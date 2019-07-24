EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
  719  43
Все про:Великобритания (2173) Джонсон_Борис (113)

 Борис Джонсон официально стал новым главой правительства Великобритании

Новоизбранный лидер Консервативной партии Великобритании Бориc Джонсон посетил Букингемский дворец и получил аудиенцию у королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Королева приняла достопочтенного члена парламента Бориса Джонсона сегодня днем и предложила ему сформировать новую администрацию. Господин Джонсон принял предложение Ее Величества и поцеловал ей руку после назначения его премьер-министром и Первым лордом казначейства", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Таким образом, Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Соединенного королевства.

Пресс-служба королевской семьи также отмечает, что в этот же день королева приняла предшественницу Джонсона на посту лидера Консервативной партии и премьер-министра Терезу Мэй и утвердила ее отставку.

Читайте на Цензор.НЕТ: С нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании

23 июля стали известно, что новым лидером Консервативной партии вместо Терезы Мэй, а затем - премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон. Его поддержали 87% из 160 000 членов Консервативной партии.

Новому премьеру Великобритании 55 лет, он - выпускник Оксфордского университета, добавляет "Би-би-си".

В последнее десятилетие Борис Джонсон был одним из ведущих политиков Консервативной партии. С 2008 по 2016 годы он был мэром Лондона, а в 2016-2018 годах занимал должность министра иностранных дел Великобритании в правительстве Терезы Мэй.

Во время референдума по Brexit в 2016 году он был "лицом" кампании за выход Британии из ЕС.

Также на Цензор.НЕТ: Подготовка к встрече Зеленского и Джонсона начнется после завершения Brexit, - посол Галибаренко

Борис Джонсон выступает за то, чтобы изменить соглашение с ЕС о выходе из интеграционного объединения, а если этого не получится - предлагает выходить из ЕС без соглашения уже 31 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3139479
 
 
 Топ комментарии
 
Для нас это очень хорошая новость. Джонсон на дух не переносит кацапское говно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для нас это очень хорошая новость. Джонсон на дух не переносит кацапское говно
 показать весь комментарий
 
 
А кто ему развал Европы проплатил ? Абама ? 😂
 показать весь комментарий
 
 
Чому розвал, англосакси завжди були окремо.
 показать весь комментарий
 
 
ага, прогноз, в случае брексита без договора, потери ежегодно суммы в 50 миллиардов фунтов - "окремо", ну очень "окремо"...
 показать весь комментарий
 
поверь, если мр. Брексит решит, что можно и без соглашения покинуть ЕС, Британии будет не до вас...
 показать весь комментарий
 
Ещё один с 3мя классами, дурачок, как там погода в челябинске?
 показать весь комментарий
 
 
Собираешься свалить в Челябу ? 😵. Удачи ! 😁
 показать весь комментарий
 
Ты чего это свою родную говень с большой буквы пишешь?В украине так не говорят, кстати,как там у вас с унитазами,говорят больная тема для вас,вы всё на дырку
 показать весь комментарий
 
Но то что Борис любит под€б@ть Путина, это факт ! 👍
 показать весь комментарий
 
первымы, со вступлением в должность, бориса и джонсона поздравили зорян и шкиряк.
 показать весь комментарий
 
 
Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 5 ч.5 часов назад

Ми всі ще живі свідки. Ми маємо згадати.
Ось гречкою засівати першим придумав Черновецький. А хто з політиків придумав агітаційні концерти зі звьоздами? Хто той герострат?
 показать весь комментарий
 
"Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если" и безо всяких "но", - заявил Джонсон.
При этом он пообещал выработать новое и лучшее соглашение с ЕС.
"Мы не хотим выхода без сделки. Но ведь разумно проводить подготовку на случай такого развития событий", - добавил Джонсон.
 показать весь комментарий
 
как гражданин ФРГ, могу сказать - Боря, иди гуляй. или сделка а-ля Тереза Мей, или no deal, раз мозгов нет.
 показать весь комментарий
 
ну разберётесь как-нибудь, жёстко или не очень, развязка вопроса уже скоро судя по всему
 показать весь комментарий
 
Як не мене - схожий чимось на сера Вінстона Черчіля та англійського бульдога..
 показать весь комментарий
 
І ПТУ не закінчував, а вже прем'єр. Вчіться народ, як можна стати прем'єром, не закінчивши ПТУ. Халява.
 показать весь комментарий
 
 
Вот мне интересно, а у твоего ***** какое образование? Школ у вас нет, ремесленое разве что, завклубом,это сила
 показать весь комментарий
 
Та то фигня ,, у нас вон - в армии не служил ,, и уже говнокоманувач . ! Борис Джонсон официально стал новым главой правительства Великобритании - Цензор.НЕТ 1079 .
 показать весь комментарий
 
 
То титул в додаток, він на то не обирався. А в ТІЙ армії не було сенсу служити. Диплом алканавта можна при бажанні й на цивілці отримати.
 показать весь комментарий
 
Так его же в ЭТУ , говорят - четырежды! вызывали повесткой . .
 показать весь комментарий
 
 
так він зайнятий був - смішив головнокомандувача по телевізору.
 показать весь комментарий
 
Аа-а .. Борис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії - Цензор.НЕТ 1325 !! Ну тогды да . Это ж в корне меняет дело . Это же ,, совсем не ТО , пальТО . Поважна прычына ,, корпоратиф , йолки-палки . Борис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії - Цензор.НЕТ 6351 .
 показать весь комментарий
 
 
У орков траур и разочарование. После Мей пришел лучший
 показать весь комментарий
 
 
Эксцентричный хлопчина. Обещает наконец вывести Британию оттуда, куда Украина только мечтает вступить. Представляете масштаб пропасти?)))
 показать весь комментарий
 
 
Это точно слуга народа, пока мэром Лондона был ездил на велосипеде
 показать весь комментарий
 
 
мені подобається публічний політичний статус Джонсона по-англійські розміркований, але одночасно непередбачуваний. У часи гибридних викликів те, що треба
 показать весь комментарий
 
Тепер путін ховайся. Опустить (в прямому сенсі) тебе Борис, за давньою традицією Оксфордського інкубатора.
 показать весь комментарий
 
Борис Трамп и Дональд Джонсон - два дебила это сила. Даже внешне похожи, как из одной пробирки.)) Политический кризис на Западе из-за отсутствия компетентных кадров.
 показать весь комментарий
 
Трамп, Зеленский, теперь Джонсон. Клоунам попёрло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБорис Джонсон официально стал новым главой правительства Великобритании
 
 
 
 
 
 вверх