 Новая власть поддерживает создание крымскотатарской автономии, - советник президента Потураев

Об этом в эфире телеканала ATR заявил политический советник президента Украины Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

По его словам, сейчас в партии "Слуга народа" уже работает предварительный Комитет по вопросам оккупированных территорий, который, как предполагает Потураев, в дальнейшем станет одним из комитетов Верховной Раде Украины по Крыму и Донбассу.

"На уровне этого комитета перспектива создания крымскотатарской национальной автономии поддержана, и мной лично она поддерживается тоже", - отметил эксперт.

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Как считает Потураев, крымскотатарский автономия усилит дипломатические позиции Украины, расширит возможности в вопросах давления на оккупантов и позволит защитить права крымских татар, которые стали "основным объектом репрессий в Крыму".

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook заявление политического советника Зеленского, сказал, что в Меджлисе "фиксируют все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью".

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"Конечно, мы фиксируем все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью ... Даже если они озвучиваются советниками новоизбранного Президента Украины. Главное, чтобы вслед за принятой риторикой происходили ожидаемые дела", - отметил Чубаров.