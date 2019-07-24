EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3095  187
Все про:Порошенко (17690) ГБР (454)

 В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают

В Госбюро расследований говорят, что пятый президент фигурирует в 11 делах, а в партии "Европейская солидарность" утверждают, что ГБР нет ни одного производства против Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, в пресс-службе ГБР Громадському ТБ сообщили, что Порошенко фигурирует в ряде производств, хотя подозрений ему не объявляли.

"Гражданин Портнов обратился с рядом заявлений по фактам, к которым причастен Порошенко как еще действующий президент. Получается так, что по этим фактам приведенным мы открыли дела. Так, подозрения еще не вручено, но он является фигурантом 11 уголовных производств", - сказал пресс-секретарь Бюро Максим Билоусенко.

Он добавил, что фабула, то есть смысл заявлений, частично может отличаться в зависимости от производства.

"Например, заявление о совершении преступления высшими должностными лицами государства, то есть, в заявлениях о нем (Порошенко - ред.) речь  идет", - пояснил представитель ГБР.

В заявлении "ЕС" говорится, что во время визита Порошенко в ГБР 24 июля там ему подтвердили, что в отношении него "нет никаких производств".

Отметим, что в пресс-службе "ЕС" также рассказали, что адвокат Порошенко подчеркнул "необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова по постоянным утечкам информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложным сообщениям о преступлениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в связи с долгосрочным отпуском обратился с просьбой провести его допрос сегодня, а не 25 июля. Надеюсь, он придет завтра, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/n3139484
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего, сменится генпрокупор и в ГПУ еще несколько дел заведут.))
 показать весь комментарий
 
ГБР=Труба, Труба=Портнов))) зеелекторат, гарних ви собі союзників обрали. Коли Портнова міністром юстиції зроблять?
 показать весь комментарий
 
В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств
**************

В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают - Цензор.НЕТ 7008
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Виглядає як політичні переслідування, за кордоном незрозумиють ,тим більше в Порошенка там море друзів.Зе-фюрер дограеться що введуть санкції проти України.
 показать весь комментарий
 
 
Ви колись бачили як Гітлер кривлявся під час виступів?
 показать весь комментарий
 
50, просто вмію користуватись ютубом.
 показать весь комментарий
 
Вот ты когда в пищу употребляеш катлеты или колбасу из свинины, слеза не катится?
 показать весь комментарий
 
 
Причому тут закордон!!! Крав дома, на Україні, а друзі у ворів якось швидко і невідомо куди щезають...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
для армії продавав за цінами в 4-6 разів вище різницю клав собі в карман.
 показать весь комментарий
 
 
Заберуть безвіз, закриють реверс, притиснуть ЗВТ по якій половина експорту. Тоді зебіли узнають справжній свій рейтинг. Без досягнень Порошенка, на яких сьогодні паразитують.
 показать весь комментарий
 
 
"Але його нещодавній заклик люструвати чиновників, які служили за його попередника, засудили країни Великої сімки".
Стурбованість посилилась, коли поліція розпочала слідство щодо бізнесу, пов'язаного з Порошенко, - пише Financial Times.


Деякі його кроки стурбували Захід, зокрема, законопроєкт про люстрацію.
Газета цитує 26-річного ІТ-спеціаліста Ігора Климончука, який бачить у команді "Слуги народу" "багато старих корумпованих облич, які намагаються видати себе за нові". пише Washington Post.
 показать весь комментарий
 
А Петю сейчас не люстрируют. Сейчас расследуют уголовные дела, где он главный подозреваемый.
 показать весь комментарий
 
 
То дєла ватного убана і його обрізаного друга підсудного ФБР каломойші.
 показать весь комментарий
 
 
Ого, аж 11 за два месяца хотя это капля в море, учитывая что ОПГ имеет главаря а преступления её членов логично рассматривать как общие.
 показать весь комментарий
 
 
Петя не дурак, всё делал через офшоры ! 😜 Когда будут сажать друга Богдана ? 😁
 показать весь комментарий
 
 
Петю посадять.. Зняття депутатської недоторканості - є простою формальністю для новообраної Ради, та залежить виключно від найякшвидшого призначення Генерального прокурора України замість кума- алкоголіка.. Петі потрібно тікати, сподіваюсь - правоохоронні органи завадять петі втекти, у петі зараз немає недоторканості..
 показать весь комментарий
 
 
в принципе, должно быть 12. по числу его учеников. кина даже такая есть "12 друзей оушенка".
 показать весь комментарий
 
насчет 12 оушенов не знаю, но большая семерка разговор с ЗЕБЕней имела. У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 4847
 показать весь комментарий
 
Одинадцять це тільки початок, стартова цифра...
 показать весь комментарий
 
 
Так это первая стадия принятия неизбежного - отрицание
Все по плану ✌🏻
 показать весь комментарий
 
