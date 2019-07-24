 Годовщина начала Второй мировой: в Польше объяснили, почему не пригласили Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский.
"Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что она будет на торжествах, посвященных 80 годовщине начала Второй мировой войны; нам важно, чтобы в мероприятиях приняло участие как можно больше представителей других государств, наших ближайших союзников", - заявил Спихальский.
На вопрос, будет ли на мемориальные мероприятия в Варшаву приглашен президент России Путин, Блажей Спихальский ответил, что Путин не является ни лидером стран ЕС или НАТО, ни государства, принадлежащего к Восточному партнерству. Также он отметил, что "эти страны приглашены Польшей, поэтому Путину приглашение не отправили".
По словам представителя Анджея Дуды, подробности визита президента США Дональда Трампа в Польшу обнародует американская сторона. "По правилам дипломатии, сторона, которую мы пригласили, сообщает решение, будет ли лидер этого государства будет принимать участие в торжествах", - отметил он.
Блажей Спихальский также сказал, что присутствие на мероприятии подтвердили лидеры нескольких десятков стран, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.
Напомним, ранее польский вице-премьер Яцек Сасин заявил, что было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне(А не шоколадно - барбарисном кексике).
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.
Почувствуйте разницу.
Вендетта ….. отражает принцип равного воздаяния за преступление.
(Википедия)
Недавно попался на глаза такой список:
Михаил Толстых (Гиви). Командир батальона «Сомали»
Алексей Мозговой. Командир батальона «Призрак»
Валерий Болотов. Глава ЛНР с 18 мая по 14 августа 2014 года
Арсен Павлов (Моторола). Командир противотанкового специального подразделения «Спарта» ДНР
Павел Дремов (Батя). Командующий «Стахановской казачьей самообороной»
Александр Беднов (Бэтмен). Командир батальона «Бэтмен»
Олег Анащенко. Начальник управления Народной милиции ЛНР
Геннадий Цыпкалов. Бывший председатель Совета министров самопровозглашенной ЛНР
Владимир Цвях. Бывший командир батальона «Хулиган»
Олег Мамиев. Командир батальона «Пятнашка»
Александр Захарченко. Глава ДНР
Вероятно, нет нужды долго комментировать этот список. Была это вендетта или не была, не так уж важно. Важен результат. Замечу только, что в этом списке (вероятно пока) отсутствуют Бородай, Гиркин, Безлер, Пушилин, ну и далее по списку, что в "Миротворце" или где-то там еще (СБУ?). Возможно ответ частично содержится в статистике несчастных случаев и значительном росте числа случаев преждевременной смерти отмеченном на территориях к северу от Хутора-Михайловского.
Или вот еще одна история. В марте 2000 года командир 160-го гвардейского танкового полка ВС России Юрий Буданов был арестован по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней жительницы чеченского села Танги-чу Эльзы Кунгаевой. В 2003 Буданов был осужден на 10 лет колонии строгого режима. В 2009 году Юрий Буданов освободился по УДО.
В июне 2011-го, Буданов был застрелен в Москве. Его похоронили с воинскими почестями на кладбище в Химках рядом с аллеей героев Великой Отечественной войны. В убийстве обвинили Супа Темирканова. Тот вины не признал, но был осужден на 15 лет и в августе 2018 года умер в омской колонии. Опять же, была это вендетта или не была, не так уж важно. Важен результат.
Или хорошо известная и в том числе по фильму "Мюнхен" операция израильского "Моссада" "Гнев божий". Вот это уже без сомнений - вендетта как она есть.
Но во всех этих относительно недавних случаях месть, как бы красиво она не называлась, настигала считанное число преступников. Помнится, что после окончания второй мировой войны, судя по количеству смертных приговоров военным преступникам, сама процедура была значительно более упрощенной, и от желающих поучаствовать в ней отбою не было. Классическая иллюстрация на популярную тему liberum arbitrium (зуб за зуб - глаз за глаз, в свободном переводе).
Возможно, следует искать примеры, связанные с недавними военными конфликтами. Действительно, по принципу "с поганой овцы хоть шерсти клок" в груде документов на Wikileaks кто-то нарыл короткий параграф следующего содержания:"Согласно конфиденциальному отчету от 14.12.2009 из правительственных источников в США, многие бывшие пилоты иракской авиации, которые бомбили Иран во время ирано-иракской войны были включены в списки смертников. По ним Иран уже уничтожил 180 иракских пилотов".
