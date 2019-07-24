 Одним из первых новая Рада внесет изменения в части "поправок Лозового", - Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua

"Обязательно, это будут приоритетные изменения... В первый же день, когда парламент заработает, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве о том, будут ли вноситься изменения в УПК в части так называемых "поправок Лозового".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс, - Найем

Напомним, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Инициативу в целом утвердили с учетом поправки №109 народного депутата Андрея Лозового, которой предлагалось изменить ряд статей УПК.

Это изменения предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. Также в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться просить судью о санкции на обыск, если не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

22 марта 2018 года народные депутаты частично устранили негативные последствия поправки А.Лозового, которая была учтена при внесении изменений в УПК.

Руководители правоохранительных органов заявляли о том, что "правка Лозового" привела к возникновению больших очередей в судах, что существенно усложнило работу правоохранительных органов.