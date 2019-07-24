 Террористы не допустили специалистов к мосту в Станице Луганской

Как передает ЦензорНЕТ, об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

"Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, которых находится на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться", - сказал председатель райадминистрации Юрий Золкин

По его словам, российская сторона и боевики "в очередной раз показали, что они не имеют желания создавать соответствующие условия для ремонта моста".

При этом Золкин рассказал, что после данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия. "Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сказал он.

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