 
Петро може ще піти воювати в АТО - вік дозволяє.
 показать весь комментарий
 
 
Шоб он там все слил??
Только разминирование Донбасса
 показать весь комментарий
 
 
Мені невідомо в яких він служив в військах за Совка. Здається, це ПВО. Посадовити на зушку та хай лупить по зеленці.
 показать весь комментарий
 
"Посадовити на зушку", та прикувати ланцюгом.
 показать весь комментарий
 
 
Барыга "честнейший" человек и его ждет тюремная камера.
 показать весь комментарий
 
 
Карних справ буде стільки,скільки було реформ у Порося,десь 148))
 показать весь комментарий
 
 
Из источников, близких к семье Порошенко, однако не претендующих на достоверность:
«Сегодня Пётр Алексеич перед исполнением супружеского долга ошибочно Марину назвал Марухой и тихонечко напел ей на ушко:
А на воле хорошо -
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!©»
 показать весь комментарий
 
 
СРОЧНО: Хряк-2. Порошенко улетает за границу
Этот сцыкливый скунс, помоечное ЧМО, мерзкий жадный жлоб, решил пересидеть за границей смутное время и не отвечать за преступления
Подозреваемый гражданин Порошенко собирается покинуть территорию Украины без обратного билета, якобы для представительства интересов Украины в Европарламенте.
У гражданина Порошенко созрел омерзительный план, чтобы избежать тюремного срока в Украине.
Об этом сообщают наши осведомленные источники в Службе Безопасности Украины:
«Предупреждаем гражданина Порошенко, что мы знаем о его намерениях покинуть территорию Украины, якобы под предлогом представительства интересов Украины в Европарламенте. Подозреваемому никто не давал таких полномочий».
Олигарх не собирается заседать в новом парламенте поскольку понимает, что его лишат депутатской неприкосновенности в считанные дни. Поэтому, он якобы собирается представлять интересы Украины в ЕС, а на деле просто планирует избежать правосудия.
Наши осведомители уверяют, что Порошенко выдаст любая страна Европы, кроме Великобритании:
«Подозреваемый не сможет долго прятаться в Евросоюзе, но есть вероятность, что он уедет в Великобританию где с большой долей вероятности ему дадут убежище. В Великобритании удавалось спрятаться многим военным преступникам».
При любых раскладах, страна обязана знать о планах подозреваемого в тяжелейших преступлениях против Украины и украинского народа гражданина П.Порошенко.
Ранее сообщалось, что гражданин Порошенко имеет 5 паспортов на разные имена. Подозреваемый может прятаться в ЕС под чужой фамилией.
По их данным, Петр Порошенко является гражданином сразу 5 стран, причем стран 3 мира.
Гражданин Порошенко начал свою уголовную карьеру еще в далеком 1996 году. Еще тогда член молдавской ОПГ гражданин Молдовы Порошенко завел себе пару других имен и фамилий.
Став Президентом Украины в 2014 году олигарх Порошенко сделал себе еще несколько паспортов на другое имя.
Сейчас у молдавского олигарха Петра Порошенко несколько имен и фамилий, а также несколько паспортов.
Эта информация была передана украинским парвоохранителям несколько дней тому назад.
Гражданин Порошенко спокойно может спрятаться в Великобритании под чужим именем и фамилией. Его очень влиятельные покровители сделают все для того, чтобы не выдать настоящего носителя этого имени.
https://ua24ua.net/srochno-poroshenko-uletaet-za-granitsu/
 показать весь комментарий
 
 
Бакс, поясни фразу "По их данным, Петр Порошенко является гражданином сразу 5 стран, причем стран 3 мира" це як, дві інші з Альфа Центавра?
 показать весь комментарий
 
 
Для зовсім тупих є сцилка!!
Питання до автора!
😁
 показать весь комментарий
 
 
портнов у тебя хороший, ибо пять лет прятался на россии
а порошенко, который сам пришел к козлу трубе - плохой..
ты явно классический урод..)))
да и к тому же ты падриот-зебеняка от слова падла
 показать весь комментарий
 
 
на меня тоже заводили, по заявлению похожего на портного клоуна
он получил отказ из-за отсутствия состава. а через пару месяцев нечаянно стал овощем, без моего участия.
как бы портнов не стал овощем.... нечаянно
 показать весь комментарий
 
 
Ну что же - барыге пора сушить сухари.
Подбарыжникам - тоже.
А порохососам - истерить и страдать.
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя, я же тебе говорил,что ты будешь сидеть а ты не поверил и прислал в мой дом мусоров ,но я послал их на хер и они туда и пошли а ты таки будешь сидеть !!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю украинцев з премией Дарвина!!!Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
 показать весь комментарий
 
 
Но что-то мне подсказывает, что соєвые до последнего будут сопротивляться, пока не услышат, как о крышку их гроба уже бьется не молоток, а сыпется земля.

