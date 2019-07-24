 Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев

Об этом заявил на брифинге накануне Дня Сил специальных операций ВСУ командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ССО первыми среди других видов войск Вооруженных сил достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию НАТО на участие в операциях сил быстрого реагирования", - сказал он.
По словам Лунева, Силы спецопераций являются самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных сил.
Командующий также сообщил, что представители ССО прошли стажировку в 14 странах, участвуют в международных миротворческих операциях.
Отметим, что Силы специальных операций - самая молодая составляющая Вооруженных сил Украины, основанная в января 2016 года.
ССО комплектуются специально обученными специалистами, которые имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, которые проводит командование ССО.
День Сил специальных операций ВСУ отмечают в Украине 29 июля согласно указу президента от 26 июля 2016 года.
Але чи не є то зараз марною тратою сил та часу?
Зелебобіки ж не збираються вступати в НАТО, а тільки співпрацювати.
Довідково: З НАТО співпрацювали і Кучма і овощ. Що з того вийшло - всі знають.