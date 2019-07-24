 Борис Джонсон официально стал новым главой правительства Великобритании

Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Королева приняла достопочтенного члена парламента Бориса Джонсона сегодня днем и предложила ему сформировать новую администрацию. Господин Джонсон принял предложение Ее Величества и поцеловал ей руку после назначения его премьер-министром и Первым лордом казначейства", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Таким образом, Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Соединенного королевства.

Пресс-служба королевской семьи также отмечает, что в этот же день королева приняла предшественницу Джонсона на посту лидера Консервативной партии и премьер-министра Терезу Мэй и утвердила ее отставку.

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23 июля стали известно, что новым лидером Консервативной партии вместо Терезы Мэй, а затем - премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон. Его поддержали 87% из 160 000 членов Консервативной партии.

Новому премьеру Великобритании 55 лет, он - выпускник Оксфордского университета, добавляет "Би-би-си".

В последнее десятилетие Борис Джонсон был одним из ведущих политиков Консервативной партии. С 2008 по 2016 годы он был мэром Лондона, а в 2016-2018 годах занимал должность министра иностранных дел Великобритании в правительстве Терезы Мэй.

Во время референдума по Brexit в 2016 году он был "лицом" кампании за выход Британии из ЕС.

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Борис Джонсон выступает за то, чтобы изменить соглашение с ЕС о выходе из интеграционного объединения, а если этого не получится - предлагает выходить из ЕС без соглашения уже 31 октября.