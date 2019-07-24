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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Ведутся переговоры", - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков

Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова заявила о желании "уточнить" информацию об освобождении моряков.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу уточнить информацию о 24 военнопленных моряках. 18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ, и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного Управления", - написала Денисова.

"Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - добавила она.

"Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены. Ждем моряков дома!" - подытожила омбудсмен.

Ведутся переговоры, - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы в ближайшее время решим вопрос освобождения из РФ плененных моряков, - Зеленский

Ранее сегодня Людмила Денисова заявила "Громадському", что договоренности о возвращении пленных украинских моряков на Родину уже достигнуты. "Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родине", - сказала Денисова.

Руководитель группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что ему ничего неизвестно о подобных договоренностях.

Позднее коллега Денисовой, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в России пока не принимали никаких решений о возвращении пленных моряков.

Также на Цензор.НЕТ: Представитель Украины передал в МИД РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Читайте также: Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139434
 
 
 Топ комментарии
 
просто овца, ляпнула чтобы обратили на нее внимание
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Менше б своїм дурним язиком теліпала б ця екзальтована підстаркувата панянка з Криму - може б краще було для моряків і їхніх родин..
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Ну хоть не Супрун, разрушившая словечко на букву Б. Эта старается как может, а не имитации оргазма по фб выдаёт.
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С кем переговоры, с ****** ? Но это не имеет смысла ...
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обещать не значит жениться)))
а тем более срашка...
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просто овца, ляпнула чтобы обратили на нее внимание
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Менше б своїм дурним язиком теліпала б ця екзальтована підстаркувата панянка з Криму - може б краще було для моряків і їхніх родин..
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Які можуть бути "перемовини", коли є рішення суду?
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то есть взяв на себя личное обязательство в виде меры пресечения практически признала вину моряков?
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Вона зобов'язалась що вони будуть сидіти в Україні, "класно врятувала".
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Когда вы, друзья Климкина, поймете, что пофиг. В таком деле кацапам можно пообещать что угодно, лишь бы своих освободить. А потом всегда можно извиниться, выразить озабоченность, сослаться на форс-мажор и т.д. Вот это и есть дипломатия.
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ты путаешь,друг *****...дипломатия-это заставить рашку выполнять решения международных судов.
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ну-ну, соевый друг Медведчука, вы уже 5 лет заставляете. А выхлоп где? СП-2 и кацапы в ПАСЕ - вот результат шоколадных потуг. Потому как соевая банда - надежный бизнес-партнер ху.ла и его кума.
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опять ты все путаешь...украинцы не употребляют сою...сало,цыбулю,часнык,шоколад фабрика рошен-да...то вы кроме сои ничего из сладостей не видели.ну разве еще пальмовое масло.
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Тут же главное "моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков". Т.е. это она молодец, и ее надо оставить при должности.
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"о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков" - так зебоба их у нас посадить хочет?
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где она только не была эта дура денисова, в каких только креслах не сидела и под какими партиями только не лежала, да что же это за наказание такое? одни придурки у власти который год подряд. мелет какую то чепуху, никакой конкретики, только ртом шевелит.
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"принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков" обязательство чего? Мера пресечения какая?
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Тут уже ржали над этими "личными обязательствами"!
Это шо, если мы моряков отпустим - то она в рашке сядет? Или чем то др "отвечать" будет?
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Денисова! А ты уточни, с тобой, дурой кто ни будь разговаривает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ведутся переговоры", - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков
 
 
 
 
 
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