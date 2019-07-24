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 Киевские новости
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Все про:Киев (17741) Ткаченко Александр (31) Столар (6)

 Киевом управляет Столар, об этом знает любой чиновник или бизнесмен, - Ткаченко

Представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявил, что настоящим "хозяином" украинской столицы является застройщик Вадим Столар, а не мэр Виталий Кличко.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос не планирует ли подмять под себя застройку в Киеве друг главы офиса президента Андрея Богдана бизнесмен Андрей Вавриш, Ткаченко сказал, что эти рассуждения из разряда гипотетических.

"Вавриш - это гипотетическая проблема. А есть существующая. Массив Варшавка на Виноградаре застраивается в огромном количестве домами. И это делается не когда-нибудь завтра, а именно сегодня. Туда же ведется ветка метро под эту застройку Микитася. Который также ремонтирует Шулявский мост. И под залог денег, которые Микитась получил за этот мост, он покупает здание в центре Киева. Вот это реальность! Как и теневое управление городом имени Столара. О котором знает любой чиновник или бизнесмен в городе", - сказал Ткаченко, добавив, что сталичные власти, чтобы не говорить об этих проблемах, пугают своими страхами.

Напомним, скандальный столичный застройщик Вадим Столар проходит в парламент по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 11. Прежде, в 2010 году, он уже избирался народным депутатом Украины по многомандатному общегосударственному округу от Партии регионов. Тогда, за более чем два года работы в Раде, Столар не предложил ни одного законопроекта или поправки к закону. В 2014 году на выборах в Киевсовет Столар работал в избирательном штабе партии "УДАР".

Столар известен своими связями с киевским мэром Виталием Кличко.

Например, в 2017 году программа "Схемы" зафиксировала, что Виталий Кличко 17 августа 2017 года прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась с женой. Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар.

Читайте также: Нужно наконец утвердить генплан развития Киева и заняться инфраструктурой, дорогами, парковками, - кандидат на главу КГГА Ткаченко

Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3139425
 
 
 Топ комментарии
 
Все кругом воры, а мы еврейские мушкетеры...
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Так я не понял, плевательница Коломойского против строительства домов, или против строительства метро?
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Вместо теплиц строим ЖК, а потом лук дороже бананов)
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Ну да и канешна луковые теплицы посреди Киева лехко спасают положение... Киевом управляет Столар, об этом знает любой чиновник или бизнесмен, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7772
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Пока не начали строить варшавку и второй комфорт таун на Туполева, спасало)
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так шо проще - привезти в Киев из условной дымерки лук, или 500 тысяч человек на работу каждый день? или все-таки пусть люди ездят на работу на метро из новых жилмассивов, а лук выращивают и возят из дымерки?
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Сейчас в моде рапс, с ним вообще ни каких проблем, и реальные деньги.
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Сейчас в моде настроить коробок и впарить жлобам как элитное жилье!
А то что оно без парковок, школ, детсадов, и без автомобильных развязок, это лохам пофиг)
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а де строят без парковок, детсадов и т.д.? давайте хотя бы на примере комфорт тауна расскажите, как самого большого новопостроенного района, или липинки какой-нибудь
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Все кругом воры, а мы еврейские мушкетеры...
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дурак или притворяешься? Это метро строят к новостроям. Вместо того что-бы строить метро к людям, нуждающимися в метро долгие годы (на Троещину, в 1 очередь). Ну давай еще в 50 км от Киева новостройки делать и туда метро из Киева тянуть...
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так на троещину тоже строят метро, там вопрос в завершении моста, особенно на левом берегу, где многие года ушли на достижение компромиссов с собственниками дач
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армія.мова,віра і столар як вишенка на торті рошен
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правильно,прекратить строительство,прекратить метро...нафига оно Киеву?
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Тобто Ткаченко думає, що метро на Виноградар будують чисто через Варшавський район???
По секрету, його планували ще при совку... Вєніку потрібне метро, дуже потрібне, бо вибиратися з району доводиться або через Нивки (а до Нивок пробки), або через Куренівку і Фрунзе-Кирилівську (а там теж не айс)...

