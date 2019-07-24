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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:мост (464) пропаганда (2288) Россия (73418) Станица Луганская (20)

 Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко. ФОТО

Сотрудник пропагандистского телеканала "Россия-1", муж пропагандистки Скабеевой Евгений Попов приехал делать репортаж о восстановлении разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом написал в Facebook заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия-1" Евгения Попова. Более известного как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевои", - написал Клименко.

"Не знаю, какую оценку даст команда провокаторов и создателей фейков этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", - добавил он.

Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко 01

Также на Цензор.НЕТ: Террористы не допустили специалистов к мосту в Станице Луганской

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

К следующему заседанию Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированному на 31 июля, украинская сторона обязалась подготовить план восстановления моста.

Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко 02
Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко 03
Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко 04
Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко 05

Источник: https://censor.net.ua/n3139482
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро будет он в Киеве , спасибо зебилам за это!
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да нахрен вообще эта новость нужна, какое то дерьмо приехало и столько визгу вокруг него
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Скабеева покажет мост и расскажет, что его специально укрепляют для возможности проезда по нему танков НАТО.
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Скабеева покажет мост и расскажет, что его специально укрепляют для возможности проезда по нему танков НАТО.
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Скоро будет он в Киеве , спасибо зебилам за это!
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да нахрен вообще эта новость нужна, какое то дерьмо приехало и столько визгу вокруг него
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З Вашою оцінкою згоден, але справа в тому що гівно топче нашу землю!
Якщо би воно підвищувало б врожайність нашої землі - питань би не було.
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Не хорошо так о своих друзьях говорить, а то ***** домой не пустит!)))
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так у этой "красавицы" еще и муж имеется ? Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко - Цензор.НЕТ 9247
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В будущем, тебя броник не спасет, тварь макшанская.
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і що снайпера не знайшлося? оце був би сюжет...
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Класна посада, "чоловік зливного бачку".
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З життя подружжя *************:
"А ну іді сюдой, казьол!!!111!1"
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На второй фотке, на заднем плане, пожилая ватная парочка восторженно лыбится глядя на этого прапагандона - звезда из телевизора в их ***** приехала, жизнь не зря прошла, будут теперь внукам рассказывать, как живого Скабеева видели. Убогие...
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мразь и он и она, снайпер пусть не промахнется.
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АФАНАСИЙ-МУЖ СЛИВНОГО БОЧКА.... бугагагага
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муж пропогандистки скабеевой в ***** освещать затопление посёлоков и пожар сосвертями в детском лагере не рассмат
ривает как приоритетные ему что там у хахлов главнее
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Походу Вазелин налаживает мосты с кацапней недолго осталось Украине
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Бедные люди... Обсуждаем новость, что чей-то муж куда-то приехал.
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З коментів на Youtube-каналі нашої цукерочки Янінки (😍) - звертаю увагу, автор дав вільний permission на використання сліва.

Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко - Цензор.НЕТ 704
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Какого х ера Украина вообще там что-то строит для этих кацапских уродов?Что денег так много и некуда девать? Или надо как-то официально разворовать европейские подачки?
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а кто его пустил на территорию Украины и дал аккредитацию? Если ЛДН/ДНР уже независимые государства и пустили пропагандона сами так чего они хотят обратно в Украину с особым статусом?
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Дикое племя стой стороны,морды ордынские сунут сюды!
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Я хренею!Только,что одна из этих показала свое истинное лицо,а эти остолопы, опять восстановление моста обещают.Какой мост?Какое восстановление?У вас вообще есть хоть какая то честь?А кто вам дал право, на народные деньги,финансировать сепаров?
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мордовская рожа !снайпера ему не хватает, чтоб солью в дурную голову ему влупил, може поумнеет собака !!
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Афоня, зря уехал. Через девять месяцев у тебя родится чужой ребёнок. Представляете, как он своей благоверной уже надоел. Нельзя работать вместе с мужем, 24 часа в сутки сливной бачок смотрит на эту морду, теперь понятно, почему она такая злая.
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Чому цим під.арасам сєпараторним будують новий міст,коли у нас через Дністер забиті сваї уже з десяток років і ніхто нічого не робить? Машини їздять по старому мосту з такими дірами,що можна голову засунути. Відгородити їх 6-ти метровою стіною і нехай там гавкають із-за "парєбріка".Зла уже не вистачає.
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Ну все, війна закінчена, українці й росіяне дружньо будують Міст Дружби через болото близ Станиці Луганської
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Мразям сепарськім нічого будувати не потрібно - тільки добивати скотів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМуж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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