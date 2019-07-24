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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков.

Слова Москальковой цитирует российское государственное информагентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

Оно же приводит слова руководителя группы адвокатов военнопленных моряков Николая Полозова. "Он отметил, что не принимает участия в переговорах и не может сказать, на какой стадии они находятся. Но, добавил Полозов, если бы с моряками проводились какие-то процессуальные действия, например оформление документов, защита об этом узнала бы, так как моряки ничего не будут подписывать без адвокатов", - сообщает "РИА Новости".

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договоренности уже достигнуты.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родине", - сказала Денисова.

Также на Цензор.НЕТ: Мы в ближайшее время решим вопрос освобождения из РФ плененных моряков, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3139426
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
может, они о разных моряках каких-то говорят?..
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кацапня будет тянуть кота за хвост...это ж такой прекрасный повод вносить раздрай в украинское общество.
и такой прекрасный фактор давления на зелебеню.
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Для одних це чергове "Ай-яй-яй!". Для інших - прикре нагадування про передвиборну обіцянку. І лише для самих моряків та їхніх родин - сувора реальність. Не думаю, що зайвий піар, особливо у виконанні Зекоманди пішов морякам на користь.
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Договоренности о возвращении украинских моряков уже достигнуты, - Денисова
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В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова
...
І чому я не здивований? В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 7829
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Раша тв должна подготовить лохторат, к тому что эти моряки им совсем не нужны и все прочее. После нескольких выпусков почему раша великая, вернут
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:Уже решили и без шестерки москальковой и туповатых следаков .
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Че то наша уполномоченная разпиз-сь!
Повторяет ошибки предыдущих!
И в этой передаче https://www.youtube.com/watch?v=XsRiBd4Ao1M
Денисова помогла получить жирные места "старым" судьям
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До суда, моряков не выпустят, и менять их не на кого.
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Раша последний фонд доживает.не им теперь решать. За них все решат
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова
 
 
 
 
 
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