 Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста. Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом строю из одной шеренги рука к головному убору не прикладывается. Несмотря на то, что нас инструктировали. Это чисто рефлекторная моя оплошность", - сказал Лунев.
Напоминаем, 20 мая на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Лунев и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не отдали ему честь, нарушив протокол.
У командующего ССО правильные рефлексы!
Виват, генерал Лунев !
"Это рефлекторное действие" не отдавать честь....... сами знаете кому
нацгвардецы корды-шморды Сабакяна VS ССО - ставлю на ССО
долгих лет и успешной карьеры генералу Луневу !
и стрелять на поражение тоже.... рефлекторно
В таких случаях ищут - откуда ноги растут, если кто-то что-то заявляет...
пусть попробуют. как бы не икнулось в нужное время
"За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность ……"
Я уверен на все 100% , ты личинка лукашенковская, лживый ПОЦреот , шилокрут и интриган .
Ты оленина кацапская залезла на украинский сайт что бы гадить и выплёскивать свою кацапскую желчь. А все кто тебя тут "лайкает" такие же тупорылые олени .
😏
воскликнул павлов вот собаки
слюну салфеткой подобрав
переключив ТВ-рекламу
где снова пиво и шашлык
а вот у командующего, ни чем нибудь, а ССО - нет!
Пустых похвал ненужных хор,
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор.😖
Без рояля не узнал)
рефлексы офицера не позволяют отдавать честь уклонисту.
даже после инструктажа..)))
Всё правильно сказано. Поэтому руку надо было приложить к головному убору Зели, а при его отсутствии- к горлу...