 Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге

Об этом Токар сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Новость дня: пересчет бюллетеней на округе 69 - будет! На всех 133 участках округа. Такое решение сегодня приняла ОИК после того, как мы повторно подали заявление о пересчете голосов", - сообщил Токар.

Следует отметить, что ранее Балога также написал обращение к ОИК с требованием пересчета голосов на всех участках в округе. По его словам, єто біло сделано, чтобы избиратели и общественность убедились в том, что выборы прошли честно, открыто и в соответствии с законом.

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Как сообщалось, 23 июля ОИК №69 в Мукачево отказала в пересчете голосов на участках. Как пояснили в ОИК, в заключении члены комиссии решили, что нарушения не были существенными и не повлияли на результаты волеизъявления.

По данным ЦИК, на 69-м округе победителем голосования признан Виктор Балога: за него проголосовали 35,81% избирателей, а за Токаря - 34,47%.