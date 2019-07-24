EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3648  32
Материалы по теме:
Все про:Балога (1339) выборы (22909) Закарпатье (1618) ЦИК (3243) Слуга народа (162)

 Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" по 69-му округу на Закарпатье Эдгар Токар заявил о пересчете голосов на всех участках округа. Ранее по данным ЦИК победителем на этом округе с отрывом в 789 голосов стал Виктор Балога.

Об этом Токар сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Новость дня: пересчет бюллетеней на округе 69 - будет! На всех 133 участках округа. Такое решение сегодня приняла ОИК после того, как мы повторно подали заявление о пересчете голосов", - сообщил Токар.

Следует отметить, что ранее Балога также написал обращение к ОИК с требованием пересчета голосов на всех участках в округе. По его словам, єто біло сделано, чтобы избиратели и общественность убедились в том, что выборы прошли честно, открыто и в соответствии с законом.

Читайте также: Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат

Как сообщалось, 23 июля ОИК №69 в Мукачево отказала в пересчете голосов на участках. Как пояснили в ОИК, в заключении члены комиссии решили, что нарушения не были существенными и не повлияли на результаты волеизъявления.

По данным ЦИК, на 69-м округе победителем голосования признан Виктор Балога: за него проголосовали 35,81% избирателей, а за Токаря - 34,47%.

Кандидат от Слуги народа на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге 01

Кандидат от Слуги народа на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139453
 
 
 Топ комментарии
 
От этих выборов хоть одна польза есть. Не прошло множество рыгообразных
 показать весь комментарий
 
Вип-порохобот Цыбулько теперь на Россия1. Рядовой порохобот,а чего добился ты?Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге - Цензор.НЕТ 2482
 показать весь комментарий
 
А давайте, щоб "избиратели и общественность убедились в том, что выборы прошли честно, открыто и в соответствии с законом" перерахуємо в усіх дільницях на усіх округах!
Та ще й переголосуємо!
Де таких долбоЗЁ берть?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От этих выборов хоть одна польза есть. Не прошло множество рыгообразных
 показать весь комментарий
 
 
+ надеемся, что зеленые будут щемить рыгов и всяких балог
 показать весь комментарий
 
 
Ні вони будуть грабувати і щимити дебілів. Їх у нас доста, аж 73%
 показать весь комментарий
 
 
Брехливі Зебіли і ЦН їм допомогає...
Обидва кандидати вимагали перерахунку. Зебіл лише на дільницях де переміг Балога, а останній по усьому округу. ОВК відмовила обом. Сьогодні, обидва знову подали клопотання про перерахунок і ОВК, розглягувши повторно, погодилась перерахувати, але на усіх - як і пропонував Балога. А нам показують улибаючогося Зебіла.. які ж це брехливі покидьки.
 показать весь комментарий
 
 
давай ты высерешься после пересчета? шоколадный пососунчик
 показать весь комментарий
 
Зебільне, а ну спростуй мої слова, що обидва кандидати просили перегляд, і назва статті брехлива?
 показать весь комментарий
 
А давайте, щоб "избиратели и общественность убедились в том, что выборы прошли честно, открыто и в соответствии с законом" перерахуємо в усіх дільницях на усіх округах!
Та ще й переголосуємо!
Де таких долбоЗЁ берть?
 показать весь комментарий
 
 
А можна на 223 перерахувати? А то якось підозріло: екзит-пол показав дуже близькі показники у свободівця Левченка і зеленої Бурмістер, а за офіційними результатами вона набрала аж на 15% більше!
 показать весь комментарий
 
 
Вип-порохобот Цыбулько теперь на Россия1. Рядовой порохобот,а чего добился ты?Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге - Цензор.НЕТ 2482
 показать весь комментарий
 
 
пишуть шо цибулько на олєжку скотиняку працював. тож не варто серьожу іванова, супер чесного жкрналіста з бєніного каналу постити бездумно
 показать весь комментарий
 
Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге - Цензор.НЕТ 8764 JustDoIt

Балога - ДОСВИДОС!

І чим тобі миліший мадяр-сепаратист?
 показать весь комментарий
 
Що Зелені, не могли обіс.ратись тихо, ну то зробите це голосно. Мукачеве не одного вже провчило...
 показать весь комментарий
 
 
Яке щире українське обличчя на фото. Майже як у Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
 
Зелень недофальсифицировала до конституционного большинства, а задача хренля - убрать евроатлантический курс из Конституции. Вот и затеяли этот движняк из пересчетом (читай дофальсификацией)
 показать весь комментарий
 
 
Для цього вони крадуть голоси у Вакарчука і приписують Юлі.
 показать весь комментарий
 
Зеленому кандидату цього разу не обламається. Балога округ прикормив десятком років. І багато людей своїм благополуччям і успішному бізнесу зобов'язані саме Балозі. Не думаю, що перерахунок змінить переможця. І наостанок. Я не прихильник Балони ще з часів Ющенка. Просто констатую факт.
 показать весь комментарий
 
Когда-то Mario Puzo написал "Il Padrino", где так же прозвучало, что мафия в самом начале являлась положительным элементом - давала итальянцам в США рабочие места и поддерживала соотечественников. Но это - одна сторона медали. Так что вы оччень отстали в мировоззрении.
 показать весь комментарий
 
 
Диіно це чути від людини для якої Балога це мафія а Богдан із Коломойським ні...
 показать весь комментарий
 
Впервые слышу, что Беня состоит в партии СН.
Если вы такой инициативный, то соберите соевых и вместо болтовни на Ц.Н. выходите под АП и выразите своё мнение!
 показать весь комментарий
 
во как, уже в самом лежбище балоги на горло наступили, никому ещё это не удавалось, даже шапкокрад с порохохряком и те перед балогой заискивали
 показать весь комментарий
 
У лайно ви Зебіли наступили. Балога навіть компанію не починав. Два бігборди за три дні до виборів повісили, а Зебеленятко, увесь варош рекламою заклеяло і пролетіло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге
 
 
 
 
 
 вверх