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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Ткаченко Александр (31) Слуга народа (162)

 Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко

У партии "Слуга народа", которая по предварительным подсчетам получила 253 голоса в новом парламенте, есть полгода, на протяжении которых необходимо принять нужные стране законы.

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ 9-й номер в списке партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

"Я считаю, что для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, когда важно доказать свои намерения, принять необходимые законы и ввести новую политическую культуру в стране", - отметил он.

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При этом он не исключает, что угрозы саботажа внутри партии нельзя исключать.

"Но также важно, как будут расцениваться такие действия, будут ли исключатся такие люди из партии, будет ли существовать законодательная возможность убирать их из списка и как эти действия будут оцениваться правоохранительными органами. Из того, что я вижу на сегодняшний день, есть некий ценностный ценз у людей, когда молодые люди с образованием идут в политику и понятия взять деньги за решение у них нет. Да, искушения всегда есть, но мой жизненный опыт показывает, что если у человека такая ценность существует, то он на протяжении жизни ее не нарушает. А если она у него изначально отсутствует, то може бути, все що хочеш", - подчеркнул Ткаченко.

Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3139444
 
 
 Топ комментарии
 
зебилам 6 месяцев хватит ,чтобы спустить свой рейтинг в унитаз это 100% Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4898
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Это для возращения Бати 6 месяцев, да зебилка?
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😀 молодые люди с образованием это где？
Там в слуге сплошной зброд...фотографы...безработные...кухарки...
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окно возможностей, дистанция в 6 месяцев... это точно зрада. да боты.
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Это для возращения Бати 6 месяцев, да зебилка?
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зебилам 6 месяцев хватит ,чтобы спустить свой рейтинг в унитаз это 100% Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4898
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Так, может, петикам заглохнуть на полгода? И без них все решится...
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За полгода думаете Украину Раиссе спихнуть. Х...й вам на все лицо ватное.
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Беня уже косит вовсю. Ему надо все успеть прихватить за эти 6 месяцев. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
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А что будет через шесть месяцев...если это типа окно окажется обычным пуком в лужу？ что ты сделаешь？
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6 місяців не так багато, вони самі собі встановили рамки.
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Никто и ничего не устанавливал...потом скадут что это была шутка юмора...
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Хм, розумієш, електорат Зелі чує те що хоче чути, і питати буде саме за те.
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Ну спросят...и что дальше？они свое дело уде сделали...далее могут гулять лесом..
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Тут лажа, сільскі люди не зрозуміють, максимум рік і якщо не буде покращення візьмуться за вила.
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сільським людям по телевізору розкажуть, шо корупція знизилася в 16 разів.

і повірять, бо перевірити неможливо
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Эта журнашлюха шестерка бабломойского -Ткаченко в глазки овощу заглядывала на встрече в Межигорье
https://img.tsn.ua/cached/1518092914/tsn-4c1b893df1bb74bb46a39549f1c3605e/thumbs/1200x630/8c/7f/9902590438261245b99787f36b8b7f8c.jpg
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Я то думал, что зебилы умнее, хотя бы ихние топ-менеджеры.
А здесь тыкаченко сам спалился

6 месяцев на разграбление, а потом - джеты, джеты, джеты "гоп-ца-ца" Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3605
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Уже "керуют". Кто девушке платит - тот ее и танцует.

В партии "Слуга Народа" самое большое количество финансово-промышленных групп. Исследование YourCotrol:

«Нередко эти компании входят в финансово-промышленные группы. Всего аналитики насчитали 35 групп, причастных к будущим нардепам. Больше всего - аж 11 - их оказалось у кандидатов от «Слуги народа» ( «Приват»,, группа семьи Стефанчук, семьи Рэдуц, Шуляков и т.д.)», - говорится в исследовании.
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Форточка в годик. Зебилы годик схавают.
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а потом - тікати городами стрибаючи через тини Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4449



але ж ССО вже не ті, що були в 14-му році Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5173

впіймають
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Фсьо...писец рехформам 🐷 и "життю па
новому "... Казись та плач порохобот!!
🤣🤣
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😀 молодые люди с образованием это где？
Там в слуге сплошной зброд...фотографы...безработные...кухарки...
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Сплошной сброд в Вашей, по-моему, черепушке.
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Зелепуп, а ты уже купил себе статую своего бога разором 23 см?🤔
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Ему нужно больше. 23 см его не проберет
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хватай чємодани - вокзал от'єзжаєт..!



