EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2528  58
Все про:КГГА (2202) Киев (17741) Ткаченко Александр (31)

 Нужно наконец утвердить генплан развития Киева и заняться инфраструктурой, дорогами, парковками, - кандидат на главу КГГА Ткаченко

Представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко сообщил о своих первых шагах в случае назначения.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Наверное, я буду сажать цветочки для начала. И я бы разбирался с тем хозяйством, что есть сейчас, и сделал прозрачную систему принятия решений и возобновил управляемость города через делегирование полномочий в районы", - отметил Ткаченко.

Читайте также: ГБР вызвало на допрос мэра Киева Кличко

При этом он подчеркнул, что его не устраивает состояние столичной инфраструктуры.

"В целом проблема инфраструктуры, дорог, парковок, воды – это все необходимо решать немедленно. Но для начала нужно утвердить генплан развития города, которого давно не существует", - сказал Ткаченко.

Сегодня стало известно, что глава офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин письмо с просьбой подготовить представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.

Полный текст интервью с Александром Ткаченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3139417
 
   
 Топ комментарии
 
мля, а без зелебоба я не вижу как дорогу рядом со мной перекладывают и мосты меняют... зелики, главное ниче не трогайте, а то сломаете ещё
 показать весь комментарий
 
Сашенька, а ты на кого учился？ На журналиста？Или вообще на учителя русскага языка？А то руководить он хозяйством Киева намылился...
 показать весь комментарий
 
Ах , какой жирный шмат зелёному хочется, аж слюнями исходит.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да и с киевлянами тоже - заслужили голосованием за ЗЕБЕней 🤔
 показать весь комментарий
 
 
мля, а без зелебоба я не вижу как дорогу рядом со мной перекладывают и мосты меняют... зелики, главное ниче не трогайте, а то сломаете ещё
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо людина живе, приміром, на Курбаса, то там за останні 2 роки поміняли всі 3 мости в окрузі... Точніше, 2 вже реконструювали, а третій - в процесі.
 показать весь комментарий
 
 
круто..я взагалі то мав на увазі мости через Дніпро..
 показать весь комментарий
 
а Виталику лучше в бокс вернуться, это у него лучше получается)
 показать весь комментарий
 
педальный конь потеряет исполнительную власть, но вот эта хитрая, рачья морда ткаченко, никакого доверия не вызывает, их с конем обоих можно на живодерню отправлять, и город не заметит потери этих чудо руководителей
 показать весь комментарий
 
 
абсолютно незалежна від олігархів людина, прахвесіонал))) як показав час барига так намародерив що виявилось ще надлишкове майно в зсу. а кличко так надбав- то ще земель, і фінансів не освоєних...але риги теж це робили. проте відомо як закінчили. тож Зе біли нямайте
 показать весь комментарий
 
 
Ах , какой жирный шмат зелёному хочется, аж слюнями исходит.
 показать весь комментарий
 
 
найбільше надходження (в абсолютних цифрах) податків в місцевий бюджет по всій Україні...
 показать весь комментарий
 
 
Сашенька, а ты на кого учился？ На журналиста？Или вообще на учителя русскага языка？А то руководить он хозяйством Киева намылился...
 показать весь комментарий
 
 
А, на когт учился боксер? Не, просто интересно😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Хозяина Киева
Ещё вопросы есть?

Киевляне свободные люди и сами выбирают свою власть
 показать весь комментарий
 
Спроси у гугла в чем разница должностей мэра и главы администрации😀😀
 показать весь комментарий
 
Последнее время он учился маты Бени выслушивать.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто Ткаченко буду у ролі Понтія Пілата, бо кияни його не знають і не обирали. У цьому і є суть реваншу.
 показать весь комментарий
 
 
А кто это? Не начальник ли это украинофобского канала «1+1»?🤔
 показать весь комментарий
 
 
кличко лошарой оказался, хрячок хоть страной весь срок отрулил, а педального коня кинут сейчас как залетного фраера, нужно было кличко с фирташом на президента договариватся, а хряка на Киев бросить, но отбитые мозги в то время не смогли нормально ситуацию оценить, а ведь за педалю больше бы людей проголосовало, если бы он на президента в 2014 году шел
 показать весь комментарий
 
