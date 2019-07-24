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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Герус (36) НКРЭКУ (290) электроэнергия (297)

 Работаем над тем, чтобы с сентября цена на электроэнергию для промышленности была снижена, - Герус

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что повышение электроэнергии для промышленности на 23% может стать шоком для украинской экономики, поэтому сейчас работают над тем, чтобы снизить цену.

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства 24 июля, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для украинских предприятий, к сожалению, выросла на 23% цена на электроэнергию. И для многих это является проблемой. Прежде всего, это проблема для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тарифы на холодную воду для населения, это также проблема для теплокоммунэнерго, потому что они также убыточные, и это проблема для экспортных украинских предприятий, где технология предусматривает использование электроэнергии ... Поэтому, я думаю, что уже сегодня буду общаться с НКРЭКУ и так же с правительством для того, чтобы не было такого повышения, как дало это введение новой модели рынка, потому что такой рост цены на электроэнергию может быть очень большим шоком для украинской экономики", - сказал Герус.

Он отметил, что рост цены связан с тем, что производители начали дороже продавать электроэнергию и больше стало зеленых производителей.

По словам Геруса, существуют три решения, с помощью которых можно снизить цену.

"Может быть решение от НКРЭКУ о том, как формируется цена на рынке на сутки на перед, может быть решение правительства вынести специальные обязанности, ведь было совещание Министерства энергетики по этому поводу, может быть решение по тарифу Укрэнерго. И вместе в совокупности это может дать снижение тарифа на электроэнергию для предприятий", - отметил Герус.

По его словам, если будут приняты эти три решения, цена на электроэнергию для промышленности может быть снижена с первого сентября.

"Сейчас над тем работаем, чтобы они (решения. - Ред.) были приняты. Я думаю, что с этим правительством это можно принять, если нет, то тогда в сентябре", - добавил Герус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139413
 
 
 Топ комментарии
 
для преприятий коломойского снижена - надо уточнять
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Честно сказать, все эти герусы и разумковы уже подзадолбали своими умозаключениями геополитического масштаба.....
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для преприятий коломойского снижена - надо уточнять
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Голосуй Зе Лупана!

Я буду красти! Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і куди ці гроші пішли. я відрощу собі таку харю, що кожний свідомий українець, який захоче в неї плюнути (а такі з'являться), - не промаже!
Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати.
Армія буде добровільна. Нема мозгів - іди служить! Є гроші - купи справку!Не знаєш, де купить - спитай у воєнкома! Одмазався - гуляй!
Я не буду брехати, що гривня - це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах, і вам рекомендую.
Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано хто я, чим дишу, і де живу.
Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот, я де захочу, там і сяду.А якщо вас щось не влаштовує - виходьте на вулиці, беріть лопати, і ремонтуйте.
Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. *опа - значить *опа! Але чесна і прозора.
Красти можна, але кажи де вкрав, скільки, поділися зі мною і роби що хочеш.
Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як.
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дякую за стислу характеристику петра олексіоча.
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Честно сказать, все эти герусы и разумковы уже подзадолбали своими умозаключениями геополитического масштаба.....
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Це наче презедент в червоних трусєлях контролює температуру води Чорного моря.
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какая нежная забота о олигархах, а народ пусть трансформаторами работает, получает 220 субсидии 120 отдает, а на остальные гудит
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ручное управление тарифами, опять будут накапливаться противоречия долги и неплатежи, а на ремонт и развитие не будет денег, пока все не грохнется
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Давайте вдвічі зниження усіх тарифів для населення.
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Дороги та Карпати вже ростуть і покращуються with no human touch - а тепер ще й ціни ґепнуться, наче за велінням парфумів
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Да насрать теперь на население, вани уже зрабили все разом, теперь можно не стесняться ))
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Навряд чи уряд Гройсмана піде на директивне регулювання цін на е/е, та й на всі енергоносії... Але, схоже, зі слів цього зебіла - зебільний уряд на це піде, зі словами "МВФ, кому я винен - всім прощаю".
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Аххах, таріфи таки знизять)))) питання тільки для кого 😆
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"повысить тарифы на холодную воду для населения, это также проблема для теплокоммунэнерго" )))))))) косоглазый пиз@абол! кукарекало, что высокая цена на газ, и он в тарифе 70%. про обрезанного гамноМойского печется гнида.
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Зебилы, а вы думали вам снизят, вы свое дело сделали, стойте обтекайте
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В первую очередь это проблема Бени...с его энергоемкими ферросплавами...
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а для населения, я так понимаю, повысить....
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Свет будет? Или уже бежать на свечной заводик?
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Молодці! Вони работають. На ахметова і таких як він. Для промисловості знизять, а для населення підвищать. Ви думаєте що якщо електроенергія для промисловості стане дешевша, то і товари, які вони випускають теж стануть для споживача дешевшими? А ні! Вони і далі будуть дорожчати. А от олігархи будуть ще більше загрібати собі в карман. От і всі досягнення нових рехформаторів.
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Та піздожди, ти думаєш, це тільки ти розуиієш??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаботаем над тем, чтобы с сентября цена на электроэнергию для промышленности была снижена, - Герус
 
 
 
 
 
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