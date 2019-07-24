EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Экономика, Фоторепортаж
  139  0
Все про:алкоголь (1486) Запорожье (1526) налоговая милиция (1724) фальсификат (329)

 В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято "товара" на 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками ГУ НП в Запорожской области прекратили деятельность подпольного цеха, в котором изготавливали спирт и фальсифицированный алкоголь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято товара на 2,3 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства был установлен житель областного центра, который в собственном частном доме организовал подпольный цех по производству спирта и фальсифицированного алкоголя (водка, коньяк, ром), предназначенных для дальнейшей реализации в Запорожской области.

В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято товара на 2,3 млн грн 02

Смотрите: На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли "товара" на 28 млн грн. ФОТОрепортаж

В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято товара на 2,3 млн грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 2 тыс. 280 литров сырья для производства (жидкости с характерным запахом спирта), 8 тыс. 880 литров фальсифицированного спирта, 759 литров фальсифицированного алкоголя, а также оборудование и компоненты для изготовления спирта и ЛВИ.

В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято товара на 2,3 млн грн 04
В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято товара на 2,3 млн грн 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два подпольных цеха, в которых ежемесячно производилось до 30 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, ликвидированы Чернигове. ФОТОрепортаж

В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято товара на 2,3 млн грн 06

Всего изъято ТМЦ на сумму более 2,7 млн грн, в т.ч. подакцизных товаров на сумму почти 2,3 млн.грн.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3139436
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство спирта и алкоголя, изъято "товара" на 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх