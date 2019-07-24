 Нужно наконец утвердить генплан развития Киева и заняться инфраструктурой, дорогами, парковками, - кандидат на главу КГГА Ткаченко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Наверное, я буду сажать цветочки для начала. И я бы разбирался с тем хозяйством, что есть сейчас, и сделал прозрачную систему принятия решений и возобновил управляемость города через делегирование полномочий в районы", - отметил Ткаченко.
При этом он подчеркнул, что его не устраивает состояние столичной инфраструктуры.
"В целом проблема инфраструктуры, дорог, парковок, воды – это все необходимо решать немедленно. Но для начала нужно утвердить генплан развития города, которого давно не существует", - сказал Ткаченко.
Сегодня стало известно, что глава офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин письмо с просьбой подготовить представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.
Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.
шо, усі..?
Насчёт часа 😁
Ещё вопросы есть?
Киевляне свободные люди и сами выбирают свою власть
https://www.youtube.com/watch?v=kE9hpW8kLjE
254к/96-ВР ), статті 23, пункту 3 частини першої статті 30
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), статей 12, 79
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), статей 8, 10 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ), статті 18 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) в їх
взаємозв'язку в аспекті порушених у конституційних поданнях питань
щодо статусу Київської міської державної адміністрації та
Київського міського голови треба розуміти так:
1.1. Київська міська державна адміністрація є єдиним в
організаційному відношенні органом, який виконує функції
виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції
місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання
місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний
Київській міській раді, а з питань здійснення повноважень у сфері
виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.
1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації
Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є
відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
На посадову особу, яка є Київським міським головою і
одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не
поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній
службі.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у
"Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних
виданнях України."
Комусь щось не ясно? Це його особисті проблеми, швідше за все медичні. Единий не вірогідний, а МОЖЛИВИЙ голова КМДА - це законнообраний Київський міський голова Віталій Володимирович Кличко. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03
Мне кажется, хочу ошибиться, ты плохо кончишь