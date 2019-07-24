 За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.



Лукашенко подписал закон, которым закрепил наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Изменения внесли в статью 130 УК Республики Беларусь о разжигании расовой, национальной или религиозной розни.



В Беларуси запрещены: бандеровская символика, включая черно-красный флаг УПА; знак полка "Азов"; портреты Бандеры и Шухевича; разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.



За публичную демонстрацию, хранение и распространение этой символики установлено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.



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