 Надепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Киевская школа экономики будет учить партию "Слуга народа". Со следующей недели мы будем учить более 200 будущих народных депутатов тому, что им понадобится в их ежедневной работе в парламенте.

Темы, на которых сосредоточим внимание:

1. Политическая стратегия

2. Публичная политика

3. Макроэкономика и бюджетный процесс

4. Секторальнисть (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)

5. Законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)

6. Soft-skills и стратегические коммуникации

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Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых. Мы не пытаемся навязать конкретные знания. Сначала мы определяем потребности клиента и берем их за основу постановки конкретных образовательных целей, которые будем достигать.

Учебный курс строится на портфельном методе. Это означает, что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства. Они будут иметь портфолио, включающее ориентиры - от личной стратегии развития до предложений политик и законодательных норм.

Школа с представителями партии "Слуга народа" разрабатывают для курса контентную составляющую. Контент будет закрепляться соответсвующими упражнениями, которые являются системой симуляций. При этом каждый день обучения будет свой тематический framework.

Мы за философию активного обучения, уважение к своему клиенту и командность.

Мы рады, что "Слуга народа" взвешенно подходит к своей будущей работы. Мы гордимся, что они видят образование как путь к успеху.

Мы не пытаемся кого-то научить "правильно думать" или переделать. Мы стараемся дать людям, которые будут иметь ответственность за наше государство, качественные инструменты и определить международные практики, которые помогут ответить на вопросы, которые они перед собой сейчас ставят".