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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2282) инаугурация (402) Лунев (5)

 Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Командующий Сил специальных операций Украины Игорь Лунев объяснил, что не отдал честь президенту Владимиру Зеленскому в день его инаугурации из-за "рефлекторной ошибки".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста. Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом строю из одной шеренги рука к головному убору не прикладывается. Несмотря на то, что нас инструктировали. Это чисто рефлекторная моя оплошность", - сказал Лунев.

Смотрите: Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. ВИДЕО

Напоминаем, 20 мая на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Лунев и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не отдали ему честь, нарушив протокол.

Источник: https://censor.net.ua/n3139474
 
   
 Топ комментарии
 
оно очень мелкое, злопамятное и мстительное
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хороший рефлекс на ворога, правильний
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а зебоба все забыть не может и достает человека)))
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а зебоба все забыть не может и достает человека)))
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оно очень мелкое, злопамятное и мстительное
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Предложите ему пройти тест на разговорную украинскую речь, не?
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Он и шаурмой за такое можид бросить)) За такое оскорбление то)
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Такая же паскудь как и все мелкое. Очень его смущает мэр столицы.
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хороший рефлекс на ворога, правильний
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"Это рефлекторное действие" не отдавать честь....... сами знаете кому Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 8108



У командующего ССО правильные рефлексы!
Виват, генерал Лунев !
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Dust
"Это рефлекторное действие" не отдавать честь....... сами знаете кому

Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 4340

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Луня! Если нет у тебя честаи..то ка её и отдавать?
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Валера а кто ты и кто он шо за честь его пукать будешь?
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Обісрався ваш Луньов,а тепер відмазки ліпе,обосраний генерал.
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Ну главное, чтоб ты не обосрался. Ха-ха-ха!!!
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Шо там Порося ще сміється,на допити вже ходе,йому смішно?
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бЕало завали, гнида из анала рожденная
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Обосралась твоя мать на родах , зебил дегинератовичь
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Ну все. Наш маленький генераліссімус може спатки спокійно.
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вы уверены ? Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 1417

нацгвардецы корды-шморды Сабакяна VS ССО - ставлю на ССО
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Лера лососем тунца.педро великий пецриоты завтра на лыжи станет.и как вы будете без него то жить...без вождя...без финансирования.
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Чтобы не пришлось этого "педро великого пецриота" в скором будущем перепрашивать, чмо ты необразованное
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милай, его и хоронить в армейских бутсах будут !

долгих лет и успешной карьеры генералу Луневу !
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Я ему верю, что рефлекторно, но он - молодец.
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рефлекторно
и стрелять на поражение тоже.... рефлекторно Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 5890
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Какая разница? Чел назначен командующим ООС независимо от рефлексов, и это главное. Оценивались качества офицера, а не всякая лабуда. Не понимаю чего все так возбудились в погоне за черной кошкой, которой нет.
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На "верху" так просто словами не бросаются и каждое имеет смысл, а он, к тому же, - военнослужащий.
В таких случаях ищут - откуда ноги растут, если кто-то что-то заявляет...
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да не оправдывайся уже, а то вдруг выяснится, что ты потом отдал свою честь ему тет-а-тет в туалете
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Правильный рефлекс. Военный "откосившему" честь не отдает
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Рефлекторная... Рвотный рефлекс проявился Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 8953
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такому зепрезу только пендали отдавать
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Ну и к чему эти жалкие оправдания спустя 2 месяца.
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2 месяца ждал обещанного реванша. пришлось прибегнуть к откату.
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Він просто не знав, що йому робити - в руку цілувати си кланятись. А треба було просто честь віддати.
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Зебил и Ко, злобная и злопамятная тварь - загнобят человека.....
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человек - полный сил генерал ССО
пусть попробуют. как бы не икнулось в нужное время Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 7148
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На рефлекторному рівні рука не піднялась.
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Подивишся,як зелена ********** ******* МО.Послухаєш,як срані з понтом хєнєрали підлизують салабону-дезертиру.І починаєш біситись через те,що якісь гниди сміють називати себе офіцерами.
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так завжди було, противились тому лише кілька відомих полководців - Суворов, наприклад.
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Слухай,йди ти...на південь зі своїм Суворовим.
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В армии строгая иерархия подчинения, а зебилы избрали ему такого Верховного главнокомандующего...
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Зараз я розплачусь і пожалію його...Тьху,гидота.
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слышь ты бубель картофельный, а почему нет никаких твоих высеров под новостями из твоей бульбашии ?
"За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность ……"
Я уверен на все 100% , ты личинка лукашенковская, лживый ПОЦреот , шилокрут и интриган .
Ты оленина кацапская залезла на украинский сайт что бы гадить и выплёскивать свою кацапскую желчь. А все кто тебя тут "лайкает" такие же тупорылые олени .
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Если проблемы с рефлексами значит пора на пенсию, а то вдруг в ответственный момент рефлекс не сработает !
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***
воскликнул павлов вот собаки
слюну салфеткой подобрав
переключив ТВ-рекламу
где снова пиво и шашлык
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Как раз у собачки Павлова рефлексы работают!
а вот у командующего, ни чем нибудь, а ССО - нет!
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Голова на плечах людини - не тільки для того, щоб нею їсти , віддавати команди та покривати беретом.. Голова - ще й для того щоб нею мислити..
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Я не бачу шеренги, шеренга - це плече до плеча..
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К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужных хор,
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор.😖
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Сказал бы честно.
Без рояля не узнал)
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Ниче порохня, подождите. Мародер еще не такое запоет. Мол хватал бабло чисто рефлекторно, без злого умьісла
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ну. я бы не стал так безапелляционно заявлять в заметке, посвященной неотданию чести преЗику генералом ССО
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Не генерал,а гидота,обісрався та почав ліпити відмазки,перевірять його рефлекси
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Всё сделал правильно, а теперь ссыканул за своё будущее Отмаз засчитан!
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Зачем ему этот отмаз? Ведь он все равно назначен командующим ООС, значит, смотрели на его качества как офицера, а не на формальности.
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Придурковатые порохоботы... Отдал честь или не отдал, а все равно назначен командующим ССО, то есть ничего личного, только дела.
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эта типа отмазка с насмешкой...)))
рефлексы офицера не позволяют отдавать честь уклонисту.
даже после инструктажа..)))
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с каких это пор военные обязаны слугам честь отдавать ?
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"Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом строю из одной шеренги рука к головному убору не прикладывается".

Всё правильно сказано. Поэтому руку надо было приложить к головному убору Зели, а при его отсутствии- к горлу... Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 3987
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Рефлекторная ошибка - услышав голос, называвший Украину проституткой, нажать на спусковой крючок. А не отдать честь клоуну - не ошибка, а нормальная реакция офицера.
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Дезертиру Зеленскому и уклонисту, настоящий офицер честь не отдаёт. А отдают честь дезертиру, те офицеры у которых самых чести нет.
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Пипец попал чувак!Вова такие проколы не забывает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации
 
 
 
 
 
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