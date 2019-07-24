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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11047) Герус (36) Маркарова (44)

 Маркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус

Оксана Маркарова может остаться министром финансов в новом составе правительства.

Об этом в комментарии журналистам сказал представитель Президента в правительстве Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус, комментируя вопрос о принятии бюджетной резолюции.

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Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой, представитель Президента в правительстве сказал: "Возможно. Она — профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

Вместе с тем, он заявил: не уверен, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабинета министров. По словам Геруса, предложения будут появляться после назначения нового Премьер-министра, который также предложит кандидатов на руководителей министерств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139428
 
 
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Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
(с) Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
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ну,штаты уже определили,какие ветви трогать нельзя.финансы,нбу,премьер.
не зря же рашка охладела к зеле
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Дороги асфальтирует, наличие лекарств в аптеках лично проверяет, железку вон в Борисполь построил. Хозяйственник.
А нужен им - великий либертарианский финансист. Маркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус - Цензор.НЕТ 2828
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Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
(с) Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
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ну,штаты уже определили,какие ветви трогать нельзя.финансы,нбу,премьер.
не зря же рашка охладела к зеле
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У геруса ещё молоко на губах не обсохло, а он уже оценки раздает всем, кто и в какой области профессионал, второй порохохряк выискался, тот тоже как и герус считал, что он самый мудрый и способен оценить каждого, дооценялся, что с треском вылетел с президентского кресла
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Маркарова в финансах слабо волочет. Зато чего изволите, готова. Проведение незавизимой финансовой политике требует несколько других знаний. Вы еще Южанину оставьте, очень ценный кадр.
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"Кто бы ни победил на выборах, в итоге всегда побеждает министерство финансов" (С)
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А чем их Гройсман не устраивает ка премьер?
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Дороги асфальтирует, наличие лекарств в аптеках лично проверяет, железку вон в Борисполь построил. Хозяйственник.
А нужен им - великий либертарианский финансист. Маркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус - Цензор.НЕТ 2828
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Так оставляйте теперь и Хрюкмана, тем паче он так похудел, стал стройнее Маркаровой!
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Если не даст показания на потроховских воровских чиновников,то пусть проваливает.Если не видела,не знала - значит сама участвовала.
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А шо, недельные курсы не помогут найти министра финансов среди молодых дарований?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМаркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус
 
 
 
 
 
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