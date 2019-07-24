 Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минск договоренностей", - отмечается в сообщении.
Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах. Также глава государства передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом.
Собеседники также обсудили недавний приговор суда г.Павия гражданину Украины, военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
"Глава государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - говорится в сообщении.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Отмечается, что президент проинформировал участников встречи о ситуации с уголовными делами открытыми прот ив экс президента Петра Порошенко.Внимательно выслушав Украинского Президента послы заверили,что попытки Порошенка просить политубежище в ихних странах будут тщетными,и в случае бегства последнего в эти страны он будет выдан Украине по первому требованию правоохранительных органов.
Источник.
Зеленский рассказал послам о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.
При этом основное внимание, утверждает пресс-служба президента, во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина, и поддержке усилий Президента и его команды международными партнерами.
Послы выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена Зеленским.
Напомним, что ранее послы G7 раскритиковали идею Зеленского люстрировать Порошенко.
https://lb.ua/news/2019/07/24/433005_zelenskiy_vstretilsya_poslami_g7_es.html
Как так?Просили 17 а дали 24.
ЧЬЕ приглашения он передал? бенино или путино???
вот что значит марионетка..)))))