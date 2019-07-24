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 Таможенник аэропорта Борисполь задержан на взятке 800 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Таможенник аэропорта Борисполь задержан на взятке 800 долл., - военная прокуратура 01

Таможенник требовал 800 долларов "вознаграждение" за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и непроверку багажа при пересечении государственной границы.

Установлено, что первую часть взятки в размере 400 долларов злоумышленник получил 21 марта 2019 г.. 24 июля во время передачи еще 400 долларов инспектор Киевской таможни ГФС задержан "на горячем" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Начальник поста таможни на Черниговщине погорел на взятке за беспрепятственное оформление пиломатериалов. ФОТО

Таможенник аэропорта Борисполь задержан на взятке 800 долл., - военная прокуратура 02

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139450
 
   
 Топ комментарии
 
повязали петеного ученика. ведь работал как мародёр учил.
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Ефремовна выпустили, зато эту мелкую сошку баламутят. Почему медведчук не сидит?
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повязали петеного ученика. ведь работал как мародёр учил.
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Боже, за несчастные 800 долл. Хотя почему же несчастные? Отпустят же.
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Ты лучше посчитай, сколько тебе нужно постов написать на цензоре, чтобы заработать несчастные 800 долл. А реформированные Порро суды могут и отпустить. Так и живём...
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Ефремовна выпустили, зато эту мелкую сошку баламутят. Почему медведчук не сидит?
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Медведчук не сидит, потому, что кум путина, а зе не хочет терять дружбу с путином, вот и весь сказ.
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ещё одного профессионала сластали, да что ж это такое! Астанавитесь, мы потеряем стрОну!
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почему у них надписи "военная прокуратура"?
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Наверное Луценко и его подчинённые не дорабатывают...
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Аби ще взяли на передачі цих грошей вищестоячим?!?
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