Andriy Lavrys

@AndriyLavrys22 июл.
"Ітогі подвєдьом" ©. Зекоманда накакала в борщ Ахметову, Жеваго, Ярославському, і багатьом регіональним князькам. Здається мені, у майбутніх протестуючих проти Зе і ЗеРади не буде проблем з фінансуванням.
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У протестувальників проти Порошенко теж не було проблем з фінансуванням.
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Ну і загалом свій вклад вони зробили... Але сумарно у Ахметова, Жеваго, і якихось Косюків, Герег з Балогами (їхні ставленики теж не пройшли ж) бабла побільше, ніж в Бєні (ну і може Пінчука). Ні в якому разі не хвалю олігархів, але вони можуть помститися ще й як...
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людей Ахметова уже назначают, значит договориваются... Петя с Жеваго сам конфликтовал, Косюк понятно, Герега прошёл выборы... Балога старший вроде тоже проходит ну или по крайней мере пока под вопросом... напомню, что соя потеряла процент между президентскими и парламентскими, надеяться сое, что спустя 6 месяцев они поправят себе рейтинг, можно конечно, но глупо... остаётся мечтать как все местные князьки будут мстить Зе за Петю Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6917
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Причому тут соя? Олігархам Петя не треба, вони хотітимуть повернути втрачені позиції...
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та не говори , Зеля щас уже с Ахметовым договаривается, а ты мечтаешь как рыжий дудеть против Зе будет Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5843 Жеваго тот вообще за Петра всех порвёт Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5843
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Привыкайте ЗЕбобы!))))
Порох следит за вами....))))
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то то неловко последнее время.... когда сожусь на унитаз чувствую снизу чей то взгляд ..
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это точно ... , ты же видишь ферму продолжают содержать и кажется финансирование только увеличивается ...
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Сашка не візьмуть. В нього одна дорога - вкрасти коня, як предки крали, й світ заочі
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Зебилы, что это за фраза? -"будет ли существовать законодательная возможность убирать их из списка и как эти действия будут оцениваться правоохранительными органами"
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Это то что Тимошенко в своё время предлагала(были дискуссии в ЗН),но не приняли её предложений - мол будет диктат партии и не будет свободы в волеизлиянии не согласным с партийным мнением.А в ответ для чего тогда в партию вступали и так далее...
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Уже чувствует, что их "деятельность" закончится Майданом-3.0?
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Вы не пробовали использовать губозакатывательную машинку?
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Им исчо и степлер для губов нада!
😁
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Не окно...а прости господи очко)))
В которое они нас опустят...
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какой то юмор у вас ....своеобразный ... зациклен на говне и жопе
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"спісокнаш", "суднаш", "органинаш" - а вам закон!..
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порох без парламента полгода работал и умудрялся результаты выдавать,но...зебилы с памятью не дружат вовсе
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да уж .., выдавал ....наверное я тоже зебил ... анаизы выдавал - помню ... результаты это Иловайск?
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А почему 6 месяцев а не 9? И почему месяцев а не лет? Они пришли править до конца своих бренных дней, и никак не меньше🤔
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усе будет только хуже

Они пришли править до конца своих бренных дней, и никак не меньше
У них свої терміни визначені - 100 років, не менше...
Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 750
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Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER!!

😇
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...когда молодые люди с образованием идут в политику и понятия взять деньги за решение у них нет. Да, искушения всегда есть, но мой жизненный опыт показывает, что если у человека такая ценность существует, то он на протяжении жизни ее не нарушает. А если она у него изначально отсутствует, то може бути, все що хочеш", - подчеркнул Ткаченко. Источник: https://censor.net.ua/n3139444
Так і бачу як пересічні зедепутати протистоять спокусам...

