 Дубинский победил Кононенко на округе №94 в Киевской области

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов, опубликованные на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
За Александра Дубинского проголосовали 40,94% избирателей (30 781 голос). Игорь Кононенко получил занял второе место, получив поддержку 12,02% избирателей (9 036 голосов).
На этом же округе баллотировался как самовыдвиженец нардеп Игорь Мосийчук. 18 июля он заявил, что снимает свою кандидатуру. По словам Мосийчука, ему предлагали роль технического кандидата, который работал бы на победу Кононенко. А он сделал вид, что согласился, но незадолго до выборов решил вывести интриганов на чистую воду и обещал подать заявления в полицию и в ГБР.
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Тем не менее, фамилия Мосийчука была в бюллетене. Он за него проголосовали 420 человек - это 0,55% избирателей.
Так?/Ні?
послухай що воно верзе в своїх роликах, це ж той же шарій.
системе потужных реформаторов (мародерам)
Не зради заради, а світлих ідей
В будинку Верховної Слугонаради
Триває звичайний парламентський день.
Ідуть, марширують в сесійную залу
Славетні нащадки впливових родин,
Знайомі батьків прибиральниць "Кварталу"
І п'ять журналістів "1+1".
У спікера графік напружений вранці -
Бо треба зайти розібратись в буфет,
Де двом наймолодшим народним обранцям
Без паспорта знов не дають сигарет!
Поважні вусаті дядьки з "Батьківщини"
В сортирі лупцють "слугу"-тамаду
За фразу "А щас, дорогіє мущіни,
Ідіть викупати свою молоду!"
Поглянеш у залу - і око радіє,
Усіх соціальний витримує ліфт:
Борець, ресторатор, чувак від Андрія,
Штангіст, гандболіст, онаніст, популіст!
Зайдеш за колону - налито по чарці,
Димок від мангалу роздражнює ніс...
Шашличник пробився по мажоритарці,
А бармен - за виборчим списком проліз!
Пронизливо, наче пожежна сирена,
Касирка з сільпа в міховому манто
Реве на всю залу: "Охрана, отмєна!
Я шото нажала, а ето нє то!"...
Щасливе майбутнє чекає нас, схоже,
В усій цій безкраїй зеленій красі:
Хоч букви у партії знає не кожен,
Писати закони готові усі!
Юрко КОСМИНА
в даному випадку - сексуальна ориентация мешканців Будки може означати напрямок втечі цих щурів - наприклад той , хто назветься геєм - може претендувати на втечу на Захід !
Фасада за которым ничего
Просто везде ложь. Даже в семейном положении.
Ганьба Києв. обл. за вибір !
можете послухать самі.
не маю великого бажання тицяти вас мордами в лайно чергового парашника.
де ви тільки беретесь, такі "розумні"..
Так, російською, але з дніпровським наголосом. Українська буде в нього ще.
Когда в 2015 и 2016 пел у рашистких олигархов
але зараз мова про дубінського.
люди самі себе зганьбили.
в нього світогляд сепарка та запроданця і він його ретранслює в дурні макітри.
Еще одной гидре отрубали голову
"Пролетая над гнездом кормушки:.... кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду"
Вот смотрите. Раньше у нас все красивые люди устраивали вой на болотах по поводу любого наезда на бизнес. Иногда наезды бывали за дело (но все равно бабок срубить), иногда со старту бывал беспредел.
Но сейчас в деле со СкайАпом не просто там какое-то всратое одно незаконное решение суда. Давайте вот по порядку запишем достижения.
Оксана Пасенко НИКУДА не летала НИКОГДА и потому быть клиентом СкайАпа не могла. И в суд подать не могла по причине того, что ей услуги плохо оказали.
Эти данные сама Оксана под видео журналистам Схеми: корупція в деталях - RFERL сказала лично. Есть личное свидетельство, Оксана по преднему жива и ходит по улицам Барышевки.
