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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2282) Италия (922) Маркив (65) Конте Джузеппе (7)

 Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

"Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минск договоренностей", - отмечается в сообщении.

Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах. Также глава государства передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом.

Собеседники также обсудили недавний приговор суда г.Павия гражданину Украины, военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

"Глава государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3139488
 
   
 Топ комментарии
 
Захарченко з Гіві знайшла.
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Президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 24 июля.
Отмечается, что президент проинформировал участников встречи о ситуации с уголовными делами открытыми прот ив экс президента Петра Порошенко.Внимательно выслушав Украинского Президента послы заверили,что попытки Порошенка просить политубежище в ихних странах будут тщетными,и в случае бегства последнего в эти страны он будет выдан Украине по первому требованию правоохранительных органов.
Источник. Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 9474
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та не...надо было ролик снять убедительный и отправить итальянцу
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Президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 24 июля.
Отмечается, что президент проинформировал участников встречи о ситуации с уголовными делами открытыми прот ив экс президента Петра Порошенко.Внимательно выслушав Украинского Президента послы заверили,что попытки Порошенка просить политубежище в ихних странах будут тщетными,и в случае бегства последнего в эти страны он будет выдан Украине по первому требованию правоохранительных органов.
Источник. Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 9474
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Порох...всегда и везде Порох.... то что Зеля дурак Порох виноват... то что набрали в Раду шоблу и кретинов опять же Порох виноват.... кругом виноватый Порох...а Зеля не он еще роль не выучил до конца...у него Слуга народа сезон 4 и останний...
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Бррр вы хоть перечитайте что за бред вы написали какой кандидат в какие презижденты октябрь 2013 год жена у вас что все смешалось в доме Облонских...
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Виникають питання до виборців: чому і цей раз голосували на емоціях? Чи не є такий політичний метод масовою фальсифікацією?
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Я что то не помню, чтобы призывали в 2019 голосовать в один тур, чтобы спасти страну
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Кацап, снова брехать сюда вылез?

Зеленский рассказал послам о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.
При этом основное внимание, утверждает пресс-служба президента, во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина, и поддержке усилий Президента и его команды международными партнерами.
Послы выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена Зеленским.
Напомним, что ранее послы G7 раскритиковали идею Зеленского люстрировать Порошенко.

https://lb.ua/news/2019/07/24/433005_zelenskiy_vstretilsya_poslami_g7_es.html
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І що Зеленському відповів Конте? Як вони розуміли один одного? Нічого не зрозуміти з цього пропагандистського матеріалу.
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Не стільки важливо, що відповідав, як важливо те, на яку конкретну здачу інтересів України він погодився. Давай відверто: цей макаронник - "посланник кремля". Тобто: ***** йому дав інструкції. Я чомусь так вважаю.
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приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключенияИсточник: https://censor.net.ua/n3139488

Как так?Просили 17 а дали 24.
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Це як Медведчук був адвокатом Стуса і просив більше, ніж прокурор.
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новина двотижневої давності, не знав?
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Знав.Без подробиць.Але суддя шукає "золоту середину" між запитами сторін захисту і звинувачення.А цей додав від себе.
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нормальний суддя - так.... але це ж якийсь циган-українофоб
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На что итальянский Премьер ответил, что в Италии судебная власть не подчиняется Правительству. Нужно было раньше задом шевелить.
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якщо дійде справа до Європейського суду, то Марківу ще й компенсацію виплатять за безпідставне утримання під вартою стільки часу
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Простой вопрос. А ты когда нибудь обращался в ЕСПЧ.? Внимательно посмотри сколько подано туда жалоб и сколько рассмотрено.
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Есть и особые для них случаи, время рассмотрения ускоряется.
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А что здесь особенного с точки зрения европейского правосудия.
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Зеленскому рассказали, что он дурак полный.
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"Также глава государства передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом Источник: https://censor.net.ua/n3139488 "
ЧЬЕ приглашения он передал? бенино или путино???
вот что значит марионетка..)))))
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Пресслужба офиса Президента заканчивала теже факультеты, что и сам Клоун. Юлька Пендель ещё та грамотейка...
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Интересно, что с Клоуном можно о экономике говорить?
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Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте /результат тот же что и после разговоров в Брюсселе и с Путиным.Для Украины-нулевой.А его собеседникам было интересно посмотреть и поговорить с первым в мире президентом, умеющим играть на пианино без рук. Конте есть с кем поговорить серьёзно: Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС.
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Петекантропы не хотят, чтобы Зе вытащил Маркива из тюрьмы. Ну и кто вы после этого? Одни маты в ваш адрес.
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зебіл, в Італії Прем'єр не має можливості впливати ні на слідство, ні на суд!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву
 
 
 
 
 
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