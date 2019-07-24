 Полиция расследует деятельность группы "черных пиарщиков", которые работали против противников схемы Роттредам+, - Герус

Об этом Герус сообщил на своей страницев Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера по приглашению следователя посетил главное следственное управление Нацполиции относительно незаконной деятельности группы лиц в сфере "черного пиара".

Как оказалось, в сентябре-декабре 2018 года, еще задолго до выборов, организованная группа лиц проводила незаконный сбор информации из закрытых баз, сбор персональных данных обо мне и членах моей семьи, проводили визуальное наблюдение за передвижением по Киеву. Затем собранные правдивые факты перемешивались с ложными фактами и использовались для заказных статей, сюжетов и "черного пиара", - написал представитель Зеленского в Кабмине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закончился", - Герус

Группа "пиарщиков", в который было 8 человек, осуществляла также незаконный сбор информации о некоторых депутатах, которые разоблачали факты коррупции в украинской энергетике.

"Надеюсь, следователи выйдут и на заказчиков такого творчества. Хотя большого секрета здесь нет, очевидно, что это кто-то из двух бенефициаров схемы "Роттердам +", - отметил Герус.