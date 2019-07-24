 Работаем над тем, чтобы с сентября цена на электроэнергию для промышленности была снижена, - Герус

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства 24 июля, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для украинских предприятий, к сожалению, выросла на 23% цена на электроэнергию. И для многих это является проблемой. Прежде всего, это проблема для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тарифы на холодную воду для населения, это также проблема для теплокоммунэнерго, потому что они также убыточные, и это проблема для экспортных украинских предприятий, где технология предусматривает использование электроэнергии ... Поэтому, я думаю, что уже сегодня буду общаться с НКРЭКУ и так же с правительством для того, чтобы не было такого повышения, как дало это введение новой модели рынка, потому что такой рост цены на электроэнергию может быть очень большим шоком для украинской экономики", - сказал Герус.

Он отметил, что рост цены связан с тем, что производители начали дороже продавать электроэнергию и больше стало зеленых производителей.

По словам Геруса, существуют три решения, с помощью которых можно снизить цену.

"Может быть решение от НКРЭКУ о том, как формируется цена на рынке на сутки на перед, может быть решение правительства вынести специальные обязанности, ведь было совещание Министерства энергетики по этому поводу, может быть решение по тарифу Укрэнерго. И вместе в совокупности это может дать снижение тарифа на электроэнергию для предприятий", - отметил Герус.

По его словам, если будут приняты эти три решения, цена на электроэнергию для промышленности может быть снижена с первого сентября.

"Сейчас над тем работаем, чтобы они (решения. - Ред.) были приняты. Я думаю, что с этим правительством это можно принять, если нет, то тогда в сентябре", - добавил Герус.

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