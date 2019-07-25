EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  2718  13
Все про:Италия (922) лотерея (111)

 Джекпот любимой лотереи Клуни достиг рекордных 195 миллионов евро, украинцы участвуют в розыгрыше

Национальная итальянская лотерея "Супер Эналотто" (Super Enalotto) побила мировой рекорд.

 Ее джекпот достиг 195 миллионов евро. Накануне вечером комбинацию из шести чисел опять никто не угадал.

Уже на протяжении девяти месяцев итальянцы и многочисленные иностранцы, которые специально приезжают в страну, безуспешно пытаются стать миллионерами. Однако, судя по количеству продаваемых ежедневно билетов, азарт желающих сорвать куш неуклонно растет.

Выигрышная комбинация по результатам тиража накануне состояла из чисел 18, 32, 34, 55, 74, 79 и звездного номера 78.

Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон. Так, Клуни приобрел 1000 билетов национальной итальянской лотереи оптом.

Напомним, итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

Джекпот любимой лотереи Клуни достиг рекордных 195 миллионов евро, украинцы участвуют в розыгрыше 01

Как играть жителям Украины

В лотерее SuperEnaLotto могут принимать участие люди из любой точки мира, при условии, что билет был куплен на территории Италии.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

В соответствии с правилами национальной лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса на территории Италии и хранятся в специализированных сейфах до востребования.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой национальной лотереи Италии, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.

 Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3139455
 
 
 Топ комментарии
 
Никто.Победит подставное лицо.
Записывается несколько розыгрышей,показывают тот который надо.
 показать весь комментарий
 
Эх, лучше бы петики играли в лотерею! Кто-то из них точно бы выиграл, разделил бы выигрыш на всех, и не надо было бы сидеть на форуме...
 показать весь комментарий
 
если хочется как можно больше выкачать денег с любителей легкой наживы, нужно почаще писать о сумме джек пота, дураков много, какому нибудь да повезет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Никто.Победит подставное лицо.
Записывается несколько розыгрышей,показывают тот который надо.
 показать весь комментарий
 
 
щаз прийдет Ляха с Кишкарем и сорвут!)))
 показать весь комментарий
 
 
Эх, лучше бы петики играли в лотерею! Кто-то из них точно бы выиграл, разделил бы выигрыш на всех, и не надо было бы сидеть на форуме...
 показать весь комментарий
 
 
А на что ты есть будешь?) зебобики, как обычно роют себе яму -даже тут умудрились...
 показать весь комментарий
 
Я буду получать удовольствие от незаангажированных комментов.
 показать весь комментарий
 
Интересно Ляшко сейчас украинец или итальянец?.)))
 показать весь комментарий
 
 
если хочется как можно больше выкачать денег с любителей легкой наживы, нужно почаще писать о сумме джек пота, дураков много, какому нибудь да повезет.
 показать весь комментарий
 
 
представляете, сколько друзей теперь у Оушена? Я - нет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоДжекпот любимой лотереи Клуни достиг рекордных 195 миллионов евро, украинцы участвуют в розыгрыше
 
 
 
 
 
 вверх