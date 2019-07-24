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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2173) Зеленский (2282) Джонсон_Борис (113) Галибаренко Наталья (6)

 Подготовка к встрече Зеленского и Джонсона начнется после завершения Brexit, - посол Галибаренко

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко прогнозирует, что подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит процедуру "Брекзита" - выхода из Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии для "Радио Свобода".

"Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала дипломат.

Она напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину во время работы министром иностранных дел Соединенного Королевства.

"Он знает о нашей специфике, о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила Галибаренко.

По словам Галибаренко, очевидно, что Джонсон после вступления в должность главы британского правительства будет заниматься вопросами выхода Британии из ЕС.

Напомним, бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран вчера новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате с сегодняшнего дня Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139439
 
 
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Джонсону ему бы лучше с Вакарчуком встречаться ,у них уровень интеллекта примерно одного уровня..
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Ну може Зеленський ще підтянеться до їх рівня.
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Ну не знаю куда он подтянется ,но соевую пиСтобратию Зеленский натянул славно ...
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Так він всю Україну натянув, лакеї будуть грабувати не тільки порохоботів, а всіх.
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Пока что он натягивает идиотов которые ему поверили и за него топят😄
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«…подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит процедуру "Брекзита" - то есть, когда рак свистнет. До тех пор всё еще может очень сильно поменяться и в Великобритании, и в Украине.
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а чьто, хароший ангельскій йумор...
нікагда покамєст
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главное чтобы успел до этого времени в президентском кресле усидеть, а то с таким подходом к кадровым назначениям и списками депутатов зелебоб начинает второго порохохряка напоминать, раздражает уже конкретно, а ещё толком не начал ничего делать, а уже наплодил друзяк во власти больше, чем подсвинок в свои первые 100 дней.
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какая у тебя болячка что ты не работаешь как нормальный мужик а брешешь на украинских сайтах за фсб-шные подачки?
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ты сейчас на каком сайте брешешь? начни с себя со своей болячкой разберись и почему ты в рабочее время мне посты пишешь, потом будешь квакать за других
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Проблема в том что клоун так просто на выборах власть не отдаст. Не даром у него в команде собрались рыговские знатоки манипуляций и подтасовок☹️
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А это значит что никогда. Ко времени выхода Британии из ЕС, клоун станет просто не рукопожатным. 🤔
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ахахахаха)))))))))))))))))))вторая встреча за день...
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Года через 3 короче. Тут как пойдет, могут и не встретится
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодготовка к встрече Зеленского и Джонсона начнется после завершения Brexit, - посол Галибаренко
 
 
 
 
 
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