 ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк, - Слідство.Info

О приостановке расследования против Мангера и Левина узнали журналисты программы Слідство.Info. У них в руках оказался доступ к постановлению суда, сообщает Цензор.НЕТ. Документ датирован 16 июля.

Согласно постановлению, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его, так один из них, Алексей Левин, находится в розыске, и по отношению к нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

По версии официального следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекшее ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.

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Постановление ГПУ является удивительным и неоднозначным, считают защитники подозреваемого Владислава Мангера.

"Если человек действительно скрывается от следствия, то сроки для проведения следствия останавливаются именно для того, чтобы найти человека. ... В данном производстве скрывается только Левин, но останавливается производство по Мангеру", - сказал его адвокат Дмитрий Ильченко.

Он добавил, что адвокаты будут обжаловать это постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левину, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

Сторона потерпевших категорически не согласна с остановкой досудебного расследования, заявила представительница семьи Гандзюк Евгения Закревская. В то же время она отметила, что в связи с этим возникла и серьезная угроза для самого дела.

"Больше всего нас беспокоит то, что производство остановили, не продлив сроки досудебного расследования", - сказала она. По ее словам, существует риск того, что подозреваемые теперь избегут наказания.

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"Таким образом, срок расследования по Левину и Мангеру необходимо продолжить, для чего прокуратура должна возобновить производство и ходатайствовать о продлении в суд", - добавила Закревская.

По ее словам, у прокуратуры есть несколько дней на исправление ошибки. Иначе Мангер и Левин навсегда уйдут от ответственности. Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.