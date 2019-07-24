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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Террористы не допустили специалистов к мосту в Станице Луганской

Представители незаконных вооруженных формирований, действующих в отдельных районах Луганской области, не допустили специалистов для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская Луганской области.

Как передает ЦензорНЕТ, об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

"Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, которых находится на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться", - сказал председатель райадминистрации Юрий Золкин

По его словам, российская сторона и боевики "в очередной раз показали, что они не имеют желания создавать соответствующие условия для ремонта моста".

При этом Золкин рассказал, что после данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия. "Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сказал он.

Также читайте: К следующим переговорам в Минске будут подготовлены идеи по восстановлению моста возле Станицы Луганской, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3139437
 
   
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Ну да. Вот оно: реальность и "террористов уничтожить!!!". Да еще в верхнем регистре. Почувствуй разницу.
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Ну і добре, ремонт моста відміняється.
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когда клован поймет, что договариваться о чем-то с сепарами, все равно, что с дикими обезьянами. неужто зеля воспринимает их себе равніми?
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ну вот и хорошо,передайте той кацапской ляди на лавочке,шо строить будет ее любимая кацапня.
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Объявите месяц прохождения с оккупированных территорий беженцев в строну Украины. А потом взорвать этот переход полностью и закрыть вопрос . Что бы не шастали туда сюда.
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А не пора им дать мезды или слабо,а Граждане Украины? это же у вас в тылу такое безобразие ватники делают, если сцыте то идите на встречу своим родственникам ,которые остались за линией фронта, а Московия в своих стрелять не будет и если что Украинская армия поддержит вас таких неопределённых
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"Баканов? Там черти ремонтников к мосту не подпускают. Ты там, это, займись. А в семь в аккурат ко мне на доклад. Вместе чертей будем гонять".
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Вывод один - боятся, что ВСУ может прямо и в Луганск.
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