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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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 С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр

С полуночи и до вечера 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала хлебного перемирия зафиксировано 410 нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ

С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 23 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Также читайте: ВСУ будут адекватно отвечать на российские обстрелы и после очередного перемирия, - командование ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3139477
 
 
 Топ комментарии
 
Ну понятно что за каждым пьяным орком не уследить, но отдельные случаи из стрелкового это ерунда.
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Не 4, вчера там со стрелковым оружием была небольшая заварушка. Скорее сравнительно тихо.
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Ну понятно что за каждым пьяным орком не уследить, но отдельные случаи из стрелкового это ерунда.
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неее... мертветчук с иркой лучше договаривались!!!
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уже слышали, ниче небыло, ва обсе 400 нашло
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Плавно переходим к выборам при контроле веччно слепого и глухой ОБСЕ при открытой границе. И что получим???
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Не получиться у Украины нет столько денег, чтобы платить донбасским донам
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Кто то врет...
Наталія Юсупова з Oleg Vahrushev.
2 год ·

Сделайте репост пожалуйста, в Киеве новый борт с ранеными. Я прошу СМИ помогать нам в распространении информации. Много скорых пронеслись по столичному шоссе, есть раненые очень тяжелые. Война не заканчивается, много погибших и много раненых. Каждый день доктора делают сложнейшие операции и мед персонал заботится о воинах, при этом все ещё есть недостающие позиции. Сдать кровь можно в центре крови , ул Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9-12.//www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya .
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Скорей всего.. ОБСЕшники пишут что зафиксировали много взрывов за сутки... сепары в своих соц сетях так же пишут про серьезные боестолкновения и двух погибших в их рядах.
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Щось чимось тхне,мабуть забрехались штабні...смерть расіянським окупантам!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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