😁
 показать весь комментарий
 
 
я таки не понел, то ты голосовал не за зебилика а против пороха?
 показать весь комментарий
 
небось в качестве свидетеля фигурирует? от уже ж жмыхи зеленые. сами себя накрутят и радуются, как-будто им налоги повысили...
 показать весь комментарий
 
 
есть справедливость в этом...
Сепары, коллаборанты которых Порошенко прикрыл от тюрьмы и с которыми он предпочитал договариваться и иметь бизнес , его же и унижают сейчас, его же они и посадят в конце концов...
Вот мне его не жалко...
Совсем...
 показать весь комментарий
 
 
Если пэтьку посадят, сам нажрусь и весь дом напою до полного
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно рюзге свина. Нажраться наше всио!
 показать весь комментарий
 
 
хвастун, ты поставил на не проигранный вариант, тут вероятность что придётся напоить весь дом 1:180000
 показать весь комментарий
 
производства против и является фигурантом не знак равенства.
 показать весь комментарий
 
 
А по заявам Янукевича эта Труба еще не открывала производства на Порошенко?
 показать весь комментарий
 
хай бавится портнов...потом как аглийское сми,выплатит неустойку...
 показать весь комментарий
 
 
А производства наоткрывали до выборов, или уже после?
 показать весь комментарий
 
ЗЕ-тыпилы, на почве общей ненависти к Порошенко (непонятно за что) готовы целоваться в десна с самыми отпетыми ненавистниками Украины, ватными украинофобами Портовыми и Шариями.
И готовы из Зе-тыпилов превратиться в Зе-мразей!

 показать весь комментарий
 
 
коли шановний Петро Олексійович знову стане Президентом України, я підозрюю що він більше не буде таким лояльним до своїх ворогів
 показать весь комментарий
 
 
Detection UA‏ @DetectionUA

ЧитатьЧитать @DetectionUA

Компанія "Богдан Моторс" в рамках держоборонзамовлення імпортує китайські пікапи. Закуповують їх по 235 тис. гривень.
А ось міноборони покупає ці ж пікапи під брендом "Богдан" і зовсім за інші гроші - 2 млн 981 тис. грн!
Саме тому, в їх офісі тривають обшуки
 показать весь комментарий
 
 
берём гугля и смотрим закупка пикапа для ВСУ 650 к гривен но зебилы не гуглят а свято верят в баяны У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 3223
 показать весь комментарий
 
 
Петюшки на митинг в защиту Пэдры пойдёте?
Или такой митинг это петинг? 🤔 не сильна я в извращениях
 показать весь комментарий
 
 
Соя себя уже себя так отрекламировала, куда дальше
 показать весь комментарий
 
если Дебильное Бюро Расследований интересует только Порох, враг Московии и её засланцев в Украине, а сами враги Украины при ДБР бесстрашно и массово потянулись со своими обозами сюда, то к этой конторе портного Йаныка уже есть куча вопросов от патриотов Украины..
 показать весь комментарий
 
 
"Гражданин Портнов обратился с рядом заявлений по фактам, к которым причастен Порошенко как еще действующий президент. Получается так, что по этим фактам приведенным мы открыли дела. Так, подозрения еще не вручено, но он является фигурантом 11 уголовных производств" Не хтось, а це бидло, старий друг богдана, а відповідно презЕ звернулось... А що саме розслідують? "Злочини" майданівців, чи добровольців? Порадуйте зебілів.
 показать весь комментарий
 
 
Порохососы,кто за сало в шоколаде на митинг под ГБР пойдет?
 показать весь комментарий
 
 
На заборе тоже написано, что ЗЕльцман ...!
 показать весь комментарий
 
Пети это скажи, пусть так и отвечает на допросах, может и поможет.
 показать весь комментарий
 
Пеця весь в своего папу пошел. Тот тоже государство грабил
 показать весь комментарий
 
 
Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
[Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-razvoroval-ukrainskuyu-armiyu-sprosite-ob-etom-u-poroshenko/
 показать весь комментарий
 
 
тов бакс из луганды опять преборрался через мостик и кукарекает как его патрон петушарий У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 2399
 показать весь комментарий
 
Если ещё и Фирташа экстрадируют в Штаты, то пэте совсем песец
 показать весь комментарий
 
 
ГБР - филиал ФСБ. Заказуху выполняет руководитель ГБР от кураторов ФСБ потому, что он находится у них на крючке.
 показать весь комментарий
 
тк почему свиновальц с его преспешниками и его свиношнырями еще не на гилляках? давно пора эту шоблу мыролюбно отреформировать.
 показать весь комментарий
 
 
Обратили внимание на один нюанс? Главный юрист зелюков безаппеляционно заявляет, что какой-то там закон будет принят в первый же день работы новой Рады. Что, никаких рассмотрений, обсуждений со стороны фотографов, клоунов, сценаристов, юмористов и тамады не предвидится? Просто покажут, как кнопку давить?
Вы сделали это вместе, зебилы.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают
 
 
 
 
 
 вверх