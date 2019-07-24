 В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова

Слова Москальковой цитирует российское государственное информагентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

Оно же приводит слова руководителя группы адвокатов военнопленных моряков Николая Полозова. "Он отметил, что не принимает участия в переговорах и не может сказать, на какой стадии они находятся. Но, добавил Полозов, если бы с моряками проводились какие-то процессуальные действия, например оформление документов, защита об этом узнала бы, так как моряки ничего не будут подписывать без адвокатов", - сообщает "РИА Новости".

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договоренности уже достигнуты.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родине", - сказала Денисова.

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