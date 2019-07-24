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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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Все про:Вакарчук (235) Голос партия (51)

 Вакарчука на съезде избрали главой партии "Голос". Он пообещал развивать структуру и готовиться к местным выборам

Партия "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру, начнет готовиться к местным выборам, а также внесла изменения в команде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

На съезде в среду "Голос" избрал Святослава Вакарчука главой партии, а Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования политсилы, сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для "Голоса".

"Теперь, после завершения избирательной кампании и тура изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированию избирательного штаба и руководства избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стала парламентской партией", - сказал Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук

В сообщении также указано, что "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начинает готовиться к местным выборам.

Очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года.

Согласно результатам обработки 99,58% электронных протоколов, партия "Голос" получила поддержку 5,83% избирателей в многомандатном округе (848742 голоса).

На сайте партии "Голос" указано, что Вакарчук – лидер этой партии, а Клименко – глава партии, руководитель избирательной кампании.

Источник: https://censor.net.ua/n3139427
 
   
 Топ комментарии
 
Хороший музыкант ,но к сожалению тупой как пробка ...
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не прибедняйся)тупой,как пробка -это зебоба...Славик талантливый музыкант,Кличко великий боксер,а зебоба просто тупой,как пробка)))
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Недаремно кажуть що ім'я Іван звучить як діагноз.
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Хороший музыкант ,но к сожалению тупой как пробка ...
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не прибедняйся)тупой,как пробка -это зебоба...Славик талантливый музыкант,Кличко великий боксер,а зебоба просто тупой,как пробка)))
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Жизня показала кто тупой ,Зеленский ,дай ему Бог здоровья имеет абсолютную власть а тоненький писк лузеров певцов и боксёров никто не услышит в Украине...
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то что зебобу выбрало прикацапленное быдло не делает его ни умным,ни талантливым)
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Соя, не тупи ,прокацапское быдло это пэтя с сотоварищи , а если бы 75 % украинцев любили росею то Украина давно бы стала росейским фЯдеральным округом а так болт вам с завода имени товарища пЯтровского..
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Ти приписав 2%, малорос, тобто збрехав, ти постійно брешеш бо маєш лишню хромосому. Із-за таких як ти доля України під загрозою. Але небагато вам залишилось, вам не вдасться утікти від відповідальності як це сталося після Майдану.
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Ага ,дорого бы я дал чтобы увидеть на Майдане пэтю,сеню,тягнибыка,клычка,пашинского и остальную пиСтабратию ,но УВЫ не увижу а так бы они очень гармонично смотрелись развешанными на фонарях ...
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Абсолютна влада тільки у царів. Шотимелеш, малорос.
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Та не расстраивайся ты так ,лет пяток отсидишь и выйдешь на волю другим человеком ...
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Какая фейковая "партия", такой и у нее "глава".
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а до этого не избирали ?везде этот гребаный цирк ради дебильного пиара...
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терновый венец забыли надеть, а то может сорваться этот новый мессия с креста и уйти с концертами в музыкальный загул по городам и весям
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вообще на зелебоба мне наплевать, такая же свинья как и порохохряк, только ещё не оперевшаяся, пока кипяком от него ссут его избиратели, но скоро будут рыдать, так же, как и избиратели вакарчука.
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да поздно уже жалеть, все капец стране, все ветви власти давно заполонили дегенераты, которые по кругу сменяют друг друга
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Путь сначала определится, работать главой партии или занимается репетициями и концертами.
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А он всем будет заниматься и правильно сделает
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Это уже было, он в Раде практически не появлялся.
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ну,просто у зебобиков если чел теряется и не может вовремя обозвать и нахамить,то он явно тупее их зебобы)
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Тупее зебобы только рогозин с басуриным
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уберёт кандидат физмат наук похабщину 95 квартала с украинских телеэкранов-будет молодец.
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Сомнительный кандидат. Скорее всего это папина работа. Для настоящего кандидата у него слишком путанная и дремучая речь.
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ну то шо с нуля залезли в парламент-то не ваша заслуга).это скорее зелебеня хорошо на разогреве выступил....
а вот сколько нулей в раде окажется по факту-тот еще вопрос.
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Надеть большие роговые очки и вылитый Чикатило, у Обожеслава на старости лет повилась какая-то пугающая мимика и блеск в глазах.
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Тут выяснилось что во время конфликта Вакарчук выступал на вечеринках российских олигархов. В частности пишут про Майами и Монако в 2015-м. Даже видео есть. Как он это объяснит?

Вакарчука на з'їзді було обрано головою партії "Голос". Він пообіцяв розвивати структуру і готуватися до місцевих виборів - Цензор.НЕТ 2272
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мне достаточно того что они писал музыку для украинофобских фильмов, потом в 2014-2016 втирал дичь про "недовіру" и "не твоя війна".
Славко это Зеленский на укрмове. Пустышка созданная выбить голоса у Солидарности.
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А как нормальный человек должен еще относиться к бизнесу на крови? Правильно он пел, что это не наша война.
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Объяснение простое - для него деньги не пахнут.
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Зетролли, угомонитесь уже, выборы прошли.
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Партию за него сделали, избирательную кампанию за него провели, что еще за него будут делать? Политический Безголос ваш Славик.
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Дуже показова сторінка коментарів - у Зе сектантів з'явився новий ворог - Славко Вакарчук
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Найшвидші тварини світу: 3. Гепард (110 км/год) 2. Сапсан (320 км/год) 1. Мирослав Олешко, який перевзувається на підтримку Зеленського.
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Виступи Славка с трибуны будут с инсталяциями,пиротехникой.Зарёванные поклонницы караванами будут блуждать в поисках автографа свого кумира по Раде.Законы от партии будут подаваться в нотной тетради,а прошедший голосование Закон моментально помечаться хитом.
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Далі подіі розвиватимуться так.Монокоаліція буде вирішувати питтання,Славко з "новими обличчями в Раді" буде сидіти збоку...І так він посидить місяців зо два...може три...Але це нудно отак сидіти,коли ти нікому не потрібен,від тебе нічого не залежить,тобі не приносять,не радяться,а твій голос ніхто і чути не хоче...А тут треба концерти давати,а на концертах тобі не тільки приносять бабло,там ти шановний,талановитий чоловік,улюбленець публіки,а не картавий неграмотний гівнюк,який з якогось дива попер в політику...І Славко зробить те,що робив уже раніше - плюне на Раду і "піде готуватись до місцевих виборів"...Шість відсотків українських виборців сумно проведуть його очима...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВакарчука на съезде избрали главой партии "Голос". Он пообещал развивать структуру и готовиться к местным выборам
 
 
 
 
 
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