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В сброде "слуга урода" большая половина это проходимцы без образования, без опыта работы, своей позиции и вообще безработные. Это просто ходячие нажиматели кнопок в Раде, которым будут отдавать приказы настоящие мародёры Украины.
Плата за "телевизионные" мозги будет высокой.
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Хфантазери. В кращому випадку до початку опалювального сезону, а він розпочинається з 15 жовтня.
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Тимофей Милованов
5 ч. ·

Київська школа економіки навчатиме партію "Слуга Народу". З наступного тижня ми вчитимемо більше 200 майбутніх народних депутатів тому, що їм знадобиться у їх щоденній роботі у парламенті.

Теми, на яких зосередимо увагу:
1. Політична стратегія
2. Публічна політика
3. Макроекономіка та бюджетний процес
4. Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)
5. Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)
6. Soft-skills та стратегічні комунікації

Це буде однотижневий інтенсив. В основі його методики - Гарвардський курс викладання для дорослих. Ми не намагаємося нав'язати конкретні знання. Спочатку ми визначаємо потреби клієнта і беремо їх за основу постановки конкретних освітніх цілей, яких досягатимемо.
Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири - від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм.

Школа із представниками партії "Слуга Народу" розробляють для курсу контентну складову. Контент закріплюватиметься відповіднмими вправами, що є системою симуляцій. При цьому кожен день навчання матиме свій тематичний framework.
Ми за філософію активного навчання, повагу до свого клієнта та командність.
Ми раді, що Слуга народу виважено підходять до своєї майбутньої роботи. Ми пишаємося, що вони вбачають освіту як шлях до успіху.

Ми не намагаємося когось навчити «правильно думати» чи переробити. Ми намагаємося дати людям, що матимуть відповідальність за нашу державу, найякісніші інструменти та окреслити міжнародні практики, що допоможуть дати відповіді на питання, які вони перед собою зараз ставлять
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А не рановато им в школу .? Может всё же начать с -
. .
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Ткаченко это тот который "Здравствуйте Игорь Валерьевич"
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Порохопсины традиционно лапу заднюю задлрали что означает на их языке "мы без боя не сдадимся"
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-- не сдадимся Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2702 .. Ты шо , циклон , с дуба рухнул . ? В войнуху решил поиграть ? .
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Я уже свой вклад сделал, поставил галочку в нужном месте....обратный отсчет закончится на первом заседании парламента, так что держи свой говномёт в рабочем состоянии
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.обратный отсчет закончится на первом заседании парламента .))

Ну , я бы , на твоем месте , небыл бы таким уж - пессимистичным . Думаю что зе-влада продержится немного дольше . Ну на пару недель дольше , уж точно . Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7141 .
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а прикольно зебобу англосаксы отшили)как вспомню зебобино послание Джонсу,про надежду на скорую встречу...до сльоз )))))))))))))))
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"Здравствуйте Игорь Валерьевич" ютюб Шарий
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Оті "6 місяців" взяли не зі стелі. Ще у травні писали: через місяць зізнання що проголосував за зе буде дорівнювати зізнанню що трахав козу. Через півроку - що казла. А через рік - що казьол тебе.
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Я вспоминаю это чмо заискивающе заглядывающим в рот пенькобежцу. После этого журналист ткаченко для меня умер.
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Оно не журналист ,, оно лакей каломойши - " чего изволите " . .
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Десь із середини грудня виборець буде вимагати конкретних результатів від дій Президента , Ради та Уряду.. Вважаю, що пів року - забагато, чотири місяці з дати формування уряду та обрання Генерального прокурора - прийнятний термін.. Полум'яними промовами , та киванням в бік "шатунів" або попередників - виборець вже ситий .. Виборець буде жорстко вимагати не красивих слів, а красивих справ..Підказую - можете розпочати з аудиту використання псевдоблагодійного фонду в лярд гривень, котрий був поцуплений петьою з бюджету воюючої країни ніби-то для грантів молодим вченим.. На теперішнє верещання прихильників петі- можете не звертати уваги... Але не забувайте Тараса Бульбу - "Я тебе породив - я тебе і уб'ю".. Українці дуже довго і терпляче чекали на ці вибори - не просеріть фантастичний кредит довіри до вас, як це умудрився зробити ваш попередник..
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Є вікно можливостей 6 місяців, а то Янукович сказав, що повернеться, бо його ще ніхто не змінив.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко
 
 
 
 
 
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