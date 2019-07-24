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 Надепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики

Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от "Слуги народа".

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Киевская школа экономики будет учить партию "Слуга народа". Со следующей недели мы будем учить более 200 будущих народных депутатов тому, что им понадобится в их ежедневной работе в парламенте.

Темы, на которых сосредоточим внимание:
1. Политическая стратегия
2. Публичная политика
3. Макроэкономика и бюджетный процесс
4. Секторальнисть (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)
5. Законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)
6. Soft-skills и стратегические коммуникации

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов

Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых. Мы не пытаемся навязать конкретные знания. Сначала мы определяем потребности клиента и берем их за основу постановки конкретных образовательных целей, которые будем достигать.

Учебный курс строится на портфельном методе. Это означает, что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства. Они будут иметь портфолио, включающее ориентиры - от личной стратегии развития до предложений политик и законодательных норм.

Школа с представителями партии "Слуга народа" разрабатывают для курса контентную составляющую. Контент будет закрепляться соответсвующими упражнениями, которые являются системой симуляций. При этом каждый день обучения будет свой тематический framework.

Мы за философию активного обучения, уважение к своему клиенту и командность.

Мы рады, что "Слуга народа" взвешенно подходит к своей будущей работы. Мы гордимся, что они видят образование как путь к успеху.

Мы не пытаемся кого-то научить "правильно думать" или переделать. Мы стараемся дать людям, которые будут иметь ответственность за наше государство, качественные инструменты и определить международные практики, которые помогут ответить на вопросы, которые они перед собой сейчас ставят".

Источник: https://censor.net.ua/n3139465
 
 
 Топ комментарии
 
А преза туда записали ?

Патамуша он тожи ни в зуб ногой
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Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от "Слуги народа".

Вот это чувак выстругал себе кормушку.
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Ребята, начинайте с детсадовского курса. Я серьезно !
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А преза туда записали ?

Патамуша он тожи ни в зуб ногой
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Прєзєбєнєдент у нас всьо-о зна-а-є, онде розказував про акторку з німецьких фільмів, тепер дєпутан буде вчити на "курсах для дорослих".
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Нє, народ, їх треба виганяти вже. Обирають вчених, а не недієздатних.
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Выгоняй, уже даже есть на примете несколько великих вчоных - экономист Киля Азиров, дипломированный МАУПовец Гройсман, проффесор промышленности Янукович - уж они накеруют тобой прекрасно.
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юрист Зеленский.

прям все ночи в библиотеке за книжками просиживал .

образование получал.
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Не, постучи, тебе откроют. У тебя дна нет
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А для чего выбрал тупых ,как сам,почему не попробовать выбрать сразу умных?
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А почему не по воровскому курсу или тренингу по болтологии, как ПЕСиков?
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ПЕСикам раньше нужно было пройти недельный курс в СИЗО, а щас уже поздно, теперь их дом тюрьма
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Так у ПЕСИков ко всему этому врожденный талант, Педро подбирал их по этому признаку
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Зараз будуть відмазки, що їм 5 років треба вчитися. А там і срок пройде.
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Чимось схоже на скорочені партійні курси за радянських часів.
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Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от "Слуги народа".

Вот это чувак выстругал себе кормушку.
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Мда, оказывается достаточно недельных курсов чтобы успешно работать в законодательной власти. Страшно представить какие законы они насочинают. Одна надежда что будут просто кнопкодавить, а думать за них другие будут.
П.С.
Интересно кто у них за Чечетова будет?
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Тиждень на лікнеп для зебілів?Оптимістично.Ну а шо?Хеній на хенії.Через місяць будуть захищати докторські.
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Як хотіли вчитися - то вступають до університетів, а не в депутати.
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Вже були обіцяні генеральні прокурори Марта Бош і Лаура.І що робити з головним Зебілом? Тим, що пройшов навчання на юриста,а не тямить ні в чому, крім чортів ганяти.
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А вот раньше учить было не надо!
ОНИ уже умели...
о благополучии позаботится...
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І головною буде генпрокурор Лаура Ковеші.
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Непогана реклама. але економіку навіть за рік не вивчити як науку.
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И все эти прелести за нас счёт класс 👍👍👍
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вот вроде бы и нормальный подход... а понимаешь - что ни хрена не понимаешь
***
сосудистый хирург по идее сможет худо-бедно починить кран, а вот сантехнику, самой высокой квалификации я бы оперировать не доверил… понимаете?
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А сразу нельзя было грамотных выбрать?
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не до того было.

спешили, пока угар от телевизора не рассеялся
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Сначала надо пройти курс в церковно-приходской школе для неучей!
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кто будет оплачивать обучение этих балбесов?
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Система Ипатова самая эфективная.Доказано
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аааааа))))тунеядцев и неучей на недельные курсы отправят))))зебилы,я даже представить не могла,что писец за вами с зебобой будет гонятся на такой скорости...
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Дайте им азбуку для начала. Больше толку будет. По хлду, ксли они осилили "Три поросенка" и Красную шапочку" в шорт риде - это уже прогресс. Понавыбирали непонятно кого по "Эелтой газете" и радуются. Надепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 858
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Недельный ликбез парламентариев...тогда заодно научите пользованию вилкой и ножом. Хотя бы уже молчали. Позорище и посмешище. Белый человек будет обучать папуасов азам демократии и экономики
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Почему то вспомнились рабфаки(рабочие факультеты),которые подготавливали рабочих для заводов и фабрик, строящихся немцами,американцами для СССР в 30-е годы.
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Может для начала пусть получат высшее образование, а потом уже обучать?
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та это легко)в прошлой раде Парасюк Львовский универ где то за пол года окончил,а теперь вообще 200 дебилов на очереди
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А может средства сэкономить?
И на премии.
В ОПЕ ЗП подняли, учителя свое получают, военным за непарад тоже подогрев.
Медработникам?
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- Сегодня будем ипаться без трусов, как взрослые.
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Гарвардский курс в киевской школе? Я ржу. Если вы в Гарварде выйдете во двор и крикните: "Люди! Я из партии «Слуга Народа»!", то вас забросают помидорами с комметарими типа "Вали отсюда, коммунист грёбаный".
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Може й буде який толк, "учоні" та "спиз#иалісти" вже майже 30 років керують Україною, а вона як була сама жебрацька країна Європи, так нею і залишилася.Уже молдаванам заздрим з їх рівнем життя. Так, що гірше не буде точно.
"ПЕРЕСТАНЬ ЖАЛІТИСЯ НА СВОЮ КРАЇНУ. ПРОСТО РОБИ СВОЮ РОБОТУ ДОБРЕ ТОМУ, ЩО ТИ☝️ І Є КРАЇНА".Не я придумав, але мені сподобався цей вислів.
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тож, йди працюй, Ромчику. Почни з себе
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Такую школу надо открывать при Раде. Чтобы дать понять поварам и фотографам, что голосовать нужно после взмаха руки Разумкова. Обязательно после, а не "до". Иначе оборвут руки и поварешкой голову натопчут. А вообще депутатство нужно вносить в перечень профессий, которой обучают в ПТУ или ВУЗах. Вот конкурсы туда будут: Гарварды и Оксфорды смогут только мечтать о таких очередях в приемную комиссию.
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"Слуг народа",как и их "хазяев" надо учит ТОЛЬКО по системе Ипатова
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Выбрали студентов)))
Следующая рада будет тупее чем дом 2
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Теперь школа волшебства имеет один факультет-"ГринЗЕндор."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики
 
 
 
 
 
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