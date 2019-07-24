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 За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность

В Беларуси ввели уголовную ответственность за использование символики УПА, портретов Степана Бандеры и нацистской символики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко подписал закон, которым закрепил наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Изменения внесли в статью 130 УК Республики Беларусь о разжигании расовой, национальной или религиозной розни.

В Беларуси запрещены: бандеровская символика, включая черно-красный флаг УПА; знак полка "Азов"; портреты Бандеры и Шухевича; разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.

За публичную демонстрацию, хранение и распространение этой символики установлено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выкрикивали "ДНР, вперед!": двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в "Борисполе". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3139452
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, чому ?
Що українські націоналісти зробили білорусам ?
І як довго нам чекати, коли зеленський парламент запровадить те саме в нас.
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А вы говорите братские народы,Гриб так точно не думает
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Ну в нас ввели за комуністичну символику, вони вибрали свій шлях, тепер нехай не несуть нісетниці про братські народи.
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Цікаво, чому ?
Що українські націоналісти зробили білорусам ?
І як довго нам чекати, коли зеленський парламент запровадить те саме в нас.
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белорусам ничего не сделали..а деду лукашенка яйца прищемили..
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У відповідь Україна має визнати білорусів, яких посилав Лукашенко воювати на стороні путіна - міжнародними терористами, а самого Лукашенка спонсором міжнародного тероризму! Романтичний період у відношеннях України та Білорусі закінчується і скоро білоруськи товари в Україні перестануть продаватись навіть в супермаркетах! Особисто я від сьгодні більше нічого білоруського купувати не буду!
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Почему только с сегодняшнего дня?! Легенда о том, что там по всё ГОСТам закончилась после их вступления в таёжный союз. Теперь там делают дешовое говно по российским ТУ
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Лукашенка спонсором тероризму визнати неможливо, як і пуцина. А от щодо білорусів- найманців, то це доречно. Навіть дуже. Але партія Разумкова і Шефіра, який сам признався, що дід- НКВДист воював з бандерівцями, цього не зробить.
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Белорусские товары (в частности, продукты) давно утратили качество. Пользуясь отсутствием контроля со стороны Украины (взятки?) сюда впаривают всяческую дрянь. И не только белорусы, но и остальные европейцы-китайцы.
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Лукашеновская Беларусь союзник России.И кроме как угождением России этот запрет ничем объяснить нельзя.Что сделал Бандера белорусам?Ничего,а вот русских он крышил .
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Ксюша Ксюша девочка из плюша ,соевая душа.
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Ксюша ..ЗЕбуин может только нюхнуть коксу и озаботиться,а потом послушать своего гуру Разумкова о статусе кацапского языка на Донбассе.
Как бы ЗЕбуин не начал у нас подобное волать....от этой жидо-кацапской наркотвари можно ожидать чего угодно.
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Українські націоналісти навіть совкодрочеру лукушенко нічого поганого не зробили і не збираються робити.
...а коли це зеленський зробить чекати треба вічність бо цього ніколи не буде.Торчка повісять за яйця ще до того як він чи ще хтось тільки но подумає про заборону в Україні прапора ОУН-УПА чи символіки Азову.
а бульбашам совковим віри немає.Особливо лукашенкам .Шкода патріотів-білорусів .Їм ще довго чекати поки совдепівський прошарок повиздихає.
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Потому что Беларусь это легкая версия мордора,не в обиду белорусам написано
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А в Украине уже ввели запрет на националистическую символику?
Если нет, то почему ?
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Тому що вони відчувають в цьому підтримку ЗЕ. Памїятаєте його репораж в 2014 "Бандеровцы, я вас уже недолюбливаю"? От і вони пам'ятають.
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Во время второй мировой войны, полицаями в окккупированой Беларуси были именно украинские националисты.
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хорошо мацковские легенды ретранслируешь, но жить предпочитаешь в Латвии и срать на страну, в которой живёшь? так?
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Националисты не были полицаями по-определению, дурья твоя башка.
Белорусский корпус самообороны (БСА). - оккупационная полиция. Руководитель Иван Ермаченко. (Гм, внезапно, беларус). 15000 полицаев...
Белорусский коллаборационизм во Второй мировой войне, смотри в русской Википедии.....
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А в Латвии кто были полицаями во время второй мировой?
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Бригада СС "Дружина" состоящая из беларусов под предводительством Гиль-Родионова сначала воевала на стороне гитлеровцев, но затем была перевербована и стала воевать на стороне сталинцев но уже под названием "первая партизанская бригада". И Гиль-Родионов до того убивавший евреев и комиссаров успел еще до гибели получить и советскую награду.
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Навскидку не скажу. Каратели. Хатынь. И еще кое-что. 118-й батальон шуцманшафта (Википедия)
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Читал давненько. Помню про батальон. Я же написал где - Википедия. Читай внимательней.
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Напиши це Букову. Він з тебе посміється.
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Не знаю такого. Сама ему пиши. Пусть с тебя смеется.
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В Хатыни бандеровцев не было, это были коллаборационисты из числа бывших пленных красноармейцев. А ты лучше прочитай про расстрел беларусов русскими националистами под деревней Иконки Витебской области, там 3 тысячи убитых.
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Потому что Беларусь союзник России.А Порошенко и Зеленский выстраивают с ним дружеские отношения,что по моему мнению ошибка.Украина должна присоеденится к санкциям против Беларуси,когда их введет ЕС.
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Лука буде в Житомирі там потрібно спитати
і чому на парадах в Білорусії приймають участь російські підрозділи які воюють на сході України.
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Казав товариш (у нього дружина із Гродненщини), що люди в Білорусі,, тихцем, "Пагоню" зберігають, і шиють СПРАВЖНІ прапори Білорусі...
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Одне слово, українці повинні навчитися поважати самих себе і свою історію. Бо, як видно, немає у світі місця, де б це когось хвилювало окрім самої України. Тому потрібно берегти її, як дорогоцінну вашу, у якій знаходиться наша українська ідентичність. Ніхто за нас не буде цього розбити. Навіть навпаки, ж багато охочих розбити цю вазу.
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А вы говорите братские народы,Гриб так точно не думает
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скоро зебильные сепары и в Украине такое введут
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Будет, будет, будет... Соевые страшилки.
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Ну в нас ввели за комуністичну символику, вони вибрали свій шлях, тепер нехай не несуть нісетниці про братські народи.
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буков
Та у нас вже Петя Симоненко подав в суд на відновлення КПУ. Вчора, здається, тут була інформація... За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 9530
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ну так кацапье заняло второе место в рейтинге партий ... жаль что у нас этого дерьма туча
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буков
Час комуністів пройшов.
Проблема в тому, що вони так не думають і цього не розуміють.

