 С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
не расслабляться...
Наталія Юсупова з Oleg Vahrushev.
2 год ·
Сделайте репост пожалуйста, в Киеве новый борт с ранеными. Я прошу СМИ помогать нам в распространении информации. Много скорых пронеслись по столичному шоссе, есть раненые очень тяжелые. Война не заканчивается, много погибших и много раненых. Каждый день доктора делают сложнейшие операции и мед персонал заботится о воинах, при этом все ещё есть недостающие позиции. Сдать кровь можно в центре крови , ул Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9-12.//www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya .