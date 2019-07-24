 "Ведутся переговоры", - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу уточнить информацию о 24 военнопленных моряках. 18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ, и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного Управления", - написала Денисова.

"Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - добавила она.

"Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены. Ждем моряков дома!" - подытожила омбудсмен.

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Ранее сегодня Людмила Денисова заявила "Громадському", что договоренности о возвращении пленных украинских моряков на Родину уже достигнуты. "Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родине", - сказала Денисова.

Руководитель группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что ему ничего неизвестно о подобных договоренностях.

Позднее коллега Денисовой, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в России пока не принимали никаких решений о возвращении пленных моряков.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.