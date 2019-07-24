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Все про:Кабмин (11052) оборона (1087)

 Оборонный заказ будут формировать по-другому: правительство изменило порядок

Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его выполнением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"24 июля Кабинет министров Украины принял разработанные Минэкономразвития изменения в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его исполнением", - говорится в сообщении.

Теперь проект основных показателей оборонного заказа Минэкономразвития будет направлять в СНБО для одобрения.

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На следующем этапе, после одобрения СНБО, основные показатели оборонного заказа будут поступать в правительство, а оно будет их утверждать или отказывать в утверждении, согласовав это с профильным Комитетом Верховной Рады.

Правительственное постановление также определяет, что корректировка уже утвержденных основных показателей оборонного заказа будет осуществляться Кабинетом министров также по согласованию с профильным Комитетом Верховной Рады.

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Ожидается, что реализация этого решения усовершенствует и установит четкую последовательность порядка одобрения, утверждения основных показателей оборонного заказа и внесения изменений в них.

Источник: https://censor.net.ua/n3139487
 
   
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а ака же кормиться станут свиньи свиновальца? как же заводик соевая свинонаковальня?
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Гросі вже треба до Турції їхати за трусами,щоб торгувати у Вінниці,а він у оборонку лізе))
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стец-трындец и три года не прошло, как великолепный гнося отдуплился с этим постановлением, а до этого у него просто велосипеда не было
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все эти минэконом работают на себя, как при совке.
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Ну теперь ждать новой зимней формы 2 года как пить дать
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Головне, щоб ці роботи виконувалися. А то знайдеться що робити, гроші..., а тут оці показники, формалізм... і армію без цієї роботи.
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Б...я! Ни как не определятся, чем занять СНБО. СНБО совсем про доугое. Какое отношение иммеет СНБО к бюджету? Совсем потерялись обезьянки.
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Похоже Петины недопредприятия-прокладки от денег министерства обороны будут изолированы.Удача повернулась к мародеру задом.И это прекрасно.
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"Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився."
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Зебобики продают джавелины ...

ПТРК Javelin збираються вивезти з країни через те, що в Міноборони не змогли забезпечити на складах місця, які б відповідали технічним стандартам зберігання комплексів
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОборонный заказ будут формировать по-другому: правительство изменило порядок
 
 
 
 
 
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