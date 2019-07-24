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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Полиция начала более 300 уголовных производств по нарушениям на выборах

Правоохранители не зафиксировали серьезных нарушений в ходе парламентских выборов, а по фактам нарушений, которые зафиксировали, возбудили более 300 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, количество уголовных производств еще увеличивается, их "может уже" более 350.

"Но главные результаты по расследованию уголовных производств еще впереди, я имею в виду в виде подозрений и обвинительных актов в суд", - добавил Шевченко.

Он отметил, что в целом система МВД справилась с проведением выборов.

"У нас фактически не было каких-то чрезвычайных, серьезных или критических инцидентов или пострадавших существенно после каких-то насильственных действий. И собственно насильственных действий фактически почти не было. Нарушения были, но это не критично. Не было насилия, не было столкновений. не было крови, не было столкновений - это главное", - подчеркнул Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД изменит регламент реагирования на сообщения о минировании, - глава департамента коммуникаций Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/n3139491
 
 
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А щодо системних фальсифікацій виборів нема інформації?
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ПІДКУП ВИБОРЦІВ

29.03.19 Порошенко зловжив адмінресурсом і не зміг
розділити посадову й агітаційну діяльність, - ОПОРА

https://censor.net.ua/ua/news/3119362/*********************************************************************************************

- використання в
передвиборчій агітації соцвиплат і бюджетних програм

- поєднання
передвиборчої агітації та офіційних заходів

- використання
сайтів РДА та притягнення чиновників місцевих органів влади до агітації за
чинного президента.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3119362
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция начала более 300 уголовных производств по нарушениям на выборах
 
 
 
 
 
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