Судя по твоей фразеологии тебя на Савушкина, 55 русскому языку обучал лично пригожин.
 показать весь комментарий
 
 
судя по тому, что ты вспомнил про пригожина и его методах обучения, а так же где он преподает, то пригожин это твой учитель.
 показать весь комментарий
 
Хорош шлангом прикидываться, мы здесь, в Украине, уже мышебратьев за версту чуем.
 показать весь комментарий
 
 
вы-бы Киев не трогали.... а-то не успеете даже в ВР в пасочки поиграть.
 показать весь комментарий
 
 
Київ - доволі аморфне та сите місто..
 показать весь комментарий
 
 
да? а я думала это Донецк и Луганск, которые молча за шторами наблюдали как их город захватывают.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по высказываниям Ткаченко грядет очередной дерибан киевского бюджета и земли. Не предвижу ничего хорошего. Только при Кличко немного всё успокоилось, хоть и не до конца, как появляются новые застройщики, дерибанщики и авантюристы - специалисты по распилу бюджета Киева
 показать весь комментарий
 
 
Поясніть цьому зебілу що Генеральний план розвитку міста вже є, може він не про той план?
 показать весь комментарий
 
 
Тот план разработан еще в 80-ых. Он имеет небольшие поправки не более. Я его как посмотрел так за голову взялся. Это абсолютно бесполезный план который не имеет ничего общего с сегодняшним днем. Я повторяю, что нужно начинать что-то делать. У них есть последний шанс. Если и эти не смогут то народ их будет душить прямо на улицах.
 показать весь комментарий
 
Нужно что-то делать. Терпеть это безобразие нет никаких сил. Разблокируйте Борщаговку. Педалик своими фейковыми ремонтами для отмывания денег пол Киева перекрыл.
 показать весь комментарий
 
та истерика зешоблы понятна,запад запретил до 20го мэров переизберать - а тут такой кусок жирный )так этот противный запад теперь еще открыто потребовал,чтоб зебоба путь Пороха продолжал ))))
 показать весь комментарий
 
 
Это гендиректор Г+Г, который называл всех кто против жены Медведчука (в качестве ведущей Шоу) - порохоботами, заливает вам... А портнёр Медведчука - Петя! Не перепутайте.
 показать весь комментарий
 
 
1991-1994 - кореспондент українського представництва британського міжнародного агентства новин «Рейтерс» (Reuters) у Києві.

https://www.youtube.com/watch?v=kE9hpW8kLjE
 показать весь комментарий
 
Якого путіна він найбільш вірогідний? Дивимося - як вирішив Конституційний Суд: "в и р і ш и в:
254к/96-ВР ), статті 23, пункту 3 частини першої статті 30
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), статей 12, 79
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), статей 8, 10 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ), статті 18 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) в їх
взаємозв'язку в аспекті порушених у конституційних поданнях питань
щодо статусу Київської міської державної адміністрації та
Київського міського голови треба розуміти так:
1.1. Київська міська державна адміністрація є єдиним в
організаційному відношенні органом, який виконує функції
виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції
місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання
місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний
Київській міській раді, а з питань здійснення повноважень у сфері
виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.
1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації
Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є
відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
На посадову особу, яка є Київським міським головою і
одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не
поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній
службі.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у
"Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних
виданнях України."
Комусь щось не ясно? Це його особисті проблеми, швідше за все медичні. Единий не вірогідний, а МОЖЛИВИЙ голова КМДА - це законнообраний Київський міський голова Віталій Володимирович Кличко. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03
 показать весь комментарий
 
 
Лучше всего,заниматься инфраструктурой,парковкой,дорогами,вокруг новенькой новостройки в зелёной зоне.Так Ткаченко?
 показать весь комментарий
 
 
Ще одна шістка коломойського!!! Ну ну!!!
 показать весь комментарий
 
 
Буде війна між міським головою і державним адміністратором.
 показать весь комментарий
 
Ткаченко, тебя не любят киевляне
Мне кажется, хочу ошибиться, ты плохо кончишь
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно наконец утвердить генплан развития Киева и заняться инфраструктурой, дорогами, парковками, - кандидат на главу КГГА Ткаченко
 
 
 
 
 
 вверх