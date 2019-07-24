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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:автономия (110) Чубаров (762) крымские татары (2117) Потураев (7)

 Новая власть поддерживает создание крымскотатарской автономии, - советник президента Потураев

В составе партии "Слуга народа" работает предварительный Комитет по вопросам оккупированных территорий. В дальнейшем он станет одним из комитетов ВР по Крыму и Донбассу.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил политический советник президента Украины Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

По его словам, сейчас в партии "Слуга народа" уже работает предварительный Комитет по вопросам оккупированных территорий, который, как предполагает Потураев, в дальнейшем станет одним из комитетов Верховной Раде Украины по Крыму и Донбассу.

"На уровне этого комитета перспектива создания крымскотатарской национальной автономии поддержана, и мной лично она поддерживается тоже", - отметил эксперт.

Читайте на Цензор.НЕТ: Должно быть завершено законодательное закрепление права крымских татар на самоопределение, - Порошенко

Как считает Потураев, крымскотатарский автономия усилит дипломатические позиции Украины, расширит возможности в вопросах давления на оккупантов и позволит защитить права крымских татар, которые стали "основным объектом репрессий в Крыму".

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook заявление политического советника Зеленского, сказал, что в Меджлисе "фиксируют все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью".

Также на Цензор.НЕТ: Оккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров

"Конечно, мы фиксируем все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью ... Даже если они озвучиваются советниками новоизбранного Президента Украины. Главное, чтобы вслед за принятой риторикой происходили ожидаемые дела", - отметил Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/n3139448
 
   
 Топ комментарии
 
Х вам а не автономия. Украина- унитарное государство и никаких автономий. Мандуйте в Турцию и там автономизируйтесь вместе с курдами
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Крымскотатарская автономия - первый кирпич в федерализацию!
Потом Венгерская автономия, донецкая ...
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"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

Что-то этого потураева слишком много стало. Эксперт, сука.. При кучме вокруг него выплясывал, теперь к своим перебежал.
Это что за формулировка - "крымскотатарский народ это заслужил"? Та в украине десятки народностей живут. Это подразумевается, что остальные не дотягивают?
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Совет форумчанПравила форума
 
З Разумковим і, головне, з Богданом погодив цю відповідь?
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Автономия? Пусть так, но исключительно в составе Украины.
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Нет не так. Эта автономия не нужна. Наигрались уже в автономии. Хватит.
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А ведь я, Хариб, обо всем Крыме и не говорил, да?
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никакой автономии, Крымская область Украины..
потом татары вместе с турками будут требовать независимости от Украины, нельзя допустить повторения бреда с автономиями..
татары - не единственная национальность, которая проживает в Крыму, да и на южном берегу Крыма татар никогда не было..
греки проживали в Крыму задолго до татар, может и им кусок Крыма отдать?
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Ладно, ладно, Никита, я высказал свое мнение, возможно, я и ошибся.
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У греков есть Греция, у генуэзцев есть Италия, у русских есть Россия, у украинцев есть Украина, у армян есть Армения, а у крымских татар нет иной Родины кроме Крыма.
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Прямо таки свадьба в Малиновке. Бери себе всё, я ещё нарисую. Жалко что ли, виртуальные автономии раздавать?
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Порошенко 5 лет дурил татар. Неужели этот тоже.
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Хотя не татар, а только Джемилева с Чубаровым.
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Х вам а не автономия. Украина- унитарное государство и никаких автономий. Мандуйте в Турцию и там автономизируйтесь вместе с курдами
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Самый верный пост в этой теме. плюсонул.
От себя. С каких дел и за какие заслуги тартарам давать автономию? может и русне на дамбасе тогда дать подобную?

