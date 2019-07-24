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 ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду, - замглавы комиссии Радченко

Центральная избирательная комиссия сделает все возможное, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненных протоколов, например, по сравнению с президентскими выборами намного меньше", - сообщил Радченко журналистам.

Он также сообщил, что ЦИК известно об обжаловании действий окружкомов в судах, и ЦИК будет ждать их решений.

Отвечая на уточняющий вопрос, действия каких ОИК обжалуются, Радченко сказал: "50 и ещё есть несколько округов, это пока решения об открытии производства. ЦИК еще полной информации не имеет, так как это случилось буквально час назад, но мы знаем, что такое произошло, и это будет означать, что... ЦИК будет ожидать окончательных решений судов".

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При этом Радченко подчеркнул, что Центризбирком будет делать все, чтобы в 15-тидневный срок были рассмотрены протоколы и объявлены результаты.

По словам замглавы ЦИК, ещё идет подсчет протоколов в одномандатных округах №210, №50.

"Есть ещё вопросы в 47-м, в 207-м осталось принять несколько участков", - рассказал Радченко.

"Разница между кандидатами очень мала, их сторонники очень тщательно следят за каждым голосом и бюллетенем, поэтому такие серьезные задержки", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Радченко напомнил, что предварительные результаты голосования отражаются на электронном табло в Центризбиркоме.

При этом он подчеркнул, что особых изменений на электронном табло ждать не стоит. "максимум какие могут быть изменения – это по результатам бумажных протоколов с мокрыми печатями, которые привезут избирательные комиссии", – пояснил Радченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139460
 
 
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А навіщо такий поспіх? Плану ж на перші 100 днів роботи преЗедента ще немає... ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду, - замглавы комиссии Радченко - Цензор.НЕТ 9504

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Нічого не поробиш - рахувати комісії ніхто не вчив. До трьох ще рахувати вміють, а вже більше - треба запрошувати рахувальника з Африки.
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Та давайте уже быстрей . Хоцца увидеть уже ,как зебня будет - керовать краиной . ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду, - замглавы комиссии Радченко - Цензор.НЕТ 3782 .
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"тревожный" чемоданчик нужно собрать заранее...
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радченко красавчик .., трудолюбивый, **** ..стахановец прямо
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жаль "полтава" на месте в ВР не нализал .., а как старался ....
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Як на мене - все зрозуміло , нічого затягувати під час війни.. У СН - 254 депутати, у зажиддя- 43, у Юлі- 26, у петі - 25, у Славка- 20.. Суди - кардинально розклад не змінять.. Вважаю, що петя зараз кусає лікті від того, що не погодилися на пропозицію Володимира провести ці вибори по закритих списках- пам'ятаєте, була нарада з цього приводу.. Погодилися б- було б у петі 46 депутатів , а не 25 як зараз.. Петя сам собі наступив своїм тупим рішенням на яйця, недарма проходила інформація день-два тому - петя з'ясовував стосунки з парубієм з цього приводу.. Володимир від цього рішення - точно не програв..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду, - замглавы комиссии Радченко
 
 
 
 
 
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