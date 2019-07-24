 Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста. Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом строю из одной шеренги рука к головному убору не прикладывается. Несмотря на то, что нас инструктировали. Это чисто рефлекторная моя оплошность", - сказал Лунев.

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Напоминаем, 20 мая на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Лунев и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не отдали ему честь, нарушив протокол.