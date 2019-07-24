 Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ 9-й номер в списке партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.
"Я считаю, что для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, когда важно доказать свои намерения, принять необходимые законы и ввести новую политическую культуру в стране", - отметил он.
При этом он не исключает, что угрозы саботажа внутри партии нельзя исключать.
"Но также важно, как будут расцениваться такие действия, будут ли исключатся такие люди из партии, будет ли существовать законодательная возможность убирать их из списка и как эти действия будут оцениваться правоохранительными органами. Из того, что я вижу на сегодняшний день, есть некий ценностный ценз у людей, когда молодые люди с образованием идут в политику и понятия взять деньги за решение у них нет. Да, искушения всегда есть, но мой жизненный опыт показывает, что если у человека такая ценность существует, то он на протяжении жизни ее не нарушает. А если она у него изначально отсутствует, то може бути, все що хочеш", - подчеркнул Ткаченко.
Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.
Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
і повірять, бо перевірити неможливо
https://img.tsn.ua/cached/1518092914/tsn-4c1b893df1bb74bb46a39549f1c3605e/thumbs/1200x630/8c/7f/9902590438261245b99787f36b8b7f8c.jpg
А здесь тыкаченко сам спалился
6 месяцев на разграбление, а потом - джеты, джеты, джеты "гоп-ца-ца"
В партии "Слуга Народа" самое большое количество финансово-промышленных групп. Исследование YourCotrol:
«Нередко эти компании входят в финансово-промышленные группы. Всего аналитики насчитали 35 групп, причастных к будущим нардепам. Больше всего - аж 11 - их оказалось у кандидатов от «Слуги народа» ( «Приват»,, группа семьи Стефанчук, семьи Рэдуц, Шуляков и т.д.)», - говорится в исследовании.
але ж ССО вже не ті, що були в 14-му році
впіймають
новому "... Казись та плач порохобот!!
🤣🤣
Там в слуге сплошной зброд...фотографы...безработные...кухарки...
Andriy Lavrys
@AndriyLavrys22 июл.
"Ітогі подвєдьом" ©. Зекоманда накакала в борщ Ахметову, Жеваго, Ярославському, і багатьом регіональним князькам. Здається мені, у майбутніх протестуючих проти Зе і ЗеРади не буде проблем з фінансуванням.
Порох следит за вами....))))
🤗
😁
В которое они нас опустят...
Они пришли править до конца своих бренных дней, и никак не меньше
У них свої терміни визначені - 100 років, не менше...
😇
Так і бачу як пересічні зедепутати протистоять спокусам...
Плата за "телевизионные" мозги будет высокой.
5 ч. ·
Київська школа економіки навчатиме партію "Слуга Народу". З наступного тижня ми вчитимемо більше 200 майбутніх народних депутатів тому, що їм знадобиться у їх щоденній роботі у парламенті.
Теми, на яких зосередимо увагу:
1. Політична стратегія
2. Публічна політика
3. Макроекономіка та бюджетний процес
4. Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)
5. Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)
6. Soft-skills та стратегічні комунікації
Це буде однотижневий інтенсив. В основі його методики - Гарвардський курс викладання для дорослих. Ми не намагаємося нав'язати конкретні знання. Спочатку ми визначаємо потреби клієнта і беремо їх за основу постановки конкретних освітніх цілей, яких досягатимемо.
Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири - від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм.
Школа із представниками партії "Слуга Народу" розробляють для курсу контентну складову. Контент закріплюватиметься відповіднмими вправами, що є системою симуляцій. При цьому кожен день навчання матиме свій тематичний framework.
Ми за філософію активного навчання, повагу до свого клієнта та командність.
Ми раді, що Слуга народу виважено підходять до своєї майбутньої роботи. Ми пишаємося, що вони вбачають освіту як шлях до успіху.
Ми не намагаємося когось навчити «правильно думати» чи переробити. Ми намагаємося дати людям, що матимуть відповідальність за нашу державу, найякісніші інструменти та окреслити міжнародні практики, що допоможуть дати відповіді на питання, які вони перед собою зараз ставлять
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Ну , я бы , на твоем месте , небыл бы таким уж - пессимистичным . Думаю что зе-влада продержится немного дольше . Ну на пару недель дольше , уж точно . .