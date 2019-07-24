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 Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог, - Мининфраструктуры

Государственная компания "Укравтодор" провела уже почти 50% всех запланированных на 2019 ремонтов дорог государственного значения.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ

В частности, на 2019 ремонт был запланирован на 319 объектах, в частности на GO Highway; Н-31 Днепр-Решетиловка; Н-14 Николаев-Кропивницкий; Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев, М-15 Одесса-Рени; Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград; Н-08 Запорожье-Мариуполь, М-01 Киев-Чернигов и другие.

"Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, — количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139449
 
 
 Топ комментарии
 
Мне не нравится поток денег из НАШЕГО Дорожного фонда в бесполезный и погрязший в дерьме Укравтодор
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Де воно взялось, сказочники, от кого-кого, а укравтодор ГБР потрібно добряче насадити.
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Расскажите мне где эти дороги, что отремонтировали, а то что-то всё время езжу по ямах и колдо_ёбинах. Может езжу не по той половине "отремонтированых дорог" Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 880
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Мне не нравится поток денег из НАШЕГО Дорожного фонда в бесполезный и погрязший в дерьме Укравтодор
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А где можно ознакомиться с этими планами и что это за дорожный фонд,откуда,сколько и по чьей указке в него поступают средства.
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Хороший вопрос. Планы и баланс дорожного фонда публичны. А вот деньги в него идут не с продажи топлива, а с общего гос.бюджета по желанию КабМина
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Ничего там публичного нет,нет карт,нет привязки к местности,все изложено так,что бы невозможно было проверить и оспорить.
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Де воно взялось, сказочники, от кого-кого, а укравтодор ГБР потрібно добряче насадити.
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Расскажите мне где эти дороги, что отремонтировали, а то что-то всё время езжу по ямах и колдо_ёбинах. Может езжу не по той половине "отремонтированых дорог" Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 880
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Ну ямы же залатали)))вон у нас в Хмельницкой области китайцы взялись строить строили качественно но откат не сделали и их отстранили типа за сроки сроки
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а за запланированное на прошлый год когда возьмутся?
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какие цифры?
Все украли.
На юге у нас за эти годы мыролюбный гиперлуп не валялся. А деньги из бензина сети аэс реформистам отчисляли.
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оп на. начали возникать вопросы о гиперлупе в период с 14 до 19 годов. И что теперь? как нужно поступать с мыролюбными свинореформистами за такой потужный ремонт дорог?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог, - Мининфраструктуры
 
 
 
 
 
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