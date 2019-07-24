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 Политика Украины, Общество
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Все про:КГБ (126) Кипиани (20) Медведчук (942)

 Медведчук как сын оуновца не мог сделать юридическую карьеру в СССР без сотрудничества с КГБ, - Кипиани

Кум Путина и лидер партии ОП- "За життя" Виктор Медведчук сотрудничал с советскими спецслужбами и, возможно, был агентом КГБ. Если его дело сохранилось в архиве СБУ, то он его вероятно изъял в бытность главой Администрации президента, однако есть надежда найти в архивах другие сопутствующие документы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал журналист и историк Вахтанг Кипиани.

Кипиани напомнил, что существует много публикаций о связи Медведчука с КГБ, которые не были оспорены в судебном порядке. В них утверждается, что Медведчук-агент имел псевдоним Соколовский.

"Но скорее всего, если он был агентом КГБ, то его псевдоним был не Соколовский… Я отношусь к этому как к научной проблеме. Нет стопроцентных фактов, свидетельствующих о том, что Медведчук был штатным агентом Комитета государственной безопасности СССР. То, что он сотрудничал и двигался как адвокат в направлении, заданном КГБ, - это безусловно", - отметил он.

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Журналист напомнил, что отец Медведчука был членом Организации украинских националистов и отбывал наказание в лагере. Для такой биографии юридическая карьера Медведчука в СССР свидетельствует о том, что он сотрудничал со спецслужбами:

"Он – сын советского политзаключенного, человека, осужденного по серьезнейшей статье "предательство родины". По обнародованным документам, Владимир Несторович Медведчук был членом ОУН. То есть, Виктор Медведчук – сын оуновца, сидевшего в лагере, и сам Медведчук родился в селе Почет Красноярского края. Речь идет о том, что он имел в своей биографии изъян, которого власть в принципе не прощала. Есть десятки тысяч детей политзаключенных, которые могли вступить только в аграрный вуз, и то не с первого раза, или в политехнический. А если человек хотел быть историком, журналистом, юристом – его не пускали. И вот сын такого человека поступает не в какой-то провинциальный Сыктывкарский институт, а в Киевский государственный университет. На юридический факультет, который готовил прокуроров, адвокатов, следователей – систему.

Есть история, как Медведчук побил человека в период учебы. Он был в СИЗО. И человека восстанавливают в университете. Это очень редкий момент, потому что в советские времена были вещи, которые делать нельзя. Побивший человека студент попал в тюрьму и после этого восстанавливается в университете – это что-то невероятное. Более того, он окончил этот вуз. Тогда была система распределения – кого-то в Ашхабад, кого-то – в Кировоградскую область. А этот персонаж остается в Киеве и уже через несколько лет получает допуск к диссидентским делам (первым было дело Юрия Литвина). Возможно, это было стечение обстоятельств, в жизни всякое бывает. Но, честно говоря, накапливая эти вещи, то в стечение обстоятельств не верится. Историк верит документам и историк верит логике. Логика в этой истории есть, а документов – еще нет. Но они могут появиться, и есть надежда, что в процессе архивных поисков будут найдены".

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На вопрос журналиста, что год назад в отраслевом архиве СБУ говорили, что документов по Медведчуку нет, однако добавили, что некоторые документы были уничтожены в советское время, Кипиани сказал:

"Если он был агентом, то большая часть документов была либо уничтожена, либо вывезена в Москву в начале 90-х годов. А если они по каким-то причинам остались лежать в Киеве, то я уверен, что Медведчук, когда был главой Администрации президента, забрал их, и держит либо в сейфе, либо под подушкой, либо уничтожил. То есть, шансы, что мы найдем его дело, равняются нулю. Но система архивов такова, что есть ряд документов… Например, они сообщали в ЦК КП(б)У о чем-то и могли упомянуть, что "агент Соколовский" донес о чем-то. А сопоставление обстоятельств биографии конкретного агента порой выводит на конкретного человека. Например, мы делали передачу про 30-е годы и таким способом узнали, что на Александра Довженко стучал известный писатель Юрий Смолыч".

Источник: https://censor.net.ua/n3139409
 
   
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Та все эти парторги комсомольско партийные вожаки на крючке у кгб
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в родині не без виродка..
це про медведчука.
в пекло його .
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может медведчук вовсе и не сын оуновца? а это папа Карло медведчука из осины выстругал
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Да на рожуиего достаточно глянуть, ломброзо может курить в сооронке.
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Медведчук был назначен личным представителем Порошенко на переговорах в Минске.
Медведчук как сын оуновца не мог сделать юридическую карьеру в СССР без сотрудничества с КГБ, - Кипиани - Цензор.НЕТ 1551
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ДАААААААААААА!Отец герой,а сын падаль....Но так бывает в жизни.
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Одногруппник Владимира Путина: Медведчук успешно вербует в Украине агентов Кремля.
Одиозный политик Виктор Медведчук - это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом «Соколовский» и человек, получивший новые возможности с тех пор, как стал кумом президента РФ Путина.
Об этом сказал аналитик, в прошлом советский разведчик и однокурсник Путина из института КГБ Юрий Швец, передает сегодня «Главком».
«На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ… Они Кремлю не нужны, пока в Украине Медведчук.
Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране.
Причем, учитывая круг его связей, это ценная информация», - заявил он.
Швец также отметил:
«К счастью, советы, которые он дает Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-осведомитель Медведчук бесценен».
Однокурсник Путина также сообщил, что Медведчук - «это агент-вербовщик».
«Он вербует людей как агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов.
Вот как он за последние несколько лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет война против агрессора, агентом которого он является?!
Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах», - добавил он.
«Наконец, это важный канал реализации активных мер Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы», - закончил свою характеристику Медведчука Швец.
https://ua24ua.net/odnogruppnik-putina-medvedchuk-uspeshno-verbuet-v-ukraine-agentov-kremlya/
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Блин!
Никакой он не сын оуновца!
Что за бред!
Отец - писарь в немецкой управе, Ляля - начальник полиции.
г. Брусилов
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Ну, а Яныка после тюрьмы выпустили в Монте-Карло просто так?
Ясень пень, что тоже был под колпаком КГБ!
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Радянський дебилизм, судити за зраду людей, які ніколи не були громадянами СРСР.
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вот уж никогда не думала, что оно сын политзаключенного, честно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедведчук как сын оуновца не мог сделать юридическую карьеру в СССР без сотрудничества с КГБ, - Кипиани
 
 
 
 
 
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