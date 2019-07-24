 Регулятор в США оштрафовал Facebook на $5 млрд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Отмечается, что этот штраф является самым большим, который американский федеральный регулятор когда либо накладывал на частную технологическую компанию.
По информации издания, от основателя компании Марка Цукерберга лично требуют обеспечить недопущение новых нарушений.
"Марк Цукерберг должен будет лично подтвердить, что его компания выполняет требования по конфиденциальности данных. В случае неправдивого отчета по этому делу к Цукербергу может быть применена административная или даже уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Facebook пока не комментируют ситуацию.
По предварительной информации, компания ранее сообщала, что ожидает крупный штраф и отложила на его уплату три миллиарда долларов.
О тех, которые пользователь сам написал на своей страничке?
Это что, секрет и никто не должен прочитать, или как?
Другое - легче и быстрее базу данных купить, чем собирать по крупицам...
Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано збирала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.
Что?!!!!
Ці гроші, нещасні 5 мільярдів, відіб'ються трильйонами нафтодоларів....