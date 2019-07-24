 Новая власть поддерживает создание крымскотатарской автономии, - советник президента Потураев

Об этом в эфире телеканала ATR заявил политический советник президента Украины Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.
По его словам, сейчас в партии "Слуга народа" уже работает предварительный Комитет по вопросам оккупированных территорий, который, как предполагает Потураев, в дальнейшем станет одним из комитетов Верховной Раде Украины по Крыму и Донбассу.
"На уровне этого комитета перспектива создания крымскотатарской национальной автономии поддержана, и мной лично она поддерживается тоже", - отметил эксперт.
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Как считает Потураев, крымскотатарский автономия усилит дипломатические позиции Украины, расширит возможности в вопросах давления на оккупантов и позволит защитить права крымских татар, которые стали "основным объектом репрессий в Крыму".
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook заявление политического советника Зеленского, сказал, что в Меджлисе "фиксируют все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью".
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"Конечно, мы фиксируем все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью ... Даже если они озвучиваются советниками новоизбранного Президента Украины. Главное, чтобы вслед за принятой риторикой происходили ожидаемые дела", - отметил Чубаров.
потом татары вместе с турками будут требовать независимости от Украины, нельзя допустить повторения бреда с автономиями..
татары - не единственная национальность, которая проживает в Крыму, да и на южном берегу Крыма татар никогда не было..
греки проживали в Крыму задолго до татар, может и им кусок Крыма отдать?
От себя. С каких дел и за какие заслуги тартарам давать автономию? может и русне на дамбасе тогда дать подобную?
Совет чупокаброву как самоназванному вожаку тартар. все вопросы автономии пусть адресует свиновальцу. за которого он топил.
В першу чергу дамбасу.
а все цілковито.
Може і так. Але непотрібно забувати, що більшість в Криму то завезена кацапня.
Їм автономію давати ????
Потом Венгерская автономия, донецкая ...
Что-то этого потураева слишком много стало. Эксперт, ****.. При кучме вокруг него выплясывал, теперь к своим перебежал.
Это что за формулировка - "крымскотатарский народ это заслужил"? Та в украине десятки народностей живут. Это подразумевается, что остальные не дотягивают?
Хоча би тому, що в програмі партії слуг уродів про Крим і кримських татар так все обтічно змазано...
Невже так само швидко й третій у роботу піде?
Потому что согласно уставу ООН, каждая нация имеет право на самоопределение!
Кто гарантирует, что лет через 10 Крым не захочет самостоятельности, ну или например присоединения к братской Турции, а не Украины?
Такие империи обречены.
Нельзя играть с огнём, понимая последствия.