 В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято "товара" на 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства был установлен житель областного центра, который в собственном частном доме организовал подпольный цех по производству спирта и фальсифицированного алкоголя (водка, коньяк, ром), предназначенных для дальнейшей реализации в Запорожской области.

Смотрите: На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли "товара" на 28 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 2 тыс. 280 литров сырья для производства (жидкости с характерным запахом спирта), 8 тыс. 880 литров фальсифицированного спирта, 759 литров фальсифицированного алкоголя, а также оборудование и компоненты для изготовления спирта и ЛВИ.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два подпольных цеха, в которых ежемесячно производилось до 30 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, ликвидированы Чернигове. ФОТОрепортаж

Всего изъято ТМЦ на сумму более 2,7 млн грн, в т.ч. подакцизных товаров на сумму почти 2,3 млн.грн.

Продолжается следствие.