Эта сравнительно более масштабная вендетта осталась незамеченной на фоне значительного числа жертв этнических конфликтов и уличного насилия, длившихся долгие годы после "войны в заливе", в результате которой свергли Саддама Хуссейна. И этот хаос был эффективно использован Ираном для сведения счетов со времен ирано-иракскую войны 1980-1988 годов, которая с обоих сторон унесла полмиллиона жизней. Эта позиционная война высокой интенсивности временами напоминала ужасы первой мировой с её траншеями, газовыми атаками, расстрелами наступающих (по хорошо известному принципу «иранские бабы еще нарожают») в упор и т.д.
Согласно статистике Министерства обороны Ирака, агентами Ирана убиты 182 пилота. Кровавые детали опустим. Достаточно упомянуть, что 17 лет спустя только за один месяц 2005 года (святой месяц Рамадан не без оснований был назван Черным) в шиитском пригороде Багдада Каррадахе были убиты 36 бывших летчиков.
Напомним, что даже до наземного вторжения войск США в 2003 году, ВВС Ирака несли значительные потери. Только в воздушных боях - 36 к 1. Множество самолетов были уничтожены на аэродромах, часть улетели сдаваться своим недавним врагам в Иран, а большую часть зарыли в пустыне.
По словам одного из пилотов, они почувствовали себя как бы без одного крыла. Абсолютному превосходству ВВС коалиции они, деморализованные, ничего не могли противопоставить. А утратив прежнюю гордость, утратили и способность защищаться. И вот за таким страшным разгромом последовала волна убийств, организованная Ираном. И ни один из убийц не был даже задержан.
Осознав всю безвыходность ситуации бывших летчиков, президент Ирака Джаляль Талабани предложил им укрыться в …. курдских городах Ирбит и Сулеймания.
Грустная ирония состоит в том, что накануне вторжения в Ирак для защиты мирного населения эти районы были закрыты коалицией для полетов иракской авиации. Как известно, ВВС Ирака использовали их для атак с использованием химического оружия, в результате которых погибли от 100 до 180 тыс. жителей Курдистана. Оказавшись между молотом и наковальней 800 иракских пилотов были вынуждены бежать из дому и скрываются до сих пор.
Так что сценарий написан, роли разучены…
http://dl-news.defence-line.org/vkratce-o-vendette/
https://bykvu.com/bukvy/120734-ocherednoj-konfuz-zelenskij-ne-znaet-kogda-nachalas-vtoraya-mirovaya-vojna
Анекдот: "Умеете ли Вы играть на рояле?" - "Нет, но думаю, что смогу!"
- Что случилось? - спрашивает она.
- Абрам уже третий раз приглашает меня на похороны его жены, а я его еще ни разу
не приглашал.
А от, Сралінська СРСР яка тоді на пару з Гітлерівською Німеччиною розпочала Другу Світову війну, нападом на Польшу, - ні.
Отныне в Россию нельзя ввозить более 5 кило овощей и фруктов. Опасные манго и авокадо подрывают обороноспособность страны. Фитосанитарный риск! Блин, чуть ли не половина удовольствия от отпуска, это возможность привезти домой фруктов, и потом неспешно ими наслаждаться еще пару месяцев. Но нет, начали запрещать - остановиться уже нельзя.
Цитирую: "Партий продукции, превышающих установленные нормы, на границе потребуют сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукция подлежит возврату или уничтожению". За счет туриста.
хоча б поляки в цьому чесні, не те що інші..
Путин полагает, что в собственном договоре Москвы с Гитлером - советско-нацистском или Пакте Молотова-Риббентропа 1939 года - не было ничего плохого ----" Раздел Польши"
( см. карту приложение )
"Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Люди говорят:
"Ах, это плохо". Но что в этом плохого, если Советский Союз не хотел воевать,
что в этом плохого?", - сказал Путин.
Секретные протоколы пакта, в котором нацисты и коммунисты договорились разделить Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Румынию и Польшу на сферы влияния не были официально опровергнуты Кремлем до 1989 года.