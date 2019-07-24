 ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду, - замглавы комиссии Радченко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненных протоколов, например, по сравнению с президентскими выборами намного меньше", - сообщил Радченко журналистам.

Он также сообщил, что ЦИК известно об обжаловании действий окружкомов в судах, и ЦИК будет ждать их решений.

Отвечая на уточняющий вопрос, действия каких ОИК обжалуются, Радченко сказал: "50 и ещё есть несколько округов, это пока решения об открытии производства. ЦИК еще полной информации не имеет, так как это случилось буквально час назад, но мы знаем, что такое произошло, и это будет означать, что... ЦИК будет ожидать окончательных решений судов".

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При этом Радченко подчеркнул, что Центризбирком будет делать все, чтобы в 15-тидневный срок были рассмотрены протоколы и объявлены результаты.

По словам замглавы ЦИК, ещё идет подсчет протоколов в одномандатных округах №210, №50.

"Есть ещё вопросы в 47-м, в 207-м осталось принять несколько участков", - рассказал Радченко.

"Разница между кандидатами очень мала, их сторонники очень тщательно следят за каждым голосом и бюллетенем, поэтому такие серьезные задержки", - пояснил он.

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Радченко напомнил, что предварительные результаты голосования отражаются на электронном табло в Центризбиркоме.

При этом он подчеркнул, что особых изменений на электронном табло ждать не стоит. "максимум какие могут быть изменения – это по результатам бумажных протоколов с мокрыми печатями, которые привезут избирательные комиссии", – пояснил Радченко.

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