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 Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев

Силы специальных операций первыми среди других видов войск Вооруженных сил Украины достигли совместимости с НАТО.

Об этом заявил на брифинге накануне Дня Сил специальных операций ВСУ командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ССО первыми среди других видов войск Вооруженных сил достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию НАТО на участие в операциях сил быстрого реагирования", - сказал он.

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По словам Лунева, Силы спецопераций являются самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных сил.

Командующий также сообщил, что представители ССО прошли стажировку в 14 странах, участвуют в международных миротворческих операциях.

Отметим, что Силы специальных операций - самая молодая составляющая Вооруженных сил Украины, основанная в января 2016 года.

ССО комплектуются специально обученными специалистами, которые имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, которые проводит командование ССО.

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День Сил специальных операций ВСУ отмечают в Украине 29 июля согласно указу президента от 26 июля 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3139468
 
   
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Гарно, хлопці, вас чекає генерал Забродський для великих справ ! Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 3566
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......"для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций ......" Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 5610
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Тепер потрібно ще закупити нормальну зброю для ССО.
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Хто є Тепер,якщо нова влада буде робити розворот,її швидко прийде кінець.
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біготні "а ля Янукович" вже не буде...... Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 7227
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то зрадник і російський шпигун Петя Україні таку свиню підклав, да, зелебони ?
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Не підказуйте хай працюють, їм за те платять...
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барыга у них все украл, були голі босі, а при зеле за 2 недели сертификат получили!
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Хдопці мододці!
Але чи не є то зараз марною тратою сил та часу?
Зелебобіки ж не збираються вступати в НАТО, а тільки співпрацювати.
Довідково: З НАТО співпрацювали і Кучма і овощ. Що з того вийшло - всі знають.
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Владимир Саныч армию к НАТО подтянули . Больше некому . .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСилы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев
 
 
 
 
 
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