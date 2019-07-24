 Чиновник Гоструда задержан в Чернигове за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей за не внесение в акты проверок выявленных нарушений в сфере трудового законодательства и непринятие мер соответствующего правового реагирования.

Правоохранители задержали инспектора в Чернигове при получении от руководителя местной коммерческой структуры 5 тыс. гривен - очередной части взятки.

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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