 Киевом управляет Столар, об этом знает любой чиновник или бизнесмен, - Ткаченко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос не планирует ли подмять под себя застройку в Киеве друг главы офиса президента Андрея Богдана бизнесмен Андрей Вавриш, Ткаченко сказал, что эти рассуждения из разряда гипотетических.

"Вавриш - это гипотетическая проблема. А есть существующая. Массив Варшавка на Виноградаре застраивается в огромном количестве домами. И это делается не когда-нибудь завтра, а именно сегодня. Туда же ведется ветка метро под эту застройку Микитася. Который также ремонтирует Шулявский мост. И под залог денег, которые Микитась получил за этот мост, он покупает здание в центре Киева. Вот это реальность! Как и теневое управление городом имени Столара. О котором знает любой чиновник или бизнесмен в городе", - сказал Ткаченко, добавив, что сталичные власти, чтобы не говорить об этих проблемах, пугают своими страхами.

Напомним, скандальный столичный застройщик Вадим Столар проходит в парламент по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 11. Прежде, в 2010 году, он уже избирался народным депутатом Украины по многомандатному общегосударственному округу от Партии регионов. Тогда, за более чем два года работы в Раде, Столар не предложил ни одного законопроекта или поправки к закону. В 2014 году на выборах в Киевсовет Столар работал в избирательном штабе партии "УДАР".

Столар известен своими связями с киевским мэром Виталием Кличко.

Например, в 2017 году программа "Схемы" зафиксировала, что Виталий Кличко 17 августа 2017 года прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась с женой. Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар.

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Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.