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 Чиновник Гоструда задержан в Чернигове за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ поймали на систематических взятках главного государственного инспектора Управления Гоструда в Черниговской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Гоструда задержан в Чернигове за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей за не внесение в акты проверок выявленных нарушений в сфере трудового законодательства и непринятие мер соответствующего правового реагирования.

Правоохранители задержали инспектора в Чернигове при получении от руководителя местной коммерческой структуры 5 тыс. гривен - очередной части взятки.

Смотрите: Чиновник Гоструда попался на взятке 40 тыс. грн на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Чиновник Гоструда задержан в Чернигове за систематическое взяточничество, - СБУ 02

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139429
 
 
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Они все там взяточники,эта ревовская агентура создала самую коррумпированную сеть в Украине,все инспектора гоструда в этом участвуют.
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соль зємлі, эліта, крєпкій хозяйствєннік-управлєнєц.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Гоструда задержан в Чернигове за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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