До того ж рашастан їм дає приклад - що ще не все пропало...
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С Георгиевской лентой и крестом на стороне немцев воевала РОА Власова и донские казаки - надо запрещать!
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Не существует никакой Беларуси - это просто буферная зона между РФ и Европой, что бы вести торговлю.
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Так треба зробити - бацьку на міну пустити до чортів.
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Фсьо..Беларуси самоликвидировались,
остались свинорусы???
🤔
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А взагалі націоналісти мають займатись перш за все не чужими слабкоумними бацьками і лисими *******, а завойовувати свою державу. Бо націоналісти без держави - це нонсенс.
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Говорил я уже что лука нам не бацька, а папаколи и гнида усатая.
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В данном случае в заголовке ошибка - не в Беларуси, а в "Белоруссии, части союзного государства с РФ".
Право на "Беларусь" они потеряли, став частью России.
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В Антиколорадоса один так бешено ненавидит Пукашенко, что я аж пожалел Уссатого дегенерата. Зря видимо пожалел. Он же е*нутый, Ляксандр Рыгоравичъ(Немцов вспомнился)
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В очередной раз убеждаюсь, что нету брацких народов и стран. Есть на́роды, страны партнеры. Как сейчас, Грузия, у нас общая беда. И мы идём против неё вместе. Но это не означает что мы братья, мы пантеры в этой ситуации. Так же само и тут. Смысл слова брацких, пошло ещё с совка, пора уже избавляться от него.
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Вот, что написано на сайте Президента Белоруссии:
Также Законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.
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Ватнік - оновлена модель до чергової дати побєдобєсія...

За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 8277
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Ну шо, джентльмени? Кому ще треба пояснювати, що Білорусь для українців закрита так само, як і рашка?
Нє, ну якщо бажаєш згнити в нижньотагільській тюрмі - їдь, куди хочеш!

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Давно известно что лука колхозник там только номинально руководит.
После того как он продал свою газовую трубу - это просто билорусский федеральный округ.
Так что прежде чем садиться на поезд "четырёх столиц" и проходить на их территории паспортный и таможенный контроль - хорошо подумайте - а не попадёте ли вы в "списки на обмен" для мертвечука.
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Переговоры из Минска нужно переводлить в Стамбул.
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Под защиту С-400 и рядом с выходом из моря "Турецкого потока".
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Двужопый Лука продолжает моститься, чтобы на обоих стульях усидеть.
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Петра нету и Лука сразу прогиб в сторону русских сделал. Зеленскому пофиг . . . Ноты протеста от Украины, по ходу, не будет.
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Це добре, що білоруси таке прийняли..... Було би гірше, якби тільки поляки це зробили.......

Тепер Україні можна сміло апелювати до Заходу, що Бандеру не *******, не тільки поляки (нібито " демократичны країни".... але й два відморожених, совкових диктатори..... Путін і Лукашенко.....
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Поэтому у нас переговоры в Минске. Там наши "лучшие друзья". П.С. И Нормандский формат, там Германия и Франция, последовательные и лютые противники евроинтеграции Украины.
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Признать беларусский флаг и герб символом тоталитарного коммунистического режима как его производную.
Призьіваю Цензор заменить флажки на бело-красно-бельіе!!!
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Як тільки добре, що ВАТУ корячить від Українського.
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В октябре Лука могёть приехать в Украину сч визитом.Я бы предложил его встречать почётным караулом из Азова,ПС,УПА .со всеми хоругвами.
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Надо в Беларуси запретить георгиевскую ленточку и триколор, это символика власовцев.
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Степан Бандера - Апостол України і засновник Всесвітнього Бандерівського Руху
За використання символіки українських націоналістів у Білорусі введено кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 2009


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность
 
 
 
 
 
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