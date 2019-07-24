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 Политика Украины
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 "Немнога дурковата людина", - Кернес на заседании горсовета Харькова заговорил на "азировке". ВИДЕО

Мэр Харькова Геннадий Кернес после вступления в силу закона о государственном языке провел сессию городского совета на украинском, допустив множество ошибок и весьма специфически высказавшись в сторону одного из депутатов и лидере его политсилы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Обозреватель, а в сети есть полное видео заседания горсовета Харькова.

Так, особо ярко проблемы с украинским языком проявились, когда мэр поспорил с депутатом Игорем Черняком, возмутившимся дороговизной скамеек, которые городские власти поставили в местном сквере "Стрелка" – каждая по 17 тысяч грн.

"Питання, яке сечас озвучив депутат, питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадуть відповідь. Мені задають питання, як це відбувається у Харкові – ми робимо багато чого хорошого, красивого, а Черняк каже, що ми "тупії". Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога. Я посмотрю вашу інформацію, щоб ми виявили, де дешевле, а де – нет, і я вам відповім. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – ответил Кернес.

После рассмотрения повестки дня мэр заявил, что есть еще "записавшийся Черняк", который поделился новыми претензиями к Кернесу.

"То, шо до виборів. Це були парламентські вибори і вибирали новий парламент. А то, шо буде касаться місцевих, тода ми подивимось – довіряй ділам чи не довіряй", – ответил он на реплику Черняка о провале на парламентских выборах.

Выдал мэр перл также и о петиции о реконструкции парка "Зеленый гай" по аналогии с петицией о возврате проспекту имени маршала Жукова. "Ми віртали історичне названіє проспекта", – заявил Кернес.

"Считаю, что ми розглянули всі питання. Сесія завєршена", – подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес подписал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Источник: https://censor.net.ua/n3139485
 
 
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Азаров в прошлом ! Теперь суржик - язык Зеленского ! 😂
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Єврейський хамелеон відчув, що вітер помінявся
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Тю, а где аплодисменты?...он же о Саакашвили?
И канешна это не Грановский с Кернесом и Петей в эротическом триллере принимали участие.
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а гепа со своими миллионами уже бы мог купить себе штанишки с моторчиком, как у карлсона, а не сидеть в этом кресле, летал бы себе в окна к избирателям и рассказывал о том, что баночка другая варенья могла бы здорово поправить его здоровье.
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Гыыыы родные гены папы Кили Бимбы вскрылись...
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михуэль решил пока бениного кореша подоставать?) на самого беню пока рот не открывается?
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Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога Источник: https://censor.net.ua/n3139485

Так вот кто сое методички пишет
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Рожа крысятная , и мразь конченная это Кернес !
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Та Цензор чуть припоздал. Гепуций на мови рекламировал депутата в Раду неделю назад в полит-рекламе, народ чманел---но азиров шелупонь, гепа освоит и мову. Такие и Кобзарь со сцены зачитают---абы бабло стоговать не мешали!
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а в ГБР кернеса не вызывали случайно? закон же один для всех или он нигде не фигурирует? за портнова и медведчука молчу уже или только мародер порох сделали одним козлом отпущения
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Немнога дурковата людина", - Кернес на заседании горсовета Харькова заговорил на "азировке". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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