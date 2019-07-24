 Центризбирком принял 46 протоколов с "мокрыми" печатями

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 5 территориальных избирательных округов: № 64 (Житомирская область), № 160 (Сумская область), № 165 (Тернопольская область), № 187 (Хмельницкая область), № 219 (Киев)", - говорится в сообщении.

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Таким образом, по состоянию на 18:30 24 июля ЦИК принял протоколы об итогах голосования от ОИК 46 ОВО.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.