 Киевом управляет Столар, об этом знает любой чиновник или бизнесмен, - Ткаченко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Так, отвечая на вопрос не планирует ли подмять под себя застройку в Киеве друг главы офиса президента Андрея Богдана бизнесмен Андрей Вавриш, Ткаченко сказал, что эти рассуждения из разряда гипотетических.
"Вавриш - это гипотетическая проблема. А есть существующая. Массив Варшавка на Виноградаре застраивается в огромном количестве домами. И это делается не когда-нибудь завтра, а именно сегодня. Туда же ведется ветка метро под эту застройку Микитася. Который также ремонтирует Шулявский мост. И под залог денег, которые Микитась получил за этот мост, он покупает здание в центре Киева. Вот это реальность! Как и теневое управление городом имени Столара. О котором знает любой чиновник или бизнесмен в городе", - сказал Ткаченко, добавив, что сталичные власти, чтобы не говорить об этих проблемах, пугают своими страхами.
Напомним, скандальный столичный застройщик Вадим Столар проходит в парламент по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 11. Прежде, в 2010 году, он уже избирался народным депутатом Украины по многомандатному общегосударственному округу от Партии регионов. Тогда, за более чем два года работы в Раде, Столар не предложил ни одного законопроекта или поправки к закону. В 2014 году на выборах в Киевсовет Столар работал в избирательном штабе партии "УДАР".
Столар известен своими связями с киевским мэром Виталием Кличко.
Например, в 2017 году программа "Схемы" зафиксировала, что Виталий Кличко 17 августа 2017 года прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась с женой. Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар.
Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.
А то что оно без парковок, школ, детсадов, и без автомобильных развязок, это лохам пофиг)
По секрету, його планували ще при совку... Вєніку потрібне метро, дуже потрібне, бо вибиратися з району доводиться або через Нивки (а до Нивок пробки), або через Куренівку і Фрунзе-Кирилівську (а там теж не айс)...
А на Виноградарі (на секундочку!) живе 75 тисяч народу (це з Вітряними Горами) і там не одна Варшавка будується, а ще кілька не менших ЖК, Після їх заселення на Вєніку буде вже 100 тис. населення. То що, їм метро не треба???
Для довідки, на Дарниці (з Лівобережкою, але без Лісного) живе 70 тис. народу і там на ці 70 тис. 2 станції метро! На Шулявці - 2 станції метро (КПІ і Шулявка) на 62 тис. населення.
До речі, будівництво моста нарешті відновили, але навіть нормальному фінансуванні раніше, ніж за 2-3 роки його не збудують.
І так, для довідки, міст на Трою почали активно будувати в 2003 саме при Омелі, якого ви так не любите. І збудували до приходу Космоса аж на 65%. Тобто якби придурки не обрали Льоню, в нас давно був би і міст, і метро на Трою... Міст Кирпи при Омелі теж був майже готовий, а потім при Космосі його ніяк завершити не могли...
Про метро на Виноградарь изредка ходили слухи, а тут ні сіло не впало, вдруг начали строить, без генплана, общественных слушаний, заседаний горсовета и т.п. тягомотиной, неизбежно возникающей в таких случаях. Да, строится еще пара-тройка ЖК, но их масштабы несоизмеримы с Варшавкой. Сравнение с Шулявкой некорректно, ибо Виноградарь, Ветряные, Мостицкий, Варшавка это спальные районы. Метро на Виноградарь строится исключительно под Варшавку. Сразу после начала стройки подземки, стоимость квартир на Варшавке выросла. Совпадение? Не думаю.
А про метро на Виноградар мені роззповідали менджери з продажів іншого ЖК Войцеховського (там один будинок біля ринку) ще при Янику, коли ніякого Кличка і в помині в мерії не було.
А хто буде третім?
А вместо шоумена Зеленского хозяйством заправляет КТО?