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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2801) обыск (1313)

 НАБУ проводит обыски в офисе "Богдан Моторс"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в офисе компании "Богдан Моторс".

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Укрэксимбанк" (100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров)", - заявили в НАБУ,

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2019 года.

Отметим, компания "Богдан Моторс" принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке.

Напомним, 19 июля НАБУ проводило обыск в "Богдан Моторс" по другому делу. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3139419
 
 
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Так есть новости еще круче. Для особо упоротых. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.

Это когда расследовать будут?
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Так шо, может скинемся ему форумом на пару новых носков, а то зубожЫння страшная штука?
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наверное насмотрелись кинушки "Как украсть небоскреб", думают что порошенко отлил золотой богдан из тех 350 миллионов, что втихаря обналичил.
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зелешваль можно кормить этим дерьмом бесконечно!
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Я бы еще с большим с удовольствием в онлайне смотрел видео с тюремной камеры Пети.
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Не а забавным будет Петя на нарах. Это шоу можно будет показывать за деньги, про то как из-за жадности просрать все на свете.
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да больше похоже, что это ты просрал всю свою никчемную жизнь 😂
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байками про марадера на крави НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 8304 особенно было весело когда пытались на Пэтра повесить якобы украденный ноут, который лежал в соседней комнате)) идиёты шо сказать.
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Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.Мародер???????????????
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Так шо, может скинемся ему форумом на пару новых носков, а то зубожЫння страшная штука?
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Не могу понять...
Я пытаюсь вставить картинку Порошенко в рваных носках...
Не даёт... выбрасывает из режима вставки ссылки на изображение!!!!!
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Форум глючит.
https://censor.net.ua/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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"Міноборони" спочатку підтвердило, що Зеленський - уклоніст, а потім підтвердило, що йому повісток не посилали. Так що пук в воду.
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Зеленскому в 2014году
звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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Документы в студию, пжлст. А то такой соевый пердеж стоит, что веры больше нет.
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Патронный завод наверное построил на пятом году войны.... Вот это молодец
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НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 7385 Дід Трохим

Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.Мародер???????????????
24.07.2019 16:27
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зелебобики в это не верят, но точно уверены шо лисапед клоун покупал за свои кровные.
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Один олигарх дрючит другого - вот и все. Чему ты радуешься?
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Так есть новости еще круче. Для особо упоротых. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.

Это когда расследовать будут?
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Или эта. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно занятны даты договоров.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз" Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы РФ, информируют"Схемы" Радио Свобода......

04.04.2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25.11.2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать. "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19.02.2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен. Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Минкультуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".......

Обещать процентики агрессору перечислить не погнушались "патриоты" хреновы.
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Через 5 років, все по чесному, вони по черзі запроляють, ми платимо.
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НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 103 18c49ed2

Так есть новости еще круче. Для особо упоротых. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.

Это когда расследовать будут?
24.07.2019 16:23
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НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 298 18c49ed2

Или эта. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно занятны даты договоров.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз" Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы РФ, информируют"Схемы" Радио Свобода......

04.04.2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25.11.2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать. "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19.02.2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен. Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Минкультуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".......

Обещать процентики агрессору перечислить не погнушались "патриоты" хреновы.
24.07.2019 16:26
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"сусик, - но не богдан. богдан, - но не мотор-с!"
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Розумієте, нарід, що цікаво - пресують не топ-чиновників, чи людей, наближених до корита, пресують бізнес. Бізнес, який дає прибутки не лише його власникам, а й тисячам працівників, годує десятки тисяч членів сімей працівників. Здавалося б, бери корупціонера за одне місце, проводь обшуки у нього. Але ні, судячи з усього йде перша хвиля переділу власності. Причому номінальні власники не надто постраждають, бо убезпечились від катаклізмів дачами і хатинками у далекому і не дуже зарубіжжі, заодно в кошти туди вивели. Страждати будуть, як завжди прості рядові працівники - неоплачуваними відпустками, неповними робочими тижнями. Заодно в яскравий сигнал для майбутніх інвесторів - збереження їхніх інвестицій залежить від правильно зайнятої політичної позиції і коливається з політичною кон'юктурою. Застава дурня молитися - він розіб'є голову.
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Бізнес? Ти статтю хоч прочитав??? Держслужбовці з держбанку разом з заступником секретаря РНБО (власником Богдану) розкрадали державні гроші. ЦЕ не корупція???
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Шановний, ви в Україну прилетіли з Марсу? Ви не знаєте українських реалій? Після ваучеррої приватизації методи відбирання бізнесу людьми при владі навіть не мімікрували. А тут ще й "старшой" відмашку зробив. Тому не одягайте мені на очі рожеві окуляри
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сначала надо нащупать объемы награбленного
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сморщилась элитка ... усушка , утряска ... пересортица ... Только порохоботов почему то меньше не стало .И вот парадокс - льют желчь на всех, кроме петрухи и медвейчука ... Почему?
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У сои печалька, на Свинарчука наезжать начали а ведь он ближайший соратник апостола Пети.))
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Посадил бы ( СИЗО для старта) Петя Свынарчуков- глядь, может и шанс остаться правителем, а терь сам на допросы шагай, и очень близко к небу в клеточку и друзьям в полосочку..
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це вам, зебіли-ватники, правителі (царі, диктатори, генсеки, тощо) потрібні. А нам - посадові особи, що призначаються чи обираються відповідно до Конституції та законів України та діють в межах визначених повноважень. І не більше того! Якщо би Порошенко "садив", чи особисто карав в позасудовому, позазаконому порядку, тощо - ми би перші проти нього виступали б. Але, оскільки ви, зебіли, досі не зрозуміли сутті демократії і надалі закликаєте до диктатури (а, рівно які до анархії) і намагаєтесь встановити в Україні якщо не хаос, то російський диктаторський режим - то ви є зрадниками України і ворогами української державності.
Згиньте, наволочі!
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Это та портоховская контора,которая ввозила в Украину машинокомплекты от говноваза тем самым развивала и поддерживала засрашкинскую автоиндустрию?разорить и уничтожить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ проводит обыски в офисе "Богдан Моторс"
 
 
 
 
 
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