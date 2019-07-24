 Работаем над тем, чтобы с сентября цена на электроэнергию для промышленности была снижена, - Герус

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства 24 июля, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Для украинских предприятий, к сожалению, выросла на 23% цена на электроэнергию. И для многих это является проблемой. Прежде всего, это проблема для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тарифы на холодную воду для населения, это также проблема для теплокоммунэнерго, потому что они также убыточные, и это проблема для экспортных украинских предприятий, где технология предусматривает использование электроэнергии ... Поэтому, я думаю, что уже сегодня буду общаться с НКРЭКУ и так же с правительством для того, чтобы не было такого повышения, как дало это введение новой модели рынка, потому что такой рост цены на электроэнергию может быть очень большим шоком для украинской экономики", - сказал Герус.
Он отметил, что рост цены связан с тем, что производители начали дороже продавать электроэнергию и больше стало зеленых производителей.
По словам Геруса, существуют три решения, с помощью которых можно снизить цену.
"Может быть решение от НКРЭКУ о том, как формируется цена на рынке на сутки на перед, может быть решение правительства вынести специальные обязанности, ведь было совещание Министерства энергетики по этому поводу, может быть решение по тарифу Укрэнерго. И вместе в совокупности это может дать снижение тарифа на электроэнергию для предприятий", - отметил Герус.
По его словам, если будут приняты эти три решения, цена на электроэнергию для промышленности может быть снижена с первого сентября.
"Сейчас над тем работаем, чтобы они (решения. - Ред.) были приняты. Я думаю, что с этим правительством это можно принять, если нет, то тогда в сентябре", - добавил Герус.
Я буду красти! Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і куди ці гроші пішли. я відрощу собі таку харю, що кожний свідомий українець, який захоче в неї плюнути (а такі з'являться), - не промаже!
Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати.
Армія буде добровільна. Нема мозгів - іди служить! Є гроші - купи справку!Не знаєш, де купить - спитай у воєнкома! Одмазався - гуляй!
Я не буду брехати, що гривня - це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах, і вам рекомендую.
Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано хто я, чим дишу, і де живу.
Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот, я де захочу, там і сяду.А якщо вас щось не влаштовує - виходьте на вулиці, беріть лопати, і ремонтуйте.
Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. *опа - значить *опа! Але чесна і прозора.
Красти можна, але кажи де вкрав, скільки, поділися зі мною і роби що хочеш.
Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як.