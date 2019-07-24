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 Нардепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики

Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от "Слуги народа".

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Киевская школа экономики будет учить партию "Слуга народа". Со следующей недели мы будем учить более 200 будущих народных депутатов тому, что им понадобится в их ежедневной работе в парламенте.

Темы, на которых сосредоточим внимание:
1. Политическая стратегия
2. Публичная политика
3. Макроэкономика и бюджетный процесс
4. Секторальнисть (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)
5. Законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)
6. Soft-skills и стратегические коммуникации

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов

Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых. Мы не пытаемся навязать конкретные знания. Сначала мы определяем потребности клиента и берем их за основу постановки конкретных образовательных целей, которые будем достигать.

Учебный курс строится на портфельном методе. Это означает, что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства. Они будут иметь портфолио, включающее ориентиры - от личной стратегии развития до предложений политик и законодательных норм.

Школа с представителями партии "Слуга народа" разрабатывают для курса контентную составляющую. Контент будет закрепляться соответсвующими упражнениями, которые являются системой симуляций. При этом каждый день обучения будет свой тематический framework.

Мы за философию активного обучения, уважение к своему клиенту и командность.

Мы рады, что "Слуга народа" взвешенно подходит к своей будущей работы. Мы гордимся, что они видят образование как путь к успеху.

Мы не пытаемся кого-то научить "правильно думать" или переделать. Мы стараемся дать людям, которые будут иметь ответственность за наше государство, качественные инструменты и определить международные практики, которые помогут ответить на вопросы, которые они перед собой сейчас ставят".

Источник: https://censor.net.ua/n3139465
 
   
 Топ комментарии
 
А преза туда записали ?

Патамуша он тожи ни в зуб ногой
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А може краще почати із вечірньої школи?
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Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от "Слуги народа".

Вот это чувак выстругал себе кормушку.
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На ЗНО всех отправить. Пускай на собственной шкуре познают сие дело.)
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Вірно. А ще відвідати військовий комісаріат.
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Знову соя вчепилася в тему.Добре бути підгавкувачем, нічого не потрібно рабити, тупити на дивані. А ідея вірна, видно що люди прийшли працювати, а не волинити в противагу колишнім...
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Мы у вас зрадофилов учились этому ,, целых 5 лет . !! .
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Доки що нічого не видно. Треба почекати хоча б один рік.
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Півроку в самий раз ,буде зрозуміло хоч основні напрямки в зовнішній політикі , економікі , справжньому реформуванні самої нереформованої гілки владі- судебної, активної інтеграції країни в НАТО . Я - порохобот,я згоден підтримати нову владу,але покажіть дійсно державну проукраїнську політику та реальні шаги в цьому напрямку
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а не спецоперация США наши молодые ЗЕ и славик? Увидим это по Супрун
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А дурню, хоч кіл на голові теши... Італійський історик економіки Карло Чіполла за довгі роки досліджень сформулював п'ять універсальних законів дурості, які працюють в будь-якому суспільстві. Відповідно до цих законів # СлугаНарода - найнебезпечніший тип особистості. Він еталонний дурень! Чому так? Про це йдеться тут https://www.youtube.com/watch?v=***********&list=WL&index=162&t=0s
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 6 ч.6 часов назад

Вже з тиждень то так, то сяк приміряю парадоксальне твердження Андрія Бондаря, що в нас, власне, вперше культура перемогла політику. (Бійтеся своїх мрій, да)
А раз перемогла саме псевдокультура, то може й політика була несправжньою?
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>что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства
что за туфта, как можно за неделю научиться политике, макроэкономике и прочему. если сделать честный экзамен через неделю, они не смогут назвать деже название 6 пунктов которые они якобы изучили!Источник: https://censor.net.ua/n3139465
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через неделю, они не смогут назвать наизусть даже название 6 пунктов которые они якобы изучили
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в синагоге всему обучат,как себя вести в кнессете для гоев,хуцпа + гешефт,вот и весь бизнэсь
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https://www.youtube.com/watch?v=gfT5G-Rb47w первый медалист школы зе
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А Річард Тертон їм прочитає лекцію на тему "Я ідіот: стратегія успішного ідіотизму в розробці технологій" (конференція RWDevCon) ? https://www.youtube.com/watch?v=***********&list=WL&index=162&t=0s
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25%+ Володимир Співак‏ @Spivak1971 6 мин.6 минут назад
Гадаю, що наявність атестату вечірньої школи буде приріотетом для отримання міністерського крісла
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А вы заметили, как исчез газовый геноцид? Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - куяк! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. И Роттердам… Блин, какой Роттердам? Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Владимир Александрович животворящий делает.

***
Осталось дождаться, когда заміроточит зелин бюстик, а далее - и в святость можно определить... Ой, его нельзя, у него член не той системы.(С)
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Надеюсь на время "обучения" им не будут платить депутатскую зарплату а на время испытательного срока будет 50 % оклада или чтото типа того?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики
 
 
 
 
 
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