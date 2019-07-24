EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  10517  21
Все про:ВР (23220) поправки (40) Рябошапка Руслан (57)

 Одним из первых новая Рада внесет изменения в части "поправок Лозового", - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, которого президент Зеленский назвал кандидатом на пост генпрокурора, анонсировал внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс в части т.н. "поправок Лозового" о назначении экспертиз на производствах, как одно из первых решений Верховной Рады нового созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua

"Обязательно, это будут приоритетные изменения... В первый же день, когда парламент заработает, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве о том, будут ли вноситься изменения в УПК в части так называемых "поправок Лозового".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс, - Найем

Напомним, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Инициативу в целом утвердили с учетом поправки №109 народного депутата Андрея Лозового, которой предлагалось изменить ряд статей УПК.

Это изменения предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. Также в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться просить судью о санкции на обыск, если не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

22 марта 2018 года народные депутаты частично устранили негативные последствия поправки А.Лозового, которая была учтена при внесении изменений в УПК.

Руководители правоохранительных органов заявляли о том, что "правка Лозового" привела к возникновению больших очередей в судах, что существенно усложнило работу правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/n3139422
 
 
 Топ комментарии
 
Давите соевую шваль по всем фронтам!
 показать весь комментарий
 
Та там после гоп-компании Шеколадного и Со, не то что править, там все нужно делать по новому, Какие правки? Если все делалось так, под нажимом наших друзей из США и ЕС принимается нормальный закон, а через некоторое время главКондитер и компания раз и приняли нужные им правки, при этом Петро закатывает глаза и говорит "А кто это сделал"?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
уже про неприкосновенность и импичмент передумали вносить)
 показать весь комментарий
 
 
Так вибори пройшли, через 5 років згадають.
 показать весь комментарий
 
 
уже все принято...но не подписывается гарантом.
 показать весь комментарий
 
 
Это закон питара Ляшко, а не соевого. Надо все же быть объ
ективным.
 показать весь комментарий
 
 
Рыги особенноне людят за то, что приходилось 5 лет прятаться... Вон рыг портнов хочет отомстить...
 показать весь комментарий
 
 
очередной передел финансовых потоков украинского кривосудия.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб 🐷 "задоволення" від цього отримав по повній!
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Та там после гоп-компании Шеколадного и Со, не то что править, там все нужно делать по новому, Какие правки? Если все делалось так, под нажимом наших друзей из США и ЕС принимается нормальный закон, а через некоторое время главКондитер и компания раз и приняли нужные им правки, при этом Петро закатывает глаза и говорит "А кто это сделал"?
 показать весь комментарий
 
 
Это правильно, некоторые поправки Лозового просто дебильны и затрудняют работу как следствия так и судов.
 показать весь комментарий
 
 
Соевая команда прекрасно знала как разводить лохов псевдореформами. Все вроде правильно, но есть мелочь, которая только ухудшает то, что уже было. Закон о незаконном обогащении яркий пример. Слава Богу оторвали их от кормушки.
 показать весь комментарий
 
 
Меня прикалывают рассуждения порохоботов типа - "как же они будут управлять страной, если ничего не умеют? Это же так сложно принять нужный для всех закон, столько инстанций надо пройти." Достаточно увидеть, как работают комиссии которые по несколько лет не могут собраться из-за отсутствия кворума, потому что какой то негодяй просто не желает туда ходить, начинаешь удивляться, как вообще они могут принимать законы. Сколько нужных проектов законов умерло в комиссиях не дождавшись голосования. Конечно нужно иметь огромный опыт, что бы так валять дурака за государственные деньги. Дошли до того, что Спикер отказывается выполнять поручение Президента потому что не так был составлен запрос. Не в том порядке стоят абзацы. Слава Богу Зеля разрубил этот Гардеев узел кадровых дегенератов. Лучше никакого опыта не иметь,чем такой.
 показать весь комментарий
 
Панамские поцреоты столько хрени напринимали шо писец.... Лозовой кстати сколько лет завтрак обед и ужин на зоне пропускает?
 показать весь комментарий
 
Перше треба самого Лозового піймати,і відбити охоту політичним **********,тим паче радикальним,лізти у політику...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдним из первых новая Рада внесет изменения в части "поправок Лозового", - Рябошапка
 
 
 
 
 
 вверх