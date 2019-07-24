EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  295  1
Все про:протокол (54) НАПК (701) Загребельская (43)

 "То же НАПК, только в профиль", - Загребельская пожаловалась на новый протокол, составленный по старому поводу

Экс-госуполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская утверждает, что НАПК составило на нее уже второй протокол из-за якобы нарушений при продаже ее родственникам б/у автомобиля.

Об этом Загребельская написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"То же самое НАПК, только в профиль. Сегодня снова здесь и убедилась, что от перестановки президентов этот орган не меняется. При президенте П.Порошенко НАПК обвинило меня, будто бы я поздно задекларировала средства от продажи старого автомобиля моим родственником за 300 000 гривен в сообщении о существенных изменениях", - написала Загребельская.

По словам экс-госуполномоченной, теперь, после более тщательной проверки всех ее деклараций за 5 лет работы в госструктуре, НАПК составило на нее еще один протокол - уже при президенте Зеленском.

"Теперь за то, что я поздно задекларировала деньги от продажи ... того самого автомобиля по этому же договору по той же транзакции, но уже в ежегодной декларации", - утверждает Загребельская.

То же НАПК, только в профиль, - Загребельская пожаловалась на новый протокол, составленный по старому поводу 01

Читайте на Цензор.НЕТ: "Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский

Агия Загребельского известна расследованиями в сфере игорного бизнеса, посреднических "прокладок" на доступе к базе оценок Фонда госимущества, картельного сговора "пищевых" подрядчиков Министерства обороны и различных схем в сфере юстиции.

5 июля Зеленский подписал указ о ее увольнении. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Также на Цензор.НЕТ: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Источник: https://censor.net.ua/n3139438
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фамилия Занребальская какая то стремная, чтобы на такой должности работать. С такой фамилий нужно где то в поле урожай картофеля выкапывать и быть все время в передовиках.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество"То же НАПК, только в профиль", - Загребельская пожаловалась на новый протокол, составленный по старому поводу
 
 
 
 
 
 вверх