Совет чупокаброву как самоназванному вожаку тартар. все вопросы автономии пусть адресует свиновальцу. за которого он топил.
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Вони всім автономії нададуть.
В першу чергу дамбасу.
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так мінські договорняки передбачають..
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Твое мнение, это только твое мнение. Страдай！
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"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

Може і так. Але непотрібно забувати, що більшість в Криму то завезена кацапня.
Їм автономію давати ????
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крымским татарам осталось только отвоевать свою землю
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Идиоты. Пока четко по стезе из граблей Поросяки.
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Крымскотатарская автономия - первый кирпич в федерализацию!
Потом Венгерская автономия, донецкая ...
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"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

Что-то этого потураева слишком много стало. Эксперт, ****.. При кучме вокруг него выплясывал, теперь к своим перебежал.
Это что за формулировка - "крымскотатарский народ это заслужил"? Та в украине десятки народностей живут. Это подразумевается, что остальные не дотягивают?
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Навіщо автономія - віновлення меджелісу і депортація кацапів на родіну предків - в мокшанські ліси.
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депортувати-непередепортувати: там станом на 2013 рік було понад 60 % "навозного контінгєнта" в 2-3 поколіннях... і зараз ще відсотків 15 додалося
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Нехай сам зеля скаже щось з цього приводу!
Хоча би тому, що в програмі партії слуг уродів про Крим і кримських татар так все обтічно змазано...
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Скоро будет 24 автономии...все как в кино...
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Да. Эта автономия Путину нужна. Пойдёт быстрее процес федерализации и распада Украины. На очереди венгерская закарпатская автономия, румынская прикарпатская автономия, молдавская подднестровская автономия, еврейско -уманьская и т.д.
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Саме так. Спочатку - Кримська, а потім: "Криму можна, а чому іншим ні?"
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А потом шо, Донецкая автоноия, закарпацкая, и так далее? Не каких автономий не должно быть. Везде один закон для всех.
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Щось вони швидко перейшли від першого конверта ("вали все на попередників") до другого ("обіцяй")...

Невже так само швидко й третій у роботу піде?
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Оскільки татарів лише 10 відсотків населення Криму (разом з метисами), то створення національної автономії є прецендентом з відповідними наслідками для України. Будь-які нацмени чия чисельність складає 10 відсотків він населення на певній території також може вимагати собі автономію у будь-якій з областей.
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Хуже, намного хуже.
Потому что согласно уставу ООН, каждая нация имеет право на самоопределение!
Кто гарантирует, что лет через 10 Крым не захочет самостоятельности, ну или например присоединения к братской Турции, а не Украины?
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Якщо говорити конкретно, то Зелені шукають шляхи, щоби позбутися Криму, не втративши обличчя. Цей варіант намацувала і колишня влада, але згодом зрозуміли що це нереально до абсурду.
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Те всё равно развалятся, рано или поздно.
Такие империи обречены.
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На огороде у Потураева пусть будет автономия.
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ну почему. можно и в бахчисарае тартарам выделить участок в пределах чебуречной. пусть там и устраивают тартарскую автономию. А так крым это просто захолустный район Херсонской области и не больше.
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Вы уже выбирайте, или автономии, или унитарная Украина.
Нельзя играть с огнём, понимая последствия.
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Если татары соберут батальон и освободят Крым от ***** - то почему нет. В противном случае могут рассчитывать максимум на Таврическую область.
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Дивлячись на події з 14 року і по сьогодні - я все частіше думаю про ЗУНР !!!!!!!!! Осточортіли вже ті порошенки ,ахметки ,фірташі та бойкорабіновічі !!!!
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кажется никита потураев единственный узеленского, который произносит более менее нормальные идеи вслух. И то только для того, чтобы зелебобики бегали по кругу и кричали "видели? слышали? съели порохоботы?". А далее стандартная тема от малороса "Это была такая шутка"
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Расскажите зачем татарам автономия?
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Тогда и другие захотят, например венгры, у нас кажется в се равны!..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая власть поддерживает создание крымскотатарской автономии, - советник президента Потураев
 
 
 
 
 
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