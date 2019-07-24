Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.
Лукашенко подписал закон, которым закрепил наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Изменения внесли в статью 130 УК Республики Беларусь о разжигании расовой, национальной или религиозной розни.
В Беларуси запрещены: бандеровская символика, включая черно-красный флаг УПА; знак полка "Азов"; портреты Бандеры и Шухевича; разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.
За публичную демонстрацию, хранение и распространение этой символики установлено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Выкрикивали "ДНР, вперед!": двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в "Борисполе". ФОТО
За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность
В Беларуси ввели уголовную ответственность за использование символики УПА, портретов Степана Бандеры и нацистской символики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.
Що українські націоналісти зробили білорусам ?
І як довго нам чекати, коли зеленський парламент запровадить те саме в нас.
Как бы ЗЕбуин не начал у нас подобное волать....от этой жидо-кацапской наркотвари можно ожидать чего угодно.
...а коли це зеленський зробить чекати треба вічність бо цього ніколи не буде.Торчка повісять за яйця ще до того як він чи ще хтось тільки но подумає про заборону в Україні прапора ОУН-УПА чи символіки Азову.
а бульбашам совковим віри немає.Особливо лукашенкам .Шкода патріотів-білорусів .Їм ще довго чекати поки совдепівський прошарок повиздихає.
Если нет, то почему ?
поки що.
Белорусский корпус самообороны (БСА). - оккупационная полиция. Руководитель Иван Ермаченко. (Гм, внезапно, беларус). 15000 полицаев...
Белорусский коллаборационизм во Второй мировой войне, смотри в русской Википедии.....
і чому на парадах в Білорусії приймають участь російські підрозділи які воюють на сході України.
Та у нас вже Петя Симоненко подав в суд на відновлення КПУ. Вчора, здається, тут була інформація...
Час комуністів пройшов.
Проблема в тому, що вони так не думають і цього не розуміють.
До того ж рашастан їм дає приклад - що ще не все пропало...
остались свинорусы???
🤔
Право на "Беларусь" они потеряли, став частью России.
Также Законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.
Нє, ну якщо бажаєш згнити в нижньотагільській тюрмі - їдь, куди хочеш!
После того как он продал свою газовую трубу - это просто билорусский федеральный округ.
Так что прежде чем садиться на поезд "четырёх столиц" и проходить на их территории паспортный и таможенный контроль - хорошо подумайте - а не попадёте ли вы в "списки на обмен" для мертвечука.
.
Тепер Україні можна сміло апелювати до Заходу, що Бандеру не *******, не тільки поляки (нібито " демократичны країни".... але й два відморожених, совкових диктатори..... Путін і Лукашенко.....
Призьіваю Цензор заменить флажки на бело-красно-бельіе!!!
Лукашутин