Более того, Оксана подтвердила, что НИКАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОНА НИКУДА НИ В КАКОЙ СУД НЕ ПИСАЛА. Паспорт потеряла это было, а заявления не писала.
Суд решений о приостановке лицензий авиакомпаний, в качестве обеспечительной меры, по заявлению о качестве услуг принимать не может. Это дикое нарушение. Чистое, несмотря даже на все остальное.
Уже после того, как Оксана открыто заявила, что она никуда и никогда, в суде появился адвокат с доверенностью от нее.
Сами судьи Баришівський райсуд разбежались кто куда во все стороны от вопросов, камер и следствия.
ДБР начала расследование по судье, но ДБР у нас из говна и палок, да и господин Труба шатается вместе с курсом новой власти.
Казалось бы конец истории, ну дикий же беспредел.
ХЕР ТАМ.
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После этого кто-то от имени Оксаны Пасенко подает ДВЕ жалобы в Верховный суд. О том что видите ПОЧЕМУ-ТО ЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ БАРЫШЕВСКОГО СУДА ПО ПРОСТАНОВКЕ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
И его выполнят по итогу. Да абсолютно подложное.
Спросите почему?
А КАКАЯ РЕАКЦИЯ НА ЭТО ВСЕ?
Зеленский молчит. Можно конечно сказать, что суды независимая ветка власти и комментировать ее действия президент не должен и всяякое такое. Но ведь Зеленский говорит все, что хочет про ТАКУЮ же незавивисимую прокуратуру, что вот там будет ЕГО прокурор. И делает что хочет. И про Раду говорит и стращает депутатов, хотя они тоже верхушка независимой ветки власти. И делает с ними что хочет. И про Кабмин говорит, про МИД, что там обязаны бегать его указания исполнять. Да и всему Кабмину целиком указом приказывает законопроектов пакет разработать. И местные выборные власти ********* - хотя и тут не должен, а ну-ка говорит, требую чтобы вы написали заявление по собственному. Афигенное требование же вообще ничего не попутал. И бизнесу он говорит - а ну-ка дайте 200 скорых господин Ринат. И Арселору говорит перестать дымить.
Предвыборка, надо показать себя хозяином.
Короче всем говорит Зеленский, что хочет и инвестиции обещает защищать. Но вот Барышевка,и окружный города Киева все никак в поле его зрения не попадут. Хотя казалось бы идеальный вариант, никакой электорат у нас в стране судей не любит.
Можно было выйти Владимиру Александровичу, закатать рукава, побагроветь лицом и сурово отчеканить - да, что ж вы черти делаете, вы же компанию нормальную загоняете. И всем сказать и всех упомянуть - и суды, и АМКУ, и Держпрацю, и пожарников и много кого еще. А потом еще добавить к чертям, как у него бывает, про звонок Баканову по поводу ВРП или ВККС, или про конкретных судей, не знаю. Вот бы был предвыборный пиар.
Но не было такого. Не побагровел. Не сказал.
Хотя Зеленский уже там до мышей ******** показывая волевые качества и твердую руку. Страшные бориспольские чиновники из горсовета, ага, не то, что олигархи.
Ну ладно Зеленский. Может(ахахаха ***** может, да, давайте посомневаемся) там высокие политические материи.
А что люди рангом пониже?
David *****, а Нацсовет по инвестициям не хочет обратить на ситуацию внимание? Ну хер его может президент пропустил прочитать про этот вопиющий случай как кентули Портнова и Богдана загоняют белый бизнес в ручных судах? Может на Украинской правде не писали? Я могу ссылки в приват кинуть.
Как думаете, Давид, дохрена вы инвесторов в страну привлечете где суды лепят решения по заказу? Или план по привлечению инвестиций это завод бабулетов Бени из Кипра для приватизации на дне рынка всех активов, потому что хер кто вложится в такую страну?