А на Виноградарі (на секундочку!) живе 75 тисяч народу (це з Вітряними Горами) і там не одна Варшавка будується, а ще кілька не менших ЖК, Після їх заселення на Вєніку буде вже 100 тис. населення. То що, їм метро не треба???
Для довідки, на Дарниці (з Лівобережкою, але без Лісного) живе 70 тис. народу і там на ці 70 тис. 2 станції метро! На Шулявці - 2 станції метро (КПІ і Шулявка) на 62 тис. населення.
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Я тоже усматриваю в логике этого партийного товарища тупую люмпенско-пролетарскую философию.
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75 тыс? А Ничего, что на Троещине около 300 тыс и там решили метро не строить, в угоду веникам?
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(сразу скажу, что и туда, и туда не езжу, но это же глупость не строить метро на Троещину!)
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Ну якби їздили, то бачили б, що з кінця 2019 в кої-то вєкі відновили будівництво цього нещасного мосту на Трєщину. Навіть в районі старого Гаванського мосту будівельні роботи зараз ведуться (там буде один із з'їздів з моста)...
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І на Трою треба, але метро на Вєнік можна побудувати вже за рік-два, а для метро на Трою "дрібнички" не вистачає - МОСТА!

До речі, будівництво моста нарешті відновили, але навіть нормальному фінансуванні раніше, ніж за 2-3 роки його не збудують.

І так, для довідки, міст на Трою почали активно будувати в 2003 саме при Омелі, якого ви так не любите. І збудували до приходу Космоса аж на 65%. Тобто якби придурки не обрали Льоню, в нас давно був би і міст, і метро на Трою... Міст Кирпи при Омелі теж був майже готовий, а потім при Космосі його ніяк завершити не могли...
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Скажу тебе по секрету при совке планировали коммунизм...
Про метро на Виноградарь изредка ходили слухи, а тут ні сіло не впало, вдруг начали строить, без генплана, общественных слушаний, заседаний горсовета и т.п. тягомотиной, неизбежно возникающей в таких случаях. Да, строится еще пара-тройка ЖК, но их масштабы несоизмеримы с Варшавкой. Сравнение с Шулявкой некорректно, ибо Виноградарь, Ветряные, Мостицкий, Варшавка это спальные районы. Метро на Виноградарь строится исключительно под Варшавку. Сразу после начала стройки подземки, стоимость квартир на Варшавке выросла. Совпадение? Не думаю.
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У мене в старій книжці (енциклопедичний довідник Києва до 1500-річчя) є план-карта столичного метро, яке планували збудувати до 2000 року... Так там є і метро на Троєщину, і ціла лінія (надземна) на лівому березі (замість неї трамваї в кінці кінців пустили), і метро Теремки з Іподромом є, і Академмістечко. Короч, майже всі станції, які після 1991 здали, там є. Ну може Вирлиці немає чи чогось такого. І метро на Виноградарі там теж є!

А про метро на Виноградар мені роззповідали менджери з продажів іншого ЖК Войцеховського (там один будинок біля ринку) ще при Янику, коли ніякого Кличка і в помині в мерії не було.
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Бенина шавка Ткаченко негадує) Гребанный папараццы с Г+Г мечтает пакращить хоть чего либо денежного в столице, гнида дешевая.
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А я думал, что метро на Виноградарь ведется не под стройку, а для уже живущих там людей.
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Я, честно говоря, не понял суть проблемы. Ну и что, если кто-то что-то строит, то это значит он управляет городом? Почему нельзя купить здание в центре Киева под залог действующих проектов? Что плохого, что ведётся метро к новому району?
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Пусть к старым районам метро проведут, а уж потом к новым.. Не, все равно что то не так?
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Так що, другим після Порошенка на мочилово в черзі Г+Г став Кличко?
А хто буде третім?
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В Батуми новы здания - архитектура, а в Киеве - говно-коробки и нет генерального плана.
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Вместо спортсмена Кличко хозйством заправляет Столяр? ОК!
А вместо шоумена Зеленского хозяйством заправляет КТО?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевом управляет Столар, об этом знает любой чиновник или бизнесмен, - Ткаченко
 
 
 
 
 
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