 Полиция расследует деятельность группы "черных пиарщиков", которые работали против противников схемы Роттредам+, - Герус

Об этом Герус сообщил на своей страницев Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера по приглашению следователя посетил главное следственное управление Нацполиции относительно незаконной деятельности группы лиц в сфере "черного пиара".
Как оказалось, в сентябре-декабре 2018 года, еще задолго до выборов, организованная группа лиц проводила незаконный сбор информации из закрытых баз, сбор персональных данных обо мне и членах моей семьи, проводили визуальное наблюдение за передвижением по Киеву. Затем собранные правдивые факты перемешивались с ложными фактами и использовались для заказных статей, сюжетов и "черного пиара", - написал представитель Зеленского в Кабмине.
Группа "пиарщиков", в который было 8 человек, осуществляла также незаконный сбор информации о некоторых депутатах, которые разоблачали факты коррупции в украинской энергетике.
"Надеюсь, следователи выйдут и на заказчиков такого творчества. Хотя большого секрета здесь нет, очевидно, что это кто-то из двух бенефициаров схемы "Роттердам +", - отметил Герус.
не иначе, Герус теперь на них наживается грабительски.
Здравствуй, Великий террор!
роттердам отменили
тариф остался тот же
кто сейчас и по какой схеме грабит народ ?
Схема отменена.
Почему тариф не уменьшился на сумму грабежа ?
Тарифы должны умениьшиться за счёт отмены Роттердама?
А за репосты картинок игры на рояле когда садить начнут?
А уродов, что кричали "Порошенко убил собственного брата" по вашему - НАГРАДИТЬ?
Кстати, Кондитер обосрался не в последнюю очередь из-за таких малообразованных грубиянов как ты.
а Крым потеряли из-за насильственной украинизации ?
а Дамбас отвалился из-за переизбытка памятников Бандере ?
Может не из-за воров, а из-за того, что по телевизору в пустые головы насыпали дезинформации ?
Бо може і туди заховати..
🤗
И если это так, то "НАЙТИ" порохоботские методички - невозможно так как невозможно "Найти" то что сам пишешь .
Не надо усложнять. Надо искать самый простой ответ.
А самый простой ответ заключается в том, что нет у порохоботов никаких методичек.
Порохоботы называют зебилов зебилами не по методичке, а потому, что зебилы и есть зебилы ввиду своего очень низкого уровня мышления.
Зебилы просто лишены способности логически мыслить.
А как назвать стадо, лишенное логического мышления ?
Поэтому не надо причиной первого события насильно ставить произошедшее потом второе событие.
Если долботятлу триста раз рассказать и показать, что Роттердам+ не влияет на его тариф,
а этот долбодятел даже с 300-го раза не понимает, то как его назвать ?
Давно пора.
😁
Так вот по какой статье размещалось д@рьмо пропаганды Порошенко!
СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!
АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!
У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.
Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!
Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((
Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:
виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!
розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!
З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((
А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((
Миха Чаплыга
😁
Якщо формула ціни на е/е розраховувалась з розрахунку ціни на вугілля (яке споживають теплоелектростанції) НЕ ВИЩЕ певної межі (що означає "Ротердам+", але ТЕС могло закуповувати і за нижчою ціною), то чи зі сксуванням обмеження "Ротердам+" ціна на е/е, виробленої на ТЕС збільшиться, чи зменшиться? А на оптовому ринку електроенергії, куди надходить вероблене, окрім ТЕС, ще й на АЕС, ГЕС, ДРЕС, та з альтернативних джерел (вітрові, сонячні, тощо)? як зміняться ціни?
Для тих, хто вгадає правильну відповідь, нагадаю, як весною шахтарі львівського басейну бастували через те, що добуте ними вугілля ніхто не хотів купувати за 3000грн/тону; а вони хотіли продавати по чотири тисячі... Ну, щоб мати зарплату, звісно, а не копійки...
Те Законы, о которых вы пишите , это всего 0,02% от общего числа Законов принятых за 5 лет, и эти 99,8 %, если вы их почитаете и поймете что и как - ох как вам не понравятся.
- Вот - народ Украины, который ограблен по схеме "Ротердам+".
- А это олигархи, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+".
- А это представитель президента в Кабмине Андрей Герус, который разоблачает олигархов, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+".
- А это группа чёрных пиарщиков, которая работали против Андрея Геруса, который разоблачает олигархов, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+".
- А это полиция, которая расследует деятельность группы "черных пиарщиков", которая работала против Андрея Геруса, который разоблачает олигархов, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+"...