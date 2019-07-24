 Назначенный замсекретаря СНБО Данилов еще 15 лет назад предлагал стрелять на поражение по машинам российских контрабандистов, - журналист Капустин

Об этом пишет в Facebook журналист Андрей Капустин. В середине двухтысячных он работал советником по СМИ Данилова, который тогда занимал пост главы Луганской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поверьте, что, если бы недопрезидент Ющенко не сбил Данилова с поста губернатора, потому что Данилов прошел по квоте Тимошенко, то есть большой процент вероятности, что ОПГ "ЛНР" вообще могло сегодня и не быть...", - написал Капустин.
"Достаточно вспомнить, как Данилов не единожды и крайне категорически настаивал на совещаниях, чтобы пограничники начали стрелять на поражение по машинам, гонявшим из России контрабанду... Но, поскольку тогдашний командир погранотряда ездил на выходные в Ростов - париться в баньке со своим российским коллегой, то, как вы понимаете, ни о какой стрельбе по кормильцам речи быть не могло... Потому что контрабандный товар могли разве что арестовать... С тем, чтобы чуть позже вернуть возмущенным пацанам чуть ли не извинениями...", - добавил журналист.
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По словам Капустина, "без особого энтузиазма" к идее огня на поражение по контрабандистам отнесся и тогдашний секретарь СНБО Петр Порошенко.
"Мне довелось быть с ним в одном вертолете, когда это существо совершало облет границы... И с воздуха было более чем хорошо видно, что условная граница между двумя странами была, как паутиной, покрыта колеями контрабандного транспорта - от легких "Газелей" до тяжелых армейских бензовозов... За перегон через границу контрабандного бензовоза тогда водилам платили аж 25 гривен... Что неплохо характеризовало ситуацию с рабочими местами в области...", - вспоминает Капустин.
"Надо было видеть лицо Порошенко, когда ему докладывали, что только через Краснодон каждый день проходит контрабанды на миллион долларов... Судя по отрешенной мечтательности этого лица, в черепной коробке тогдашнего секретаря СНБО играл сводный контрабасный оркестр... Кстати, именно после этого визита, потоки контрабанды через Луганский участок границы возросли в разы...", - добавил журналист.
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По словам Капустина, Данилов не устраивал Ющенко тем, что "прошел по квоте Тимошенко".
"Но, если бы недопрезидент не сбил Данилова, думаю, что он бы все равно сумел переломить ситуацию и перекрыть границу... А заодно довел бы до логического финала дела против Тихонова и Ефремова... Того самого, что инициировал создание "ЛНР", которого отпустили из тюрьмы, и на чьих руках кровь тысяч жертв... Причем, Ефремова было за что надолго закрывать уже тогда... Но недопрезидент Ющенко, сбивая Тимошенко, на тот момент уже вовсю целовался в десны с со своим тезкой-шапкокрадом...", - рассуждает Капустин.
"Думается, что Алексей, который как никто в Киеве, знает изнутри ситуацию в ОРДЛО, все это помнит... И его назначение даст пусть и не самое публичное, но более чем эффективное решение многих проблем... Леша, жги!!!!", - подытожил журналист.
«Мали "конкретні плани": Під Харковом поліція затримала велику банду тітушок і росіян зі зброєю.
У ніч на 24 липня 2019 року, в селі Велика Губщина Харківської області більше півсотні озброєних чоловіків, у тому числі бойовики "ЛДНР" та громадяни Росії, намагалися скоїти рейдерське захоплення сільгосппідприємства "Маяк". Про це повідомляє Нацполіція регіону в Facebook, передають Патріоти України.»
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Об этом заявил бывший мэр Луганска Алексей Данилов журналу Форбс.
Алексей Данилов считает, что если и нужно было проводить антитеррористическую операцию, то сразу после захвата сепаратистами здания Службы безопасности Украины в Луганской области.
- В моем понимании, первая стадия антитеррористической операции подразумевает следующие вещи: прекращение работы банковской системы; вывоз всей наличности с территории города Луганска; блокировку подразделений органов внутренних дел, выезда и въезда на территорию; отключение средств массовой информации и отключение связи.
Через три дня жители сами этого Болотова вынесли бы вперед ногами. Потому что, оставшись без пенсий, зарплат, они бы спросили: ребята, зачем нам такой геморрой? Но ничего этого не было сделано. Я хочу спросить: что это за антитеррористическая операция, если у террористов есть связь? - отметил Данилов.
Бывший мэр областного центра и бывший губернатор Луганщины считает, с населением в Луганской области никто даже не разговаривает.
- Людям рассказывают, что фашисты, бандеровцы придут, съедят ваших детей, вас закатают в асфальт, а установки «Град» уже подвезли. Технология работает. Когда меня спрашивают о пророссийских настроениях в Луганской области, я привожу в пример соцопрос, который проводился в регионе. Жителям задавали вопрос: «Кто вы по национальности?» Опрос был активным - то есть людей опрашивали лично, и было видно, что многих местных жителей он повергал в ступор, они просто не знали, что ответить. Чтобы понять причину такой реакции, надо знать историю Донбасса. Это многонациональная территория, здесь смешалось много кровей - русских, украинцев, греков, татар, кого только нет… Выбирать здесь «русский или украинец» - это от лукавого, - заявил Данилов.
Алексей Мячеславович считает, что первое, что нужно сделать - это дать людям информацию.
- У меня в Луганске теща - и она мне, бандеровцу, говорит, что они устали кормить Западную Украину. Люди верят в это. Так покажите им балансы Пенсионного фонда, покажите, сколько налогов собрано, и сколько регион получил из центра, сделайте эту информацию максимально прозрачной. И люди поймут, что автономный Донбасс - не такое уж хорошее место. Но государство должно заниматься таким информированием! Параллельно государство должно обрисовать людям перспективы. Потому что сейчас они слышат только одну сторону, которая рассказывает, что фашисты, бандеровцы придут, съедят ваших детей, вас закатают в асфальт, а установки «Град» уже подвезли. Технология работает. От нас в ответ - тишина, - говорит Данилов.
Данилов считает, что у Украины есть очень действенный аргумент, которым украинские власти не пользуются.
- Это вентиль. Вентиль надо было перекрыть в тот же день, когда был оккупирован Крым, и обратиться к Европе, прежде всего к Германии: хотите получать газ - договаривайтесь об отводе войск. Все, что надо иметь для этого, - сила духа и патриотизм. Вместо этого мы ведем с Россией при участии Евросоюза переговоры по газу. Ну, какие могут быть переговоры, если мы находимся в состоянии войны? - считает политик.
А Семену Кабакаєву, журналіст і блогеру, який назвав призначення Данілова "ударом під дих", я довіряю. Виявилося, що обоє з Луганщини, тому журналіст знає про діяльність Данілова. Ось як він написав:
"У мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова". Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить".
Написав він і про самого новопризначеного: "Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90-ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився. Я навіть не кажу, що він був в "Партії регіонів", як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет. Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому. Звичайно, він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно, весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили".
Кабакаєв наостанок підсумував: "Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів. А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах".
А журналіст Сергій Грішин про Данілова написав, що "тут такого чорта солодкого дістали з шухляди".
https://www.5.ua/polityka/teper-u-putina-v-ukraini-bahato-druziv-na-novykh-posadakh-zelenskyi-zrobyv-nove-pryznachennia-v-rnbo-196263.html