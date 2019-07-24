 Порошенко в связи с долгосрочным отпуском обратился с просьбой провести его допрос сегодня, а не 25 июля. Надеюсь, он придет завтра, - Труба

Об этом Труба написал в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем. Поэтому хочу сделать несколько заявлений. Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР. Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - заявил Труба.

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Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.