Коррупции, раз уж вы в одной фракции теперь. Нам же говорили что все светлые люди в список пошли чтобы делать добро и антикоррупцию и бросать ее в люди. Вперед.

Или может институт просранного будущего что-то по этому поводу скажет? Вы же там рисуете как зеленые корабли будут бороздить просторы мирового капитала, связности страны и мобильности населения требуете, нарисуйте что делать в такой ситуации?

Руслан Рябошапка. Тоже антикоррупционер, отвечает в ап за правоохранительные органы. Такой принципиальынй был когда из НАЗК выходил. Как там с принципиальностью Руслан? Не время нынче?

Саша Данилюк. Тоже помню за инвесторов радел. Везде верхом на коне. Глава СНБО. Проснитесь Александр, если говорить вашими словами - Порошенко у вас украл не только мониторы из ситуационной комнаты, но и суды из судебной системы. Ну и в штаны как обычно насрал. Надо что-то делать.

Ну про Геруса со Страховой не буду, там все понятно и так.

Упд. Дмитрий Дубилет. Вы там советник Баканова и должны бороться вроде как с медом, ой простите, с рейдерством. Вот смотрите, криминальынй авторитет Коломойский при помощи судов рейдерит, по сути компанию, пока ему ее не продадут или не отдадут жизни им не будет. Пора вмешаться вам с Бакановым, прижучить этих чертей.

Все молчат.

Скажите вам там по ночам Коломойский в трубку звонит и дышит? Или Богдан на ушко шепчет? Майберг обещает в лес вывезти? Чего вы резко такие пугливые стали?

Как активистами были так тявкали в полный рост. 50% ненависти и 50% процентов дрожи. Теперь часть из вас чиновники ПРИЧЕМ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЗОНА ОТВЕСТВЕННОСТИ, ЭТО ВАША РАБОТА.

Что надо делать, чтобы вы начали кто-то работать, а кто-то говорить?

Беня-то своего добъется и сказать, что вы тут другим занимались, не слышали, не знали, были заняты и прочее не выйдет.

Путь в тысячу ли, начинается с того, что страх это маленькая смерть несущая полное уничтожение.

Это вы ******* эту авиакомпанию вместе с Беней. И Приват, и Арселор и все остальное по списку.

Вы.

Все.

Антон Швец

2

82
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Незабаром Кононенко теж поїде у "тривалу відпуску за кордон" як Пєтя?
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Лису злу@у опустили, тепер порохоботи почнуть скиглити)))
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Пацюки шаленіють.Дружка пеціного від корита виволокли.Йдіть працювати ксюхи...Алі..й інші порохняві пЄСики.
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вони шаленіють від близького безробіття ..))
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Наш нарід сказав своє слово. Всім, хто крав та тримав людей за бидло, вказали на їх місце біля параши.
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"Нєт нікаклго кризиса. они просто п..дят ваши деньгі."
Не є палкою сторонницею Дубинського, але поваленню кононенка аплодую стоячі))
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Ти аплодуєш стоячи людині для якої "Слава Україні" є нацистським вітанням.
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Похоже что предки порохоботов писали доносы в период раннего совка. Там тоже охотно навешивали ярлыки "контрреволюционер, враг народа, член семьи изменника родины" и т.д. любому, кто не нравился. Разница лишь в том, что сейчас порохоботы в ничтожном меньшинстве.
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ненавистник постмайданной Украины, живущий на зарплату журналиста, и скупающий десятками квартиры в центре Киева, строящий дом в центре Киева, только коробка которого стоит больше, чем он официально зарабатывает за год. Принадлежащие Дубинскому и его жене квартиры (16 штук) сданы в аренду. Однако, с 2014 г. ни Дубинский, ни его жена не декларировали доходы от предпринимательства. В ежегодных декларациях Дубинский указывает нули, злостно уклоняясь от уплаты налогов. Кто то знает о помощи от Дубинского ВСУ? Он волонтерил? Он помогал переселенцам? Он обличал в эфире оккупантов и захватчиков, постоянно борясь с российскими фейками в телеэфире? Нет, нет и еще раз нет. Понятно почему, семейная традиция.- Семья пропагандиста Дубинского - ярые сепаратисты из Донецка
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рідкісна мразь. Зливний бачок коломойші. Гидотніше ньоого хіба що печерний українофоб макс бужанський по дніпру. Це ваше лайно, зебид.о. Ви зробили це разом.
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Печальный пролет Кононенко- даже не помогли пиары- государственные субвенции выдавать за личные вложения. И даже не удивляет, почему Кононенко получил самую большую сумму субвенций из всех депутатов ВРУ, ведь он, как никак бизнес- партнер (типа завхоза) самого Порошенко..
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І це знали 40% виборців перед голосуванням? 🤗
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Это круто!!Я всегда смотрю его передачи ,он классный!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДубинский победил Кононенко на округе №94 в Киевской области
 
 
 
 
 
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