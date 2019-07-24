 В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают

Как передает Цензор.НЕТ, в пресс-службе ГБР Громадському ТБ сообщили, что Порошенко фигурирует в ряде производств, хотя подозрений ему не объявляли.
"Гражданин Портнов обратился с рядом заявлений по фактам, к которым причастен Порошенко как еще действующий президент. Получается так, что по этим фактам приведенным мы открыли дела. Так, подозрения еще не вручено, но он является фигурантом 11 уголовных производств", - сказал пресс-секретарь Бюро Максим Билоусенко.
Он добавил, что фабула, то есть смысл заявлений, частично может отличаться в зависимости от производства.
"Например, заявление о совершении преступления высшими должностными лицами государства, то есть, в заявлениях о нем (Порошенко - ред.) речь идет", - пояснил представитель ГБР.
В заявлении "ЕС" говорится, что во время визита Порошенко в ГБР 24 июля там ему подтвердили, что в отношении него "нет никаких производств".
Отметим, что в пресс-службе "ЕС" также рассказали, что адвокат Порошенко подчеркнул "необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова по постоянным утечкам информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложным сообщениям о преступлениях".
😀
Стурбованість посилилась, коли поліція розпочала слідство щодо бізнесу, пов'язаного з Порошенко, - пише Financial Times.
Деякі його кроки стурбували Захід, зокрема, законопроєкт про люстрацію.
Газета цитує 26-річного ІТ-спеціаліста Ігора Климончука, який бачить у команді "Слуги народу" "багато старих корумпованих облич, які намагаються видати себе за нові". пише Washington Post.
Все по плану ✌🏻
Только разминирование Донбасса
«Сегодня Пётр Алексеич перед исполнением супружеского долга ошибочно Марину назвал Марухой и тихонечко напел ей на ушко:
А на воле хорошо -
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!©»
Этот сцыкливый скунс, помоечное ЧМО, мерзкий жадный жлоб, решил пересидеть за границей смутное время и не отвечать за преступления
Подозреваемый гражданин Порошенко собирается покинуть территорию Украины без обратного билета, якобы для представительства интересов Украины в Европарламенте.
У гражданина Порошенко созрел омерзительный план, чтобы избежать тюремного срока в Украине.
Об этом сообщают наши осведомленные источники в Службе Безопасности Украины:
«Предупреждаем гражданина Порошенко, что мы знаем о его намерениях покинуть территорию Украины, якобы под предлогом представительства интересов Украины в Европарламенте. Подозреваемому никто не давал таких полномочий».
Олигарх не собирается заседать в новом парламенте поскольку понимает, что его лишат депутатской неприкосновенности в считанные дни. Поэтому, он якобы собирается представлять интересы Украины в ЕС, а на деле просто планирует избежать правосудия.
Наши осведомители уверяют, что Порошенко выдаст любая страна Европы, кроме Великобритании:
«Подозреваемый не сможет долго прятаться в Евросоюзе, но есть вероятность, что он уедет в Великобританию где с большой долей вероятности ему дадут убежище. В Великобритании удавалось спрятаться многим военным преступникам».
При любых раскладах, страна обязана знать о планах подозреваемого в тяжелейших преступлениях против Украины и украинского народа гражданина П.Порошенко.
Ранее сообщалось, что гражданин Порошенко имеет 5 паспортов на разные имена. Подозреваемый может прятаться в ЕС под чужой фамилией.
По их данным, Петр Порошенко является гражданином сразу 5 стран, причем стран 3 мира.
Гражданин Порошенко начал свою уголовную карьеру еще в далеком 1996 году. Еще тогда член молдавской ОПГ гражданин Молдовы Порошенко завел себе пару других имен и фамилий.
Став Президентом Украины в 2014 году олигарх Порошенко сделал себе еще несколько паспортов на другое имя.
Сейчас у молдавского олигарха Петра Порошенко несколько имен и фамилий, а также несколько паспортов.
Эта информация была передана украинским парвоохранителям несколько дней тому назад.
Гражданин Порошенко спокойно может спрятаться в Великобритании под чужим именем и фамилией. Его очень влиятельные покровители сделают все для того, чтобы не выдать настоящего носителя этого имени.
https://ua24ua.net/srochno-poroshenko-uletaet-za-granitsu/
Питання до автора!
😁
а порошенко, который сам пришел к козлу трубе - плохой..
ты явно классический урод..)))
да и к тому же ты падриот-зебеняка от слова падла
он получил отказ из-за отсутствия состава. а через пару месяцев нечаянно стал овощем, без моего участия.
как бы портнов не стал овощем.... нечаянно
Подбарыжникам - тоже.
А порохососам - истерить и страдать.
😁
Сепары, коллаборанты которых Порошенко прикрыл от тюрьмы и с которыми он предпочитал договариваться и иметь бизнес , его же и унижают сейчас, его же они и посадят в конце концов...
Вот мне его не жалко...
Совсем...
И готовы из Зе-тыпилов превратиться в Зе-мразей!
ЧитатьЧитать @DetectionUA
Компанія "Богдан Моторс" в рамках держоборонзамовлення імпортує китайські пікапи. Закуповують їх по 235 тис. гривень.
А ось міноборони покупає ці ж пікапи під брендом "Богдан" і зовсім за інші гроші - 2 млн 981 тис. грн!
Саме тому, в їх офісі тривають обшуки
Или такой митинг это петинг? 🤔 не сильна я в извращениях
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
[Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-razvoroval-ukrainskuyu-armiyu-sprosite-ob-etom-u-poroshenko/
Вы сделали это вместе, зебилы.