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Все про:Facebook (282) США (15145) утечка (24) защита персональных данных (10) штраф (843)

 Регулятор в США оштрафовал Facebook на $5 млрд

Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за скандала с утечкой личных данных пользователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что этот штраф является самым большим, который американский федеральный регулятор когда либо накладывал на частную технологическую компанию.

По информации издания, от основателя компании Марка Цукерберга лично требуют обеспечить недопущение новых нарушений.

"Марк Цукерберг должен будет лично подтвердить, что его компания выполняет требования по конфиденциальности данных. В случае неправдивого отчета по этому делу к Цукербергу может быть применена административная или даже уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Facebook пока не комментируют ситуацию.

По предварительной информации, компания ранее сообщала, что ожидает крупный штраф и отложила на его уплату три миллиарда долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139458
 
   
 Топ комментарии
 
Нех. с кацапами заигровать
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Фейспомойка, не обеднеет, можно было и больше штраф впаять.
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Нормальный такой штраф. Сравним с военным бюджетом некоторых стран
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Фейспомойка, не обеднеет, можно было и больше штраф впаять.
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американцы могут зарабатывать. а тем по заслугам.
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Нормальный такой штраф. Сравним с военным бюджетом некоторых стран
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Буває й більше, VW 18 ярдів дядьку Сему мав відслюнявити
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Продали данные пользователей агентам из "шпили-вили". Пусть теперь подведут баланс. Не думаю, что сумма продажи данных была больше 5 млрд долларов.
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Давно ,это с каких пор и за что ,мордвин-чебу рашка?
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Честно говоря, совсем не понимаю - о каких личных данных говорится?
О тех, которые пользователь сам написал на своей страничке?
Это что, секрет и никто не должен прочитать, или как?
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А на фейсбуке все разрешают просматривать свои личные данные?
Другое - легче и быстрее базу данных купить, чем собирать по крупицам...
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Пороха бабло пойдет на благо американского народа)))
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Скандал з Cambridge Analytica
Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано збирала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.

Что?!!!!
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Та ***** компенсує.
Ці гроші, нещасні 5 мільярдів, відіб'ються трильйонами нафтодоларів....
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Ибо нех прогинаться под кацапопитеков.
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Далі кожному "проданому" користувачу відстігнуть "на морозиво"?
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Ничего,мордокнига не обеднеет, и так корывое дерьмо, вечно показывающее вчерашние новости.
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Став лайк якщо тобі не шкода гаманця Цука Регулятор в США оштрафовал Facebook на $5 млрд - Цензор.НЕТ 6574
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Така сама підконтрольна помийна яма,як і вконтактік.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРегулятор в США оштрафовал Facebook на $5 млрд
 
 
 
 
 
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