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 Политика Украины
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 Порошенко в связи с долгосрочным отпуском обратился с просьбой провести его допрос сегодня, а не 25 июля. Надеюсь, он придет завтра, - Труба

Директор ГБР Роман Труба сообщил, что экс-президент Петр Порошенко неожиданно пришел, чтобы попросить провести допрос в среду, а не четверг в связи с долгосрочным отпуском.

Об этом Труба написал в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем. Поэтому хочу сделать несколько заявлений. Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР. Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - заявил Труба.

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Порошенко в связи с долгосрочным отпуском обратился с просьбой провести его допрос сегодня, а не 25 июля. Надеюсь, он придет завтра, - Труба 01

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/n3139410
 
 
 Топ комментарии
 
долгосрочный отпуск - звучит, как стать на лыжи до лучших времен
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Петруха запланировал долгосрочный отпуск в Панаму к своему слепому трасту, лет так на 5 минимум схоронится.
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Я теж помітив що Порошенко другий місяць не ходить на роботу в АП, звільніть його за прогули.
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Для директора с уборщицей -- да. Но он не директор -- он владелец.
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Даже если предположить что фирма которой "он продал" Рошен берет его сразу на работу, то в трудовой будет отметка об увольнении с должности президента-датой инагурации президента. Т.е. получить отпуск на любой должности в любой организации которая работает официально, он может не раньше чем через 180 дней.
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Лучше скажите где есть организация, куда я могу прийти устроится и через неделю пойти в длительный отпуск. Напомню, что отпуска в Украине оплачиваются и оплачиваются авансом наперед.
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он еще работал .. Петя - инкогнито .. забыли разве ...
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ну а че, смс рассылкой будут из Офиса Президента или Коломойского давать команду как голосовать, и все.... ))) Думать не надо.
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А шо ему тут робыты, хай отдыхает. Ненужным стал человеком. Пора про него забывать.
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Что-то Парубий тянет с долгосрочным отпуском...
Луценко оказался самым смекалистым или жена выгнала своего мужа-бомжа. Да еще и пьющего.
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Осиротели дякулы.
Теперь солнце не встанет, Днепр пересохнет, жизнь на Земле закончится...
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Если коротко то Петю послали лесом и сказали приходить в указанное в повестке время.
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Дивлячись на коментарі... здається що порохоботи пішли у відпустку вже сьогодні.
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эка ботов торкнуло-- вроде Порох уже не Президент а им все неймется.... Была у них одна радость-- самоутвердится за счет обсирания Президента Порошенко на цензоре, да и той радости их лишили...
Чем же теперь эти ничтожества будут заниматься ?
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Пусть украденные в АП серверы вернет !
Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба - Цензор.НЕТ 1979 Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба - Цензор.НЕТ 4215
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чувствуете, что не свое место заняли, подгорает... на всех выборах победили но Пороха до сих пор в покое не оставите, у вас в стране дел - непаханое поле, идите работать, книжки умные почитайте, всё, теперь вы хозяева страны, чего проигравших добивать.
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они строить не умеют, -- только разрушать....
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андрюха , сходил бы и ты в отпуск ... долгосрочный ....
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частью работы ., причем очень важной частью является вернуть государству наворованные деньги .., восстановить справедливость и НАКАЗАТЬ виновных .. и нельзя преступника оставлять в покое только потому , что он перестал красть (кстати и красть перестал только потому , что стало негде)
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еще один смешной бот -прокурор и судья в одном лице, который уже и обвинение выдвинул и приговор.....
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Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба - Цензор.НЕТ 2268"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
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подписку о невыезде взять и пускай отдыхает долгосрочно ... А еще в СИЗО можно отдыхать .., там еще и харчеваться будет...Интересно кум его тоже к долгосрочному готовится ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в связи с долгосрочным отпуском обратился с просьбой провести его допрос сегодня, а не 25 июля. Надеюсь, он придет завтра, - Труба
 
 
 
 
 
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