Ну ладно чего, я все к Давиду, да к Давиду, он в конце то концов новенький и пока просто входит в материал.
Алексей Гончарук. Офис эффективного регулирования - вы же вроде как еще его глава? Одновременно вы замглавы ОПУ, тоже за инвесторов отвечаете, за экономический блок, за реформы и конкретно за реформу судебной системы, я слышал. Вообще бинго выходит. Ну проведите я хер его встречу с собственниками компании, прессуху по теме, давайте выфясним летата Оксана Пасенко СкайАпом или нет, я не знаю, я правда не знаю.
Галина Янченко вы там известный антикоррупционер и 5 номер в списке Слуги Народа. Сообщите президенту, что произошла трагическая ошибка. Надеюсь мой пост не поставит вас в неудобное положение, ведь я считаю, что за атакой на СкайАп стоит Коломойский, позицию по которому вы никак не выработаете. Можете захватить с собой для смелости Анастасию Красносельскую из Центра Противодействия Коррупции, раз уж вы в одной фракции теперь. Нам же говорили что все светлые люди в список пошли чтобы делать добро и антикоррупцию и бросать ее в люди. Вперед.
Или может институт просранного будущего что-то по этому поводу скажет? Вы же там рисуете как зеленые корабли будут бороздить просторы мирового капитала, связности страны и мобильности населения требуете, нарисуйте что делать в такой ситуации?
Руслан Рябошапка. Тоже антикоррупционер, отвечает в ап за правоохранительные органы. Такой принципиальынй был когда из НАЗК выходил. Как там с принципиальностью Руслан? Не время нынче?
Саша Данилюк. Тоже помню за инвесторов радел. Везде верхом на коне. Глава СНБО. Проснитесь Александр, если говорить вашими словами - Порошенко у вас украл не только мониторы из ситуационной комнаты, но и суды из судебной системы. Ну и в штаны как обычно насрал. Надо что-то делать.
Ну про Геруса со Страховой не буду, там все понятно и так.
Упд. Дмитрий Дубилет. Вы там советник Баканова и должны бороться вроде как с медом, ой простите, с рейдерством. Вот смотрите, криминальынй авторитет Коломойский при помощи судов рейдерит, по сути компанию, пока ему ее не продадут или не отдадут жизни им не будет. Пора вмешаться вам с Бакановым, прижучить этих чертей.
Все молчат.
Скажите вам там по ночам Коломойский в трубку звонит и дышит? Или Богдан на ушко шепчет? Майберг обещает в лес вывезти? Чего вы резко такие пугливые стали?
Как активистами были так тявкали в полный рост. 50% ненависти и 50% процентов дрожи. Теперь часть из вас чиновники ПРИЧЕМ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЗОНА ОТВЕСТВЕННОСТИ, ЭТО ВАША РАБОТА.
Что надо делать, чтобы вы начали кто-то работать, а кто-то говорить?
Беня-то своего добъется и сказать, что вы тут другим занимались, не слышали, не знали, были заняты и прочее не выйдет.
Путь в тысячу ли, начинается с того, что страх это маленькая смерть несущая полное уничтожение.
Это вы ******* эту авиакомпанию вместе с Беней. И Приват, и Арселор и все остальное по списку.
Вы.
Все.
Антон Швец
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Не є палкою сторонницею Дубинського, але поваленню кононенка аплодую стоячі))
https://uainfo.org/blognews/1538657154-vladelets-vosmi-kvartir-aleksandr-dubinskiy-nelegalno.html?fbclid=IwAR3dQAQf0e5GXoBhdDnqAOrpgaMj4RxJOFXLP1nDYdCCWWrXqgtxomV6hGs
http://kordon.org.ua/aleksandr-dubinskiy-kak-psevdo-zhurnalistu-staty-millionerom.html?fbclid=IwAR17ozqudCSx_U2HVwUA7pWNjAboCqWcCfHJAGnAp4eurnP8_vSkauVMA7M