 В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают

Как передает Цензор.НЕТ, в пресс-службе ГБР Громадському ТБ сообщили, что Порошенко фигурирует в ряде производств, хотя подозрений ему не объявляли.

"Гражданин Портнов обратился с рядом заявлений по фактам, к которым причастен Порошенко как еще действующий президент. Получается так, что по этим фактам приведенным мы открыли дела. Так, подозрения еще не вручено, но он является фигурантом 11 уголовных производств", - сказал пресс-секретарь Бюро Максим Билоусенко.

Он добавил, что фабула, то есть смысл заявлений, частично может отличаться в зависимости от производства.

"Например, заявление о совершении преступления высшими должностными лицами государства, то есть, в заявлениях о нем (Порошенко - ред.) речь идет", - пояснил представитель ГБР.

В заявлении "ЕС" говорится, что во время визита Порошенко в ГБР 24 июля там ему подтвердили, что в отношении него "нет никаких производств".

Отметим, что в пресс-службе "ЕС" также рассказали, что адвокат Порошенко подчеркнул "необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова по постоянным утечкам информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложным сообщениям о преступлениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в связи с долгосрочным отпуском обратился с просьбой провести его допрос сегодня, а не 25 июля. Надеюсь, он